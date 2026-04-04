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Pink Beach, la playa de arena rosa que es un tesoro natural

Ubicada en la isla de Komodo, deslumbra con una biodiversidad única, atrayendo a amantes de la naturaleza y la fotografía de todo el mundo en busca de paisajes excepcionales

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Pink Beach se destaca como una de las playas de arena rosa más fotografiadas del mundo por su belleza natural (Wikimedia Commons)
Pink Beach se destaca como una de las playas de arena rosa más fotografiadas del mundo por su belleza natural (Wikimedia Commons)

En el sudeste asiático, la Pink Beach destaca como una de las playas más singulares y fotografiadas del planeta. Ubicada dentro del Parque Nacional de Komodo, en Indonesia, su arena rosada y su entorno preservado atraen a viajeros de todo el mundo.

Desde 1991 es reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio de la Humanidad. Debe su color característico a la combinación de granos de arena blanca con fragmentos microscópicos de corales rojos, foraminíferos y conchas marinas.

Este fenómeno natural, detallado por geólogos especializados en costas tropicales, produce un efecto visual que distingue a esta playa de cualquier otra en el mundo. Según National Geographic, existen menos de diez playas con arena rosada en todo el planeta y la de Komodo sobresale por su extensión y el contraste con el paisaje circundante.

Para llegar a Pink Beach, el punto de partida más utilizado es Labuan Bajo, en la isla de Flores. Desde allí, embarcaciones turísticas cruzan aguas protegidas hasta arribar a la costa de Komodo. El acceso está regulado, ya que la zona es hábitat del dragón de Komodo, el lagarto más grande del mundo, y la protección del entorno es prioritaria.

El Parque Nacional de Komodo, creado en 1980, representa no solo un refugio para especies endémicas, sino también un laboratorio natural para científicos de diversas disciplinas.

La temporada ideal para visitar la Pink Beach se extiende entre abril y octubre, cuando el clima seco favorece la claridad del agua y la intensidad de los colores. Durante estos meses, cientos de visitantes llegan atraídos por la oportunidad de practicar snorkel y buceo en arrecifes de coral que albergan peces multicolores y tortugas marinas.

La visibilidad submarina puede superar los treinta metros en la estación seca, lo que convierte a Komodo en uno de los mejores destinos de buceo del mundo”, indicó el reconocido portal de viajes Lonely Planet.

La UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad al Parque Nacional de Komodo en 1991 por su valor ecológico y geográfico excepcional (Captura/YouTube)
La UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad al Parque Nacional de Komodo en 1991 por su valor ecológico y geográfico excepcional (Captura/YouTube)

El fenómeno geológico detrás del color rosa

El origen de la arena rosada en Pink Beach es motivo de estudio para geólogos y biólogos. El color proviene de la desintegración de corales rojos del género Foraminifera, cuyos fragmentos microscópicos se mezclan con la arena blanca de origen calcáreo. Este proceso, que requiere condiciones ambientales muy específicas, explica la rareza de las playas rosadas a nivel global.

Laura Suárez, geóloga marina de la Universidad de Sídney, explica: “Cada grano de arena es en realidad el resultado de siglos de erosión biológica y sedimentación marina”.

La interacción continua entre el oleaje, los corales y la fauna marina garantiza que la arena mantenga su tonalidad, aunque expertos advierten que el cambio climático y la actividad humana representan amenazas crecientes para la conservación de este fenómeno.

Asimsimo, Suárez subraya la relevancia de preservar los ecosistemas coralinos: “La salud de los corales es fundamental para la persistencia del color rosa en playas como la de Komodo”.

Un destino de conservación y aventura

El carácter protegido de Pink Beach ha permitido que su entorno conserve una biodiversidad excepcional. El Parque Nacional de Komodo alberga más de 1.000 especies marinas y casi 200 de aves, según datos de la UNESCO. Además del dragón de Komodo, especies como el tiburón de arrecife, el delfín y la mantarraya habitan las aguas próximas a la playa.

La experiencia de visitar Pink Beach va más allá del descanso en la arena: actividades como el snorkel, el buceo y el trekking por las colinas adyacentes forman parte del atractivo. Quienes recorren la isla suelen destacar el contraste entre el mar turquesa, la arena rosada y la vegetación verde, cualidades que han posicionado a Komodo como destino de fotografía de naturaleza.

El acceso a Pink Beach está regulado para proteger el ecosistema y la visita se realiza mayormente desde Labuan Bajo, en la isla de Flores (Captura/YouTube)
El acceso a Pink Beach está regulado para proteger el ecosistema y la visita se realiza mayormente desde Labuan Bajo, en la isla de Flores (Captura/YouTube)

Cómo planificar la visita a Pink Beach

El acceso a la Pink Beach está condicionado por la regulación del Parque Nacional de Komodo, que limita el número de visitantes diarios para preservar el ecosistema. Las autoridades recomiendan organizar el viaje con antelación, especialmente entre abril y octubre, cuando la demanda turística es mayor. Los recorridos suelen incluir guías especializados y actividades de ecoturismo, en línea con las políticas de conservación del parque.

El valor de la entrada al Parque Nacional de Komodo varía según la temporada y el tipo de actividad, y parte de los ingresos se destina a proyectos de preservación ambiental. De acuerdo con el Ministerio de Turismo de Indonesia, el flujo de visitantes internacionales aumentó un 15% en 2025 respecto al año anterior, consolidando a Komodo como uno de los destinos emergentes de Asia.

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