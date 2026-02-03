Costa Rica

Tribunal de Costa Rica autoriza extradición del exmagistrado Celso Gamboa y de Edwin López a Estados Unidos

La resolución del órgano judicial respalda el envío de ambos ciudadanos nacionales a territorio estadounidense, fijando límites a la pena y reconociendo el tiempo dominado bajo arresto en en el país

Guardar
Celso Gamboa (izquierda) y Edwin
Celso Gamboa (izquierda) y Edwin López, alias 'pecho de rata' (derecha) serán extraditados a los Estados Unidos. Fuente: La Nación

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José resolvió, este martes a las 7:30 horas de Costa Rica, el proceso de extradición del exmagistrado Celso Gamboa Sánchez y Edwin Danney López Vega, conocido como “Pecho de Rata”, autorizando su entrega a las autoridades de Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico internacional y conspiración.

La resolución responde a la solicitud presentada por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), imponiendo como condiciones que el país requirente garantice que no impondrá penas de cadena perpetua ni condenas mayores a 50 años de prisión, tope máximo admitido según la legislación costarricense, y que reconozca el tiempo cumplido en prisión preventiva en Costa Rica.

En el caso de López Vega, el tribunal subrayó que solo podrá ser procesado en Estados Unidos por hechos cometidos después del 22 de enero de 2014, ya que los anteriores ya fueron sancionados en Costa Rica.

Según el fallo, los delitos atribuidos a Gamboa y López constituyen conductas continuas que persistieron más allá del 28 de mayo de 2025, fecha de entrada en vigencia de la reforma constitucional que habilita la extradición de nacionales por narcotráfico y terrorismo, aplicando así la norma vigente al cierre de los hechos.

Desde su detención, Gamboa, está
Desde su detención, Gamboa, está preso en celdas de máxima seguridad de la cárcel La Reforma. Fuente: CR Hoy

La extradición fue confirmada por unanimidad y quedó “diferida”, a la espera de la presentación por Estados Unidos de las garantías exigidas en un plazo de dos meses, prorrogable bajo circunstancias justificadas. Si estas condiciones no se cumplen, Costa Rica asumirá el juzgamiento. La entrega de Celso Gamboa será inmediata, una vez concluidos los procesos judiciales internos pendientes.

El tribunal revocó, en cambio, la orden de extradición de Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, alias “Gato” o “Profe”, quien ha sido vinculado con legitimación de capitales.

La sala consideró que los hechos atribuidos a Álvarez ocurrieron antes de la reforma constitucional que hace posible la extradición de costarricenses acusados de narcotráfico, por lo que corresponde juzgarlo en Costa Rica. Solo la jueza Ana Isabel Solís Zamora emitió un voto disidente al considerar que la reforma debía aplicarse de forma retroactiva y procedía la entrega.

Celso Gamboa (izquierda), Edwin López,
Celso Gamboa (izquierda), Edwin López, alias 'pecho de rata' (centro) y Jonathan Álvarez, alias 'gato' (derecha). Fuente: La Nación

El procedimiento de extradición contra Gamboa reviste especial urgencia, de acuerdo a la embajada de Estados Unidos en Costa Rica, que justificó su solicitud debido al “inminente” riesgo de fuga detectado por las autoridades policiales.

El expediente señala que la captura del exmagistrado ocurrió el 23 de junio de 2025, tras un pedido oficial efectuado tres días antes. Desde entonces, la defensa de Gamboa interpuso recursos de amparo, hábeas corpus y denuncias penales por supuesta tortura, todas sin éxito, así como solicitudes de traslado alegando problemas de salud.

Según la administración judicial, la acusación contra Gamboa refiere que, aprovechando su posición como exmagistrado y exministro de Seguridad Pública, habría liderado una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína. El fiscal federal del distrito este de Texas, Jay R. Combs, precisó que “Celso Manuel Gamboa Sánchez, de 49 años, fue nombrado en una acusación federal por un gran jurado en el Distrito Este de Texas, acusándolo de fabricación y distribución de cocaína a sabiendas de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos y de conspiración”. La acusación sostiene que “Gamboa Sánchez conspiró y ayudó a otros narcotraficantes internacionales a fabricar, distribuir y transportar cantidades significativas de cocaína, gran parte de la cual se traficó a través de Costa Rica y finalmente a Estados Unidos para su posterior distribución”.

Según autoridades norteamericanas, Gamboa, facilitó
Según autoridades norteamericanas, Gamboa, facilitó el traslado de drogas por el continente. Fuente: La Nación

Investigaciones de la DEA y el FBI lo vinculan a movimientos de dinero de hasta $16 millones relacionados con el narcotráfico y ganancias personales que, presuntamente, llegaron a $500.000 por cada envío de droga.

Las acusaciones, que incluyen a López Vega, lo señalan como responsable de liderar el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense y distribuirla para su posterior comercialización.

Celso Gamboa, de 49 años y abogado de profesión, ocupó cargos en la gestión pública, incluyendo viceministro y ministro de Seguridad Pública durante las administraciones de Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís, y fue magistrado de la Sala III del Poder Judicial entre 2016 y 2018. Tras su salida del sector público, se desempeñó como representante legal de diversos procesados por narcotráfico.

Gamboa desempeño puestos de viceministro
Gamboa desempeño puestos de viceministro y ministro de Seguridad Pública y magistrado de la Sala III. Fuente: La República

La solicitud de extradición fue tramitada conjuntamente con la de otros dos costarricenses señalados como parte de la misma red delictiva. En la instancia correspondiente, la defensa de los acusados alegó la imposibilidad de aplicar retroactivamente la reforma constitucional, un argumento finalmente aceptado por los jueces solo en el caso de Álvarez Alfaro. El fallo, contenido en el voto 2026-180 y firmado por los jueces Gustavo Gillen, Rosaura Chinchilla y Ana Isabel Solís, deja abierta la posibilidad de entrega inmediata de Gamboa y López al cumplirse las condiciones establecidas.

Temas Relacionados

extradiciónCelso GamboaEdwin LópezPecho de rata

Últimas Noticias

Ministra de Economía: comercio sin aranceles fortalecerá el desarrollo económico de El Salvador

El crecimiento económico de El Salvador alcanzó el 4% al cierre de 2025 y luego de la entrada en vigor del acuerdo comercial, se proyecta más crecimiento, aseguró la ministra María Luisa Hayem

Ministra de Economía: comercio sin

Así van los avances del show de Shakira en su residencia centroamericana: escenario y stand de fotos para fans

A pocos días de los conciertos en el Estadio Nacional Jorge “Mágico” González, el equipo de producción de Shakira ajusta los últimos detalles de un show que incluye un escenario innovador y espacios diseñados para los fans

Así van los avances del

El Salvador concentra su inversión pública en infraestructura vial, energía y servicios básicos

El país destina más de 178 millones de dólares a proyectos orientados a caminos, generación eléctrica y acceso a agua potable, priorizando sectores estratégicos y fortaleciendo el desarrollo económico en distintas regiones

El Salvador concentra su inversión

Por primera vez en la historia, la Asamblea Legislativa costarricense tendrá más diputadas que diputados

Hazaña se logras tras varias reformas realizadas a las leyes costarricenses en las que se exige la paridad de género en las postulaciones a candidaturas de los partidos políticos

Por primera vez en la

Ola ártica en El Salvador: reportan primera muerte vinculada a bajas temperaturas

Una persona en condición de calle fue encontrada sin vida en Ciudad Merliot, Santa Tecla, en medio de la ola ártica que afecta al país. Las autoridades investigan las causas del fallecimiento, con la hipótesis de hipotermia como principal línea

Ola ártica en El Salvador:

TECNO

Adiós a las propinas y

Adiós a las propinas y esperas: ya puedes viajar en un auto que se maneja solo desde el aeropuerto

Crónologia de Resident Evil: cómo es el orden de los juegos y películas de esta saga antes de jugar Requiem

Roblox bajo presión: cientos de padres piden que denuncias por explotación infantil sean públicas

Cómo responder ante llamadas que amenazan tu seguridad financiera: claves para no caer en la trampa

Alerta en Moltbook: la red social de IA filtró millones de datos personales y claves de acceso

ENTRETENIMIENTO

“La serie necesita volver”: Matthew

“La serie necesita volver”: Matthew Lillard defendió la esencia de Scooby-Doo frente a su regreso en Netflix

“Lo estuve observando durante bastante tiempo”: Rachel McAdams contó por qué Dylan O’Brien era ideal para ¡Ayuda!

Lee Byung-hun sorprendió con sus orígenes en la actuación: “Nunca pensé que sería actor, pero creo en el destino”

Jacob Elordi compartió sus anhelos creativos en la actuación: “Todo lo que quiero hacer es que sea sexy, divertido y cool”

“Bridgerton”: Hannah Dodd habla sobre la sexualidad de Francesca y el polémico cambio respecto al libro

MUNDO

La tragedia de una familia

La tragedia de una familia australiana que no soportó la falta de apoyo estatal para sus hijos

La velada amenaza de Rusia ante el final del tratado nuclear con EEUU: “El mundo estará en una posición más peligrosa”

Wall Street opera sin una tendencia clara mientras el oro y la plata rebotan tras una caída récord

El régimen de Irán interceptó un petrolero al servicio de EEUU en el estrecho de Ormuz: “Prepárese para ser abordado”

Las 10 personas más ricas del mundo en febrero de 2026, según Forbes