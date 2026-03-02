Fernando Batista asume como nuevo director técnico de la Selección de Costa Rica

La Federación apuesta por la experiencia internacional del técnico argentino para liderar una nueva etapa en la Sele. Fuente: Fedefutbol

La Federación Costarricense de Fútbol oficializó a Fernando Batista como el nuevo director técnico de la Selección Nacional Mayor Masculina de Costa Rica, un nombramiento que abre una etapa de expectativa y proyecto deportivo tras la no clasificación de la Tricolor al Mundial de 2026 y la necesidad de consolidar procesos para el futuro.

El argentino, de 55 años, fue recibido con atención mediática y declaraciones públicas desde su arribo al país. En sus primeras palabras, Batista expresó: “Ya con ganas de empezar a trabajar, pero feliz de ya poder estar acá”, destacando su entusiasmo por asumir el liderazgo técnico del equipo.

Un perfil con experiencia internacional

Batista no es un nombre desconocido en el fútbol de selecciones. Su carrera como entrenador ha estado mayormente vinculada a procesos juveniles y selecciones nacionales. Alcanzó notable reconocimiento al frente de las categorías Sub-20 y Sub-23 de Argentina, con las que logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, un logro que exhibe su capacidad para gestionar proyectos a mediano y largo plazo.

Más recientemente, dirigió a la selección absoluta de Federación Venezolana de Fútbol, compitiendo tanto en las eliminatorias mundialistas como en la Copa América 2024. Aunque Venezuela no logró clasificar al Mundial, su trabajo fue relevante por la competitividad que mostró el equipo en varias etapas del proceso.

Antes de dedicarse a la dirección técnica, Batista también fue futbolista profesional. Se desempeñó como defensor en clubs argentinos como Argentinos Juniors y San Lorenzo, con el que fue campeón de liga en 1995, aportando a su trayectoria una mirada integral del deporte.

El técnico adelantó que en los próximos días se completará su cuerpo técnico, con posible participación de asistentes locales. Fuente: Redes sociales Fernando Batista

Un nuevo ciclo tras la dura realidad del Mundial 2026

La designación de Batista llega en un momento clave para el fútbol costarricense. La Selección Nacional no logró avanzar al Mundial de 2026, lo que generó un punto de inflexión en la dirigencia deportiva. El ciclo anterior cerró con resultados que no cumplieron las expectativas de los aficionados ticos, lo que llevó a la Federación a apostar por una renovación técnica y estratégica.

Costa Rica, históricamente presente en varias ediciones de Copas del Mundo, incluida una destacada participación en 2014, ahora se encuentra en una fase de reestructuración que busca combinar experiencia, planificación y crecimiento técnico para recuperar el protagonismo en el fútbol internacional.

Costa Rica inicia una nueva etapa bajo el mando de Fernando Batista, con el objetivo de volver a competir al más alto nivel. Fuente: Fedefutbol

Metas deportivas y próximos desafíos

Aunque la clasificación al Mundial de 2026 ya no era una posibilidad para Costa Rica al momento de su nombramiento, las miradas se centran ahora en consolidar una base sólida que permita al equipo competir con regularidad en torneos regionales y futuros procesos eliminatorios como los del Mundial 2030.

Batista anticipó el pronto anuncio del cuerpo técnico que lo acompañará y no descartó integrar asistentes locales, señal de apertura a combinar conocimiento extranjero con talento nacional en su cuerpo de trabajo.

En los próximos meses, la Selección Nacional ya tiene programados compromisos amistosos, algunos de ellos en marzo en Asia frente a selecciones como Jordania e Irán, lo que le permitirá al nuevo técnico evaluar jugadores, implementar ideas y comenzar a delinear su proyecto futbolístico en el campo.

Tras dirigir a Venezuela y a selecciones juveniles de Argentina, Batista asume el desafío de encabezar a la Tricolor. Fuente: Redes sociales Fernando Batista

La presentación oficial de Fernando Batista marca el inicio de una nueva etapa para la selección costarricense. Con la mirada puesta en el desarrollo, la planificación y los resultados progresivos, “La Sele” busca retomar el camino de la competitividad internacional y preparar una generación capaz de pelear por grandes objetivos en el futuro próximo.