República Dominicana

Privados de libertad se integran a las actividades de socorro durante Semana Santa en República Dominicana

La iniciativa forma parte de un acuerdo piloto que busca la integración progresiva de antiguos reclusos a tareas de apoyo comunitario durante el asueto religioso, facilitando su proceso de reinserción social

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Un grupo de privados de libertad de Najayo participa por primera vez como voluntarios en el operativo de Semana Santa en República Dominicana. (Foto cortesía Defensa Civil)
Un grupo de privados de libertad de Najayo participa por primera vez como voluntarios en el operativo de Semana Santa en República Dominicana. (Foto cortesía Defensa Civil)

Un grupo de privados de libertad del centro Najayo Mujeres y Najayo Hombres participa por primera vez de forma voluntaria en las labores de prevención y auxilio que despliega la Defensa Civil durante la Semana Santa en República Dominicana, resultado de un acuerdo piloto que facilita la reintegración social mediante el trabajo comunitario.

Este plan piloto incorpora a 10 internos, entre ellos seis hombres y cuatro mujeres, que se encuentran en fase de prueba tras cumplir parte de su condena y avanzar en su proceso de rehabilitación, como parte de una estrategia interinstitucional impulsada por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales en coordinación con la Defensa Civil y el Ministerio de Justicia.

El plan piloto de reintegración social permite que internos en fase de prueba colaboren en labores comunitarias junto a la Defensa Civil. (Foto cortesía Defensa Civil)
El plan piloto de reintegración social permite que internos en fase de prueba colaboren en labores comunitarias junto a la Defensa Civil. (Foto cortesía Defensa Civil)

En esta Semana Mayor, la Defensa Civil prevé la movilización de 11,024 integrantes de los cuales 10,572 son voluntarios y 452 empleados, que operarán en 881 puestos de socorro situados en balnearios y carreteras de todo el país, datos informados por Juan Salas, director ejecutivo de la Defensa Civil, en conferencia. La dimensión operativa incluye nueve unidades móviles de rescate con herramientas de extricación vehicular, siete puestos de atención prehospitalaria, 313 médicos y técnicos, 20 ambulancias con medicamentos, 19 embarcaciones, 31 buzos y 557 salvavidas.

Este operativo nacional, que se despliega desde puntos claves como la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez y el Puente Juan Carlos, responde al objetivo de reducir al mínimo los incidentes durante la Semana Santa. Salas puntualizó: “No vamos a contar muertos, si la ciudadanía asume el llamado que el gobierno ha hecho a la prudencia durante el asueto”, mensaje dirigido a fortalecer la prevención y el autocuidado.

La Defensa Civil moviliza más de 11.000 personas y 881 puestos de socorro en todo el país para proteger a la población en Semana Santa. (Foto cortesía Defensa Civil)
La Defensa Civil moviliza más de 11.000 personas y 881 puestos de socorro en todo el país para proteger a la población en Semana Santa. (Foto cortesía Defensa Civil)

La inclusión de los privados de libertad se inserta en la política de reinserción progresiva. Amado Cabrera García, director de Medio Libre del Sistema Penitenciario, explicó que los participantes recibieron capacitación previa. “El personal nuestro de privados de libertad recibió una capacitación previa con instructores de la Defensa Civil en materia de prevención de violencia ciudadana”, explicó Cabrera García. Los internos, en su mayoría con permisos especiales, colaborarán en labores de señalización, uso de banderas y orientación preventiva a la población.

Cabrera García recalcó que la participación en estas actividades forma “parte de los beneficios del proceso de rehabilitación”, permitiendo a los internos un contacto constante con la sociedad, mediante actividades como visitas a instituciones, acompañamiento en eventos y acercamiento a espacios comunitarios, incluidas iglesias y sectores sociales.

Juan Salas, el director ejecutivo de la Defensa Civil Dominicana (Foto cortesía)
Juan Salas, el director ejecutivo de la Defensa Civil Dominicana (Foto cortesía)

La integración de privados de libertad en operativos de este tipo surge del acuerdo firmado entre la Defensa Civil, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales y el Ministerio de Justicia. Juan Salas sostuvo que el programa busca “brindar nuevas oportunidades a estas personas mediante su participación en operativos de servicio comunitario”. Añadió: “Hoy la sociedad le da una nueva oportunidad a estos hombres y mujeres de ser personas nuevas, y la Defensa Civil se convierte en una herramienta importante”.

En cuanto al acceso al voluntariado, Salas recordó que el proceso está abierto a cualquier ciudadano. Solo se requiere acercarse a una oficina provincial o completar el formulario disponible en el portal web de la institución.

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