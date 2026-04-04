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El papa León XIV presidió su primera Vigilia Pascual en el Vaticano

El pontífice, que el viernes por la noche encabezó el Via Crucis en el Coliseo, bautizó hoy a diez adultos de distintas nacionalidades

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El papa León XIV sostuvo una vela mientras llegaba para presidir la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro en el Vaticano (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
El papa León XIV sostuvo una vela mientras llegaba para presidir la Vigilia Pascual en la Basílica de San Pedro en el Vaticano (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La basílica de San Pedro fue escenario de la primera Vigilia Pascual presidida por León XIV desde su elección como sumo pontífice, en una ceremonia caracterizada por la solemnidad y la recuperación de tradiciones ancestrales de la Iglesia.

El papa León XIV encabezó el rito en la noche de este Sábado Santo, en el que además bautizó a diez adultos de distintas nacionalidades, cumpliendo con una costumbre que remonta a los primeros siglos del cristianismo.

León XIV presidió su primera vigilia pascual en el Vaticano (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
León XIV presidió su primera vigilia pascual en el Vaticano (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

La Vigilia Pascual presidida por León XIV comenzó a las 21.00 hora local en el atrio de la basílica. El papa bendijo el fuego y preparó el cirio pascual, siguiendo los pasos litúrgicos establecidos por la tradición vaticana.

El pontífice utilizó un punzón para marcar sobre la cera del cirio una cruz, las letras griegas alfa y omega, y las cifras del año actual.

Miembros del clero participaron de la vigilia (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Miembros del clero participaron de la vigilia (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Por otro lado, el papa llamó a los católicos a no dejarse inmovilizar por los conflictos globales, alentando a trabajar por la paz. Durante la misa, el pontífice advirtió que el miedo y la desconfianza han roto vínculos entre pueblos y naciones a través de la guerra, la injusticia y el aislamiento.

Además, evitó referirse a conflictos concretos, pero reiteró su postura crítica frente a la guerra de Irán, tema sobre el que se ha pronunciado en las últimas semanas. En su homilía, pidió a los fieles seguir el ejemplo de los santos y luchar por la justicia para que la armonía y la paz puedan prosperar.

Las celebraciones de Pascua concluirán el domingo con una misa en la Plaza de San Pedro, donde el Papa ofrecerá una bendición (Reuters)
Las celebraciones de Pascua concluirán el domingo con una misa en la Plaza de San Pedro, donde el Papa ofrecerá una bendición (Reuters)

La procesión avanzó hacia el altar con el cirio pascual a la cabeza, seguido por el propio León XIV, que sostenía una vela encendida, y por los cardenales presentes.

Durante el recorrido, las velas de los cardenales y de los fieles se iluminaron con el mismo fuego, incrementando la luz en el interior de la basílica de San Pedro y generando una atmósfera de recogimiento.

La ceremonia continuó con la Liturgia de la Palabra, la Liturgia Bautismal y la Liturgia Eucarística, esta última concelebrada por León XIV junto a los cardenales.

Fieles asisteron a la Vigilia Pascual presidida por el Papa León XIV en la Basílica de San Pedro en el Vaticano (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)
Fieles asisteron a la Vigilia Pascual presidida por el Papa León XIV en la Basílica de San Pedro en el Vaticano (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

En el rito bautismal, el papa administró el sacramento a diez adultos catecúmenos. cinco de los nuevos bautizados provienen de la diócesis de Roma, dos de Gran Bretaña, dos de Portugal y uno de Corea.

La jornada de Sábado Santo siguió al tradicional Vía Crucis en el Coliseo de Roma, encabezado por el papa León XIV el viernes por la noche, evento que reunió a más de 30.000 fieles en uno de los ritos más emblemáticos de la Semana Santa en la capital italiana.

León XIV encabezó el Vía Crucis en el Coliseo de Roma ante más de 30.000 personas (Europa Press)
León XIV encabezó el Vía Crucis en el Coliseo de Roma ante más de 30.000 personas (Europa Press)

La participación del pontífice estuvo marcada por la recuperación de una costumbre que no se observaba desde 1994: portar personalmente la cruz durante las 14 estaciones del recorrido.

El pontífice, de nacionalidad estadounidense-peruana, asumió el liderazgo de la Iglesia católica en 2025 y desde entonces ha impulsado gestos que remiten a los orígenes del cristianismo.

Durante el Vía Crucis, León XIV caminó junto a miles de personas congregadas en el Coliseo, portando la cruz a lo largo de todo el trayecto.

Papa recupera gesto histórico y cargará personalmente la cruz en el Coliseo. (Foto: X/@vaticannews_es)
El papa portó personalmente la cruz durante las catorce estaciones, retomando una antigua costumbre (Foto: X/@vaticannews_es)

Las meditaciones del Vía Crucis fueron redactadas por el franciscano Francesco Patton, custodio de Tierra Santa entre 2016 y 2025.

El papa León XIV encargó personalmente estas meditaciones, que incluyeron llamados a vivir la fe, la esperanza y la caridad en la vida cotidiana.

Una multitud se congregó afuera del Coliseo para participar del Via Crucis (REUTERS/Vincenzo Livieri)
Una multitud se congregó afuera del Coliseo para participar del Via Crucis (REUTERS/Vincenzo Livieri)

Además, los mensajes de la ceremonia invitaron a los creyentes a reconocer la dignidad y el sufrimiento de personas que padecen marginación: presos, migrantes, víctimas de violencia, mujeres explotadas y niños afectados por conflictos.

(Con información de EFE y Reuters)

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