Costa Rica entra al top 10 de naciones felices en el ranking mundial

Fotografía de archivo en la que se registró a un grupo de estudiantes de escuelas costarricenses al sonreír, durante un desfile por el Día de la Independencia, en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas

Costa Rica alcanzó este año el cuarto puesto en el ranking del Informe Mundial de la Felicidad, siendo el único país de Centroamérica y el primero de Latinoamérica dentro del grupo de las naciones más felices del planeta. Según la agencia de noticias EFE, este resultado coloca a Costa Rica por encima de países tradicionalmente reconocidos por su calidad de vida y estabilidad social, superando a la mayoría de América Latina y ubicándose solo detrás de varias naciones europeas.

El informe, elaborado por la encuestadora internacional Gallup con información recabada en un récord de 147 países, reporta que Costa Rica es el primer país latinoamericano en escalar al top 4 de la clasificación tras haber ocupado el sexto lugar el año anterior. La agencia de noticias EFE señala que la lista está encabezada por Finlandia, Islandia y Dinamarca, y que Costa Rica se ubica por encima de sus vecinos de la región dentro de los líderes mundiales en bienestar.

El documento considera factores como renta per cápita, atención social, expectativa de vida, libertad de elección, percepción de corrupción y generosidad. Costa Rica obtuvo una puntuación alta en estos criterios, a pesar de no contar con los mismos niveles de ingreso que las naciones europeas. El informe atribuye el resultado a la existencia de fuertes relaciones sociales y vínculos comunitarios en el país centroamericano.

La gente camina por el Mercado Central mientras los costarricenses se preparan para las elecciones del domingo. Las encuestas indican que Laura Fernández, del Partido Soberano del Pueblo (PPSO), es la clara favorita, en medio de un aumento del narcotráfico y la violencia que ha erosionado la imagen del país como un paraíso turístico pacífico. San José, Costa Rica, 31 de enero de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Resultados del ranking global

El ranking mundial de la felicidad, publicado desde 2013 y que llega a su decimocuarta edición, ha registrado usualmente a los países nórdicos en los primeros lugares. En la edición actual, solo Costa Rica e Israel aparecen entre las 10 primeras posiciones fuera del continente europeo. La agencia de noticias EFE informa que la presencia costarricense se explica por una conjunción de elementos sociales, culturales y económicos que favorecen el bienestar en la población.

En contraste con el avance costarricense, México presentó un descenso del décimo al 12º lugar, mientras que otros países de América Latina permanecen alejados de los primeros puestos. El informe destaca que la ubicación relativamente favorable de los países latinoamericanos está relacionada con la fortaleza de sus lazos sociales, característica que diferencia a la región en el contexto mundial.

El estudio de la encuestadora internacional Gallup puntualiza que la felicidad en Costa Rica se mantiene alta, aunque el país enfrenta desafíos económicos y políticos. Entre los países en las últimas posiciones del listado figuran Afganistán, Sierra Leona y Malawi, lo que representa la permanencia de marcadas diferencias entre regiones del mundo.

Costarricenses caminan en San José. Fuente: UCR

Factores que explican el resultado

El informe también examina el impacto de las redes sociales en la percepción de felicidad entre jóvenes y adultos. En regiones como Europa Occidental y Norteamérica, la felicidad juvenil ha experimentado una fuerte caída en los últimos quince años, efecto atribuido en parte al uso intensivo de estas plataformas. No obstante, el estudio aclara que esa tendencia es menos marcada en América Latina, donde los jóvenes de Costa Rica presentan un nivel de satisfacción más alto que en otras regiones, según la agencia de noticias EFE.

El ascenso de Costa Rica en el Informe Mundial de la Felicidad corrobora el aumento en la percepción de bienestar, cohesión social y calidad de vida en el país en los últimos años, según los resultados presentados en la edición de este año.