Aparatoso accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista en San Salvador

El accidente de motocicleta en San Salvador se suma al preocupante aumento de siniestros viales en El Salvador durante 2026. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Un motociclista perdió la vida durante la noche del viernes en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de la 27ª calle poniente y 19ª avenida norte, en San Salvador. El siniestro, que tuvo lugar al filo de la medianoche, forma parte de la reciente ola de accidentes viales que afecta a El Salvador y que ha evidenciado un incremento marcado en la cantidad de víctimas en lo que va del año.

De acuerdo con información proporcionada por Comandos de Salvamento, el incidente se produjo cuando el conductor de la motocicleta no respetó la señal de alto, lo que provocó una colisión directa con un automóvil particular. El impacto fue de tal magnitud que el vehículo terminó volcado, mientras que el conductor del mismo sufrió lesiones y requirió la asistencia de los cuerpos de socorro en el lugar del accidente. Tras el hecho, las autoridades realizaron la inspección en la zona para determinar las responsabilidades del caso.

Entre el 1 de enero y el 3 de abril de 2026, El Salvador registró 6,282 accidentes de tránsito, según la Policía Nacional Civil y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Esta cifra representa un aumento del 25% frente al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 5,027 casos. Los datos oficiales también indican que el número de personas lesionadas ascendió a 4,131 en el año, lo que marca un incremento del 34% respecto a las cifras del año anterior. El número de fallecidos en accidentes viales durante este lapso fue de 386 víctimas, un 30% más en los primeros tres meses.

La magnitud del fenómeno se refleja en el promedio diario de siniestros y lesionados, que viene creciendo de forma sostenida. La tendencia al alza también afecta a la tasa de fallecimientos y a la cantidad de personas detenidas por conducción peligrosa, que pasó de 548 arrestos en 2025 a 560 en 2026, con una variación del 2%. La comparación anual demuestra que la siniestralidad en las carreteras del país se encuentra en un ciclo ascendente, afectando tanto a conductores particulares como a peatones y ocupantes de transporte público.

Entre enero y marzo de 2026, El Salvador reportó 5.067 siniestros viales, cifra superior a la registrada en 2025 según el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. (Foto cortesía Cruz Verde)

Escalada de accidentes en motocicleta en El Salvador

Un sector particularmente impactado por esta escalada de siniestros es el de los motociclistas. En el mismo periodo comprendido entre el 1 de enero y el 3 de abril de 2026, los accidentes que involucraron motocicletas sumaron 1,488 casos, según datos de la Policía Nacional Civil y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. La cifra representa un crecimiento del 46% respecto al año anterior, cuando se reportaron 1,019 incidentes de este tipo. El promedio diario de accidentes de motocicleta subió de once a dieciséis en solo un año.

En cuanto a las consecuencias humanas, el informe destaca 1,442 personas lesionadas en accidentes de motocicleta en los últimos meses, frente a las 952 afectadas en 2025, lo que supone un incremento del 51%. La cantidad de fallecidos en estos siniestros se incrementó de 106 en 2025 a 156 en 2026, equivalente a una subida del 47% en ese lapso específico.

Un motociclista falleció y al menos tres personas resultaron heridas en distintos accidentes ocurridos en carreteras clave de El Salvador entre martes y miércoles. (Foto cortesía Protección Civil)

Según los registros oficiales citados por las autoridades la distracción del conductor es la causa principal de los accidentes en motocicleta, involucrada en el 23% de los casos. La invasión de carril y la velocidad excesiva aparecen como el segundo motivo en importancia, cada uno con una proporción del 13%. No guardar la distancia reglamentaria fue la causa en el 12% de los incidentes, mientras que el no respeto a las señales de tránsito estuvo presente en el 11% de las situaciones reportadas.

Estos factores subrayan la necesidad de reforzar no sólo las estrategias de control por parte de las autoridades, específicamente a los conductores de motocicletas, un sector que enfrenta una vulnerabilidad creciente frente a la persistente y acelerada siniestralidad vial en El Salvador.