Laura Fernández, presidente electa de Costa Rica, tomará vacaciones sin salario

Costa Rica's president-elect Laura Fernandez takes part at a press conference with President Rodrigo Chaves at the presidential house, in San Jose, Costa Rica, February 4, 2026. REUTERS/Mayela Lopez

Laura Fernández Delgado asume vacaciones sin goce salarial tras tres semanas en el cargo. La pausa de Laura Fernández Delgado en el Ministerio de la Presidencia comenzará el martes 24 de febrero y se extenderá hasta el martes 3 de marzo, periodo en el que delegará sus funciones tras solicitar un permiso sin goce salarial, según informó Casa Presidencial a los medios locales.

Este receso ocurre en medio de la transición hacia el próximo gobierno y antecede la asunción de Fernández como presidenta número 50 de Costa Rica el 8 de mayo.

La sustitución temporal recae en Jorge Rodríguez Bogle

Durante la ausencia de Fernández, el actual viceministro Jorge Rodríguez Bogle asumirá interinamente la dirección del Ministerio de la Presidencia para asegurar la continuidad administrativa y de coordinación en el Poder Ejecutivo. El comunicado oficial indica que esta medida garantiza la estabilidad funcional del gabinete durante la coyuntura política marcada por la transición de mando.

El permiso sin goce salarial no detalla los motivos y coincide con el momento en que Fernández Delgado lidera negociaciones clave en la Asamblea Legislativa. Días antes de su receso, sostuvo reuniones con los jefes de fracción y presentó una agenda prioritaria con la intención de concretar avances antes de que finalice el actual periodo parlamentario.

Entre los proyectos que ha impulsado Fernández destacan cuatro créditos internacionales, reformas en materia ambiental, de salud y expropiaciones, así como financiamientos enfocados en la resiliencia climática y el apoyo presupuestario al Gobierno Central.

También resaltó los préstamos gestionados con el Banco Centroamericano de Integración Económica para ampliar el corredor vial San José-San Ramón y desarrollar el tren rápido de pasajeros, además de la discusión sobre la minería metálica en Crucitas y adecuaciones legales para agilizar contrataciones en la Caja Costarricense de Seguro Social.

Chaves y Fernández se comprometen en este tiempo a trabajar en la transición plena y efectiva del cargo como presidente de la República. Fuente: YouTube Casa Presidencial

El nombramiento de Fernández Delgado como ministra de la Presidencia fue informado el 4 de febrero durante una rueda de prensa, tres días después de su victoria electoral y tras una campaña que inició en octubre de 2025.

En ese contexto, el presidente Rodrigo Chaves expresó: “Hoy para mí es un día de inmensa alegría. Como lo dije en días pasados, la campaña política ya terminó y mi único deseo genuino es el de servir al pueblo de Costa Rica y servirlo con toda mi capacidad, con toda mi energía, con profundo amor, agarradísima de la mano de Dios”.

Pausas de transiciones previas

No es la primera vez que la presidenta electa solicita un permiso temporal en este cargo. Fernández Delgado ya había encabezado el Ministerio de la Presidencia tras la renuncia de Natalia Díaz, pero dimitió el 31 de enero del año pasado, conforme al calendario electoral que exige a quienes aspiran a la presidencia desvincularse previamente de la administración pública.

Su regreso hace tres semanas marcó el inicio de su gestión en la administración saliente y profundizó su papel en la transición.

La decisión de pedir vacaciones, que inicia menos de un mes después de su nuevo nombramiento, responde a la intensidad de la agenda política y la cercanía con el traspaso de poderes. Al finalizar este periodo de ausencia, Fernández Delgado retomará las labores preparatorias para el inicio formal de su gestión presidencial en mayo.