Costa Rica

Líderes internacionales felicitan a Laura Fernández por su elección como presidenta de Costa Rica

En la jornada posterior a los comicios, figuras políticas de América Latina y Estados Unidos celebraron el triunfo obtenido por la presidenta electa y resaltaron la relevancia de su futuro gobierno para la región centroamericana

La victoria de Laura Fernández Delgado como presidenta de Costa Rica generó una ola de reacciones y felicitaciones de figuras políticas en América Latina y Estados Unidos. Diversos líderes y exmandatarios destacaron el respaldo popular obtenido por Fernández y la importancia de su agenda para la región.

Desde Estados Unidos, el congresista Carlos A. Gimenez extendió su reconocimiento a la presidenta electa y al Partido Pueblo Soberano por el resultado electoral. Gimenez aseguró que el Congreso estadounidense continuará trabajando para fortalecer los vínculos y el comercio entre ambas naciones. El legislador acompañó su mensaje con una fotografía de Fernández celebrando junto a seguidores, lo que evidencia el clima de respaldo popular.

El expresidente de Colombia, Iván Duque, felicitó públicamente a Fernández por el apoyo recibido en los comicios y subrayó que su liderazgo será determinante para fortalecer la democracia, la institucionalidad y la seguridad en América Latina.

Duque expresó: “Su agenda en defensa de la democracia, la institucionalidad y la seguridad será fundamental para fortalecer las libertades y el desarrollo en toda la región”, según manifestó a través de su cuenta oficial de redes sociales.

La candidata presidencial Laura Fernández,
La candidata presidencial Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), saluda a la multitud después de votar afuera de un colegio electoral, durante las elecciones generales de Costa Rica, en El Carmen, Cartago, Costa Rica, el 1 de febrero de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Por su parte, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, comunicó que sostuvo una conversación telefónica con la presidenta electa para transmitirle sus mejores deseos y éxitos en el inicio de su mandato. Bukele dirigió un mensaje al pueblo costarricense, al que definió como “hermano”, y auguró prosperidad para el país bajo la nueva administración de Fernández.

En el ámbito centroamericano, Tommy Zambrano, legislador hondureño, destacó la mayoría obtenida por el partido de Fernández en la Asamblea Legislativa. Zambrano reiteró la disposición del Poder Legislativo de Honduras para profundizar el diálogo interparlamentario, el intercambio de buenas prácticas legislativas y la cooperación regional. “Cuando el pueblo y el Congreso van en la misma dirección, hay mandato para gobernar, defender la democracia y frenar agendas ideológicas que dividen a nuestras naciones”, enfatizó Zambrano.

En el plano local, el expresidente Carlos Alvarado Quesada respaldó los mensajes de felicitación a la presidenta electa y deseó bienestar para el país. El reconocimiento incluyó palabras de Claudia Dobles Camargo, quien calificó la jornada electoral como ejemplar y deseó lo mejor para Fernández, siempre remarcando el valor democrático del proceso.

Un simpatizante de la candidata
Un simpatizante de la candidata presidencial Laura Fernández del Partido del Pueblo Soberano (PPSO) ondea una bandera de Costa Rica mientras salen a las calles durante las elecciones generales de Costa Rica, en San José, Costa Rica, el 1 de febrero de 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Las reacciones reflejan el interés regional e internacional por la transición política en Costa Rica y el respaldo a la presidenta electa y su proyecto de gobierno. La atención de actores políticos de diferentes países sugiere expectativas de cooperación y estabilidad en la nueva etapa que inicia para la nación centroamericana.

