Instituto Costarricense de Turismo invierte en nuevos uniformes y equipo para la Policía Turística

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) destinó cerca de 50 millones de colones, unos USD 102 mil, en uniformes y equipo para los 320 oficiales de la Policía Turística, intensificando el compromiso interinstitucional de garantizar la seguridad de los visitantes en Costa Rica y robustecer la imagen del país como destino competitivo y confiable.

La entrega incluyó camisas tipo polo, prendas formales y jackets, y fue resultado de un convenio con el Ministerio de Seguridad Pública. Esta acción se suma a la reciente inauguración de delegaciones policiales en Santa Teresa de Cóbano y Cahuita, medidas enfocadas en consolidar la prevención y respuesta ante delitos en los principales destinos turísticos.

Junto a la dotación de equipo, los oficiales recibieron materiales como rotulación, banners y códigos QR del programa Guardianes del Turismo, dirigidos a informar a turistas, transportistas y guías sobre canales de denuncia, como la línea exclusiva 911 Turismo, para dar respuesta rápida ante situaciones problemáticas o delitos.

Estos elementos ya fueron instalados en delegaciones y aeropuertos, lo que amplía la visibilidad de la unidad y facilita la interacción directa entre la Policía Turística y los viajeros.

La Policía Turística está próxima a cumplir veinte años de operaciones y reporta un avance sostenido tanto en el aumento de su personal como en la especialización de sus servicios.

Actualmente tiene presencia en 21 destinos clave, incluyendo zonas de gran afluencia como San José, Heredia, Cartago, Poasito, Playa Panamá, Brasilito, Cabo Velas, Tamarindo, Nosara, Santa Teresa, Puntarenas, Monteverde, Jacó, Manuel Antonio, Dominical, Golfo Dulce, Tortuguero y Cahuita, así como en puntos de ingreso internacional como el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós y las terminales de cruceros en Limón.

El monto destinado por el ICT abarca tanto equipamiento como herramientas informativas, con el objetivo de consolidar la operatividad y contacto con la población visitante y los residentes. Fuente: Ministerio de Seguridad Pública

La inversión realizada por el ICT para la modernización del cuerpo policial fue de ¢49,739,436, oficializada en un acto en el Ministerio de Seguridad Pública en Zapote, en la capital costarricense.

Además, se suman más de 727 millones de colones, es decir, USD 1,483,673, aportados en 2025 para la construcción y operación de las delegaciones de Cahuita y Santa Teresa de Cóbano.

Preparación profesional y multilingüe de los oficiales

La profesionalización y el dominio de idiomas extranjeros caracterizan a la Policía Turística costarricense. Un alto porcentaje de los oficiales hablan inglés, francés, portugués y alemán, lo que amplía la capacidad de atención a visitantes internacionales. La capacitación también se extiende a idiomas como mandarín, japonés y coreano, en respuesta al crecimiento del turismo asiático en el país.

Kattia Chavarría, directora de la Policía Turística, remarcó la importancia de la actualización y los recursos: “Tener uniformes nuevos, mejor indumentaria, con mayor calidad, con recursos que tenemos disponibles a partir de la necesidad que se requirió por parte de ICT, que nos facilitó ICT, ha sido fundamental para que nosotros podamos hacer un mejor trabajo.”

La colaboración entre el ICT y el Ministerio de Seguridad Pública ha dado paso a nuevas delegaciones y recursos especializados para fortalecer la prevención del delito en zonas de alto flujo turístico. Fuente: Ministerio de Seguridad Pública

Coordinación y respaldo interinstitucional

El fortalecimiento de la Policía Turística se sustenta en la coordinación entre el ICT y el Ministerio de Seguridad Pública. William Rodríguez, ministro de Turismo, aseguró: “Desde el ICT continuaremos fortaleciendo y apoyando la labor de la Policía Turística a lo largo y ancho del país, específicamente en los destinos más frecuentados por los turistas nacionales e internacionales.”

Mario Zamora, ministro de Seguridad, subrayó el aporte crucial del ICT: “Su apoyo permanente ha sido demostrado con hechos como el día de hoy y con el aporte importante de las delegaciones de la Policía Turística que ya están operando en distintos puntos del país.”