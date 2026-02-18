Chaves y Fernández confirman asistencia a cita regional impulsada por Trump

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y la presidenta electa, Laura Fernández, confirman su participación en la cumbre regional de seguridad en Florida encabezada por Donald Trump. Jeffrey Arguedas | Crédito: EFE

El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y la presidenta electa, Laura Fernández, asistirán a una cumbre regional convocada por el mandatario estadounidense Donald Trump el 7 de marzo en Florida.

El encuentro, que se celebrará en uno de los hoteles de Trump, tiene como objetivo abordar temas de seguridad en América Latina y forma parte del programa Escudo de las Américas impulsado por la actual administración estadounidense, según informó la agencia EFE.

Chaves confirmó en una rueda de prensa que, junto a Fernández, participará en la reunión, donde también estarán presentes presidentes de al menos trece países latinoamericanos identificados como aliados de los Estados Unidos.

En sus declaraciones, recogidas por EFE, el mandatario costarricense indicó que el grupo invitado comparte una visión política caracterizada por políticas económicas liberales, posturas sociales conservadoras y una estrategia de mano dura contra el crimen.

“El presidente Donald Trump invitó a un grupo pequeño de colegas latinoamericanos a reunirnos con él en Florida, en uno de sus hoteles, para discutir uno de sus programas que se llama Escudo de las Américas, un programa para proteger a América Latina de las amenazas como el narcotráfico y el sicariato”, precisó Chaves.

Donald Trump convoca a trece presidentes latinoamericanos aliados de Estados Unidos para debatir el programa Escudo de las Américas en Miami. REUTERS/Mayela Lopez

La convocatoria incluye a líderes como el presidente de Argentina, Javier Milei; el mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz; el presidente de Ecuador, Daniel Noboa; el gobernante de El Salvador, Nayib Bukele; el presidente de Honduras, Nasry Asfura; el líder de Paraguay, Santiago Peña; y el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

Según EFE, la selección de invitados responde a la afinidad política y diplomática que Trump ha establecido con estos gobiernos desde su regreso a la Casa Blanca.

El programa Escudo de las Américas representa uno de los ejes de la actual estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. La iniciativa busca fortalecer la cooperación regional frente a amenazas como el narcotráfico y el sicariato, y responde a la reformulación de la llamada ‘doctrina Monroe’, que históricamente ha guiado la política exterior estadounidense hacia la región. La nueva versión de esa doctrina también contempla la contención de la influencia de China en América Latina.

Washington busca frenar el avance de China en América Latina y refuerza la cooperación geopolítica con países clave de la región. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump busca fortalecer los lazos con estos países latinoamericanos en el contexto de la competencia geopolítica con China, cuyo avance en inversiones en la región preocupa a la administración republicana.

Javier Milei, presidente de Argentina, se destaca como el aliado más cercano a Trump, tras mantener múltiples encuentros desde la victoria electoral del estadounidense en 2024 y recibir respaldo financiero y comercial de Washington.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, figura como otro socio estratégico por su colaboración en temas migratorios, aceptando recibir vuelos con migrantes y alojar en cárceles a personas con antecedentes penales graves. Otros líderes que participarán, como Santiago Peña (Paraguay), Rodrigo Paz (Bolivia), Daniel Noboa (Ecuador) y Tito Asfura (Honduras), muestran interés en replicar políticas de seguridad y fortalecer vínculos con Estados Unidos.

Sólida cooperación bilateral

Durante el Latin Consumer Summit que tuvo lugar en mayo de 2025 en la Universidad Internacional de la Florida, Chaves resaltó la sólida cooperación bilateral en materia de seguridad, destacando el objetivo compartido de enfrentar el narcotráfico.

En febrero de 2025, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitó Costa Rica y ofreció apoyo en la lucha contra el narcotráfico, al tiempo que pidió limitar la influencia de empresas tecnológicas chinas en proyectos de infraestructura digital. Rubio valoró positivamente la decisión de vetar a compañías chinas, alineada con la política de Washington para contener la expansión china en la región.

La relación bilateral se ha caracterizado por un enfoque pragmático durante la gestión de Chaves. En enero de 2025, el presidente de Costa Rica expresó su intención de mantener un vínculo “transaccional” con la administración de Trump, priorizando sectores como comercio internacional e inversión sobre la agenda democrática tradicional.