Gobierno de Costa Rica hace un llamado al diálogo ante tensión en Medio Oriente

Costa Rica pide el cese inmediato de la violencia militar en Medio Oriente tras ataques entre Irán, Estados Unidos e Israel. (Cortesía: EFE )

En una jornada marcada por el aumento de hostilidades en Medio Oriente, el Gobierno de Costa Rica alzó su voz este 28 de febrero para exigir un cese inmediato a la violencia. A través de un comunicado oficial emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la nación centroamericana expresó su “grave preocupación” y urgió a los involucrados retomar la vía del diálogo.

La diplomacia costarricense fue enfática al condenar los recientes ataques perpetrados por Irán contra objetivos en Arabia Saudita, Baréin, Catar, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania. La nota agrega estas operaciones militares no solo profundizan la inestabilidad regional, sino que vulneran los principios fundamentales de convivencia entre naciones.

“Costa Rica reitera su firme apego a los principios de paz, el respeto al derecho internacional y a las normas de la Carta de las Naciones Unidas”, dicta el pronunciamiento oficial.

La Cancillería costarricense hizo un llamado vehemente a la “desescalada y a la búsqueda de soluciones pacíficas” con el fin último de proteger la vida humana y evitar el sufrimiento de la población civil en los países afectados.

El comunicado oficial destaca el carácter pacifista de Costa Rica y su compromiso con mecanismos multilaterales para la paz. (Cortesía: Cancillería Costa Rica 🇨🇷)

Un escenario de guerra abierta

El pronunciamiento de Costa Rica ocurre en un contexto de extrema tensión global. Durante la madrugada de este sábado 28 de febrero, fuerzas militares de Estados Unidos e Israel lanzaron una operación conjunta de gran envergadura contra puntos estratégicos en territorio iraní.

Según reportes los bombardeos se centraron en infraestructura militar y centros de mando en Teherán y otras ciudades clave, en lo que fuentes de inteligencia describieron como un “ataque preventivo” contra la capacidad de respuesta de la República Islámica.

Irán, por su parte, no tardó en responder. En las horas subsiguientes al ataque de la coalición, Teherán activó una oleada de drones y misiles dirigidos no solo a territorio israelí, sino también a bases que albergan tropas estadounidenses en países vecinos del Golfo.

Es precisamente este cruce de fuego el que ha encendido las alarmas en capitales de todo el mundo, ante el temor de que el conflicto derive en una conflagración regional de consecuencias impredecibles para la economía y la seguridad global.

La diplomacia costarricense califica los ataques de Irán en países del Golfo como una amenaza a la estabilidad regional (Cortesía: BBC)

El peso del “modelo costarricense”

Para la comunidad internacional, el mensaje de Costa Rica no es un trámite diplomático más. Al ser uno de los pocos países en el mundo sin ejército, su postura suele ser leída como un recordatorio ético sobre la vigencia de los mecanismos multilaterales. En su comunicado, la Cancillería instó a las partes a no abandonar el marco de las Naciones Unidas, subrayando que la única salida viable para evitar una catástrofe humanitaria es el respeto irrestricto al Derecho Internacional Humanitario.

Mientras las sirenas de alerta continúan sonando en el Golfo Pérsico y el Consejo de Seguridad de la ONU convoca a sesiones de emergencia, la posición costarricense se suma al coro de naciones que abogan por la contención. El país centroamericano finalizó su mensaje recordando que la prioridad absoluta debe ser la protección de los inocentes, quienes hoy se encuentran atrapados en el fuego cruzado de una disputa que amenaza con redibujar el mapa político del siglo XXI.