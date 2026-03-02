El nuevo biorreactor costarricense convierte los residuos de piña en biofertilizantes y transforma la agricultura rural

Nuevas formas de aprovechar subproductos agrícolas surgen en comunidades productoras, potenciando transformaciones que impactan en la economía y el ambiente de zonas antes afectadas por desechos piñeros. El investigador Franklin Orellana García explica el proceso. Video cortesía UNED.

La acumulación de residuos de la industria de piña en Costa Rica ha alcanzado un volumen anual de más de cuatro millones de toneladas, conformando un desafío ambiental y social de gran magnitud en regiones productoras. Frente a esta situación, un equipo de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) ha validado un prototipo de biorreactor diseñado para transformar estos desechos en biofertilizantes a base de Trichoderma spp., con el objetivo de reducir tanto la contaminación como el uso de agroquímicos en comunidades rurales, según informó la universidad a UNED Informa.

La problemática asociada al cultivo de piña en Costa Rica excede la mera generación de residuos sólidos. De acuerdo con datos de la UNED, los restos de hojas y tallos de piña contienen altos niveles de celulosa y tardan hasta 13 meses en descomponerse a campo abierto. Esta lentitud resultaba en su acumulación en los terrenos agrícolas, lo que favorecía la proliferación de insectos, la contaminación de suelos y fuentes de agua y, en consecuencia, afectaba la salud pública de las comunidades aledañas, mientras que la elevada carga de pesticidas químicos agravaba aún más ese impacto.

El prototipo desarrollado utiliza principios de fermentación en estado sólido. Entre sus características técnicas destaca la aireación homogénea, que impide la compactación del sustrato y favorece el crecimiento uniforme de Trichoderma spp. El sistema asegura, además, una producción viable de esporas sin riesgo de sobrecalentamiento. Este hongo es reconocido por su potencial como biofertilizante y como alternativa al uso intensivo de productos químicos.

El proyecto cuenta con el apoyo además de la Universidad Nacional (UNA) y la Municipalidad de Pérez Zeledón y el propósito es fortalecer el desarrollo local y abrir nuevas oportunidades de diversificación económica en zonas dependientes de la piña. (Foto cortesía UNED)

El investigador responsable, Franklin Orellana García, destacó a UNED Informa que el desarrollo “representa una alternativa de bioeconomía circular que impulsa la producción local de biofertilizantes, reduce costos agrícolas y promueve la valorización de residuos agroindustriales”. Orellana resaltó el potencial transformador para pequeños productores de las zonas rurales, quienes así pueden “abatir costos, producir sus propios biofertilizantes y cambiar sus vidas”.

El biorreactor permite aprovechar residuos antes desechados y reduce costos en la agricultura local.

El proyecto ya ha sido presentado en las comunidades de Pérez Zeledón y Buenos Aires, ubicadas en la provincia de Puntarenas, regiones caracterizadas por su alta producción piñera. En estos lugares se realizaron charlas técnicas dedicadas al diseño, la inoculación y el montaje del sistema, con el propósito de transferir conocimientos y facilitar la adaptación del prototipo a condiciones reales de producción rural.

Orellana explicó el origen práctico de la investigación al recordar que hace un tiempo una comunidad productora de piña le preguntó qué podían hacer con los residuos de piña. En esas comunidades se acumulan toneladas de tallos y hojas que permanecen hasta un año para descomponerse, lo que “atrae las larvas y genera contaminación”. El equipo del laboratorio de ciencias experimentales de la UNED, bajo la coordinación de Ronald Sánchez, aplicó investigación aplicada en el terreno. “Nos debemos a las comunidades de Costa Rica”, sostuvo Sánchez.

Foto de archivo. Hombres trabajan en un cultivo de piñas, 5 de febrero, 2014. REUTERS/Jaime Saldarriaga

El desarrollo implicó una etapa experimental, primero en matraces pequeños, donde el cultivo de Trichoderma se mostró exitoso. Posteriormente, al escalar el sistema, surgieron dificultades técnicas que llevaron a un rediseño completo del biorreactor. Los ensayos sucesivos dieron como resultado un sistema funcional, escalable y apropiado para la producción rural.

En la etapa actual, la UNED, la Universidad Nacional y la Municipalidad de Pérez Zeledón coordinan esfuerzos para articular la implementación del modelo y ampliar su alcance. Orellana señaló: “Esperamos poder, dentro de unos años o unos meses, decir: ‘Tenemos un modelo país de economía circular’”.