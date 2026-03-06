Costa Rica insta a sus ciudadanos a salir de Medio Oriente ante escalada del conflicto y cierre de espacios aéreos

El Gobierno de Costa Rica reiteró el llamado a sus ciudadanos en Medio Oriente para que aprovechen vuelos comerciales u otros medios disponibles y abandonen la región ante el conflicto militar activo.

El Gobierno de Costa Rica reiteró un llamado urgente a los ciudadanos costarricenses que permanecen en países de Medio Oriente para que aprovechen las oportunidades disponibles de abandonar la región mediante vuelos comerciales u otros medios de transporte, en medio de la creciente incertidumbre por el conflicto militar activo en la zona.

La advertencia se produce en un contexto marcado por el deterioro de las condiciones de seguridad, el cierre de espacios aéreos en varios países y la suspensión de numerosos servicios aéreos internacionales, lo que ha reducido significativamente las posibilidades de traslado para los extranjeros que buscan salir del área.

Las autoridades costarricenses también reiteraron la recomendación de suspender cualquier viaje hacia Medio Oriente, debido a la volatilidad del escenario geopolítico y a las dificultades logísticas que podrían surgir para quienes intenten desplazarse o abandonar la región en caso de un agravamiento del conflicto.

De acuerdo con el comunicado oficial, las posibilidades de evacuación directa desde zonas de conflicto son extremadamente limitadas, por lo que el Gobierno costarricense se encuentra gestionando espacios en eventuales vuelos de evacuación que podrían ser organizados por otros países.

Mientras tanto, las autoridades instaron a los ciudadanos que aún permanecen en la región a mantener la máxima precaución, seguir las indicaciones de las autoridades locales y mantenerse informados únicamente a través de canales oficiales.

Contexto de tensión regional

En los últimos meses, Medio Oriente ha experimentado una escalada de tensiones militares que ha provocado impactos directos en la seguridad regional y en el funcionamiento del transporte aéreo internacional. Los enfrentamientos y amenazas de represalias han llevado a varios países a cerrar temporalmente su espacio aéreo o limitar operaciones comerciales, lo que complica las rutas de evacuación para ciudadanos extranjeros.

En ese contexto, gobiernos de diferentes partes del mundo han emitido advertencias similares para sus nacionales, recomendando evitar viajes a la región o abandonar el territorio mientras aún existan opciones comerciales disponibles.

La incertidumbre también ha provocado cancelaciones masivas de vuelos y cambios de rutas por parte de aerolíneas internacionales, lo que dificulta la planificación de traslados y reduce la disponibilidad de asientos en vuelos de salida.

Antecedentes de llamados de la Cancillería

No es la primera vez que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica emite advertencias de este tipo ante situaciones de riesgo en el extranjero.

En otras ocasiones, la Cancillería ha hecho llamados similares a ciudadanos costarricenses que residen o viajan en países donde se han registrado crisis políticas, conflictos armados o situaciones de seguridad inestables. Uno de los casos recientes ocurrió con costarricenses que se encontraban en Cuba, cuando las autoridades recomendaron valorar la salida del país ante condiciones complejas en materia económica y social.

Este tipo de alertas buscan reducir riesgos para los ciudadanos y facilitar la coordinación de asistencia consular cuando las condiciones de seguridad se deterioran o el acceso a transporte internacional se vuelve limitado.

La recomendación se suma a advertencias previas emitidas por la Cancillería en contextos internacionales complejos, como ocurrió con ciudadanos en Cuba. REUTERS/Norlys Perez

Asistencia consular para costarricenses

Ante el escenario actual, el Gobierno costarricense recordó a sus ciudadanos en la región que pueden recurrir a los canales de asistencia consular habilitados en diferentes países de Medio Oriente.

En Tel Aviv, el consulado de Costa Rica mantiene disponible el teléfono (00 972) 3-613-5061 y el correo concr-il@rree.go.cr para atender consultas y emergencias.

También se encuentra habilitado el consulado en Doha, en Catar, con el teléfono de emergencias +974 3142 7178 y el número para consultas +974 4498 0094, además del correo concr-qa@rree.go.cr.

En Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, los ciudadanos pueden comunicarse a los números +971 2 554 7458 o +971 55 564 7098, así como al correo concr-ae@rree.go.cr.

Asimismo, existen consulados honorarios en Beirut, en Líbano, y en Amán, en Jordania, que también pueden brindar orientación a los costarricenses que requieran apoyo.

Las autoridades reiteraron que la prioridad es garantizar la seguridad de los ciudadanos costarricenses, por lo que insistieron en que quienes se encuentren en la región evalúen seriamente la posibilidad de salir mientras existan opciones disponibles.