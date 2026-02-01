Costa Rica

La autoridad electoral de Costa Rica reporta que 8% de juntas receptoras de votos en el extranjero ya están cerradas

Funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmaron la ausencia de irregularidades durante los sufragios y resaltaron los mecanismos implementados para fortalecer la transparencia y seguridad desde la apertura hasta el escrutinio final

Funcionarios de TSE hicieron un
Funcionarios de TSE hicieron un llamado a tomar en cuenta solo la información oficial (Captura de pantalla: TSE de Costa Rica)

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica informó en conferencia de prensa de este domingo que todas las mesas, tanto en Costa Rica como en el extranjero, abrieron puntualmente a las 6:30.

Además detalló que entre los votantes en el exterior, el 78% de las mesas funcionó adecuadamente desde el inicio de la jornada, y aproximadamente el 8% de las juntas fuera del país cerró antes del mediodía, aunque al cierre de esta edición no se han divulgado resultados.

La presidenta del TSE, Eugenia Zamora Chavarría recalcó que los primeros resultados oficiales de las Elecciones Nacionales 2026 comenzarán a publicarse a las 20:45, cuando históricamente se han procesado entre un 28% y un 32% de los votos.

Para esta ocasión, el ritmo del escrutinio podría variar, dado el récord de 20 aspirantes a la presidencia y las listas provinciales de diputados, según confirmó el TSE.

Esta primera entrega de datos será la única oficial, ya que la ley costarricense prohíbe la difusión de resultados o encuestas durante la jornada y los tres días previos, imponiendo multas que oscilan entre 10 y 50 salarios base, equivalentes a cerca de 28 millones de colones.

La autoridad electoral amplió que la difusión prematura de cualquier resultado puede acarrear no solo sanciones económicas, sino también consecuencias penales por el delito de desobediencia, advirtiendo que solo lo publicado durante la sesión solemne tendrá validez.

Adicionalmente, el tribunal invitó a ciudadanos y actores políticos a esperar los informes oficiales para evitar desinformación. El TSE reiteró la importancia de la participación ciudadana activa y, para garantizar la transparencia del proceso, puso a disposición la línea 800-ELECTORES y una plataforma digital para recoger denuncias acerca de irregularidades.

Jornada masiva y sin incidentes

En el desarrollo de la jornada electoral, Gerardo Abarca director del Registro Electoral del TSE comunicó que no se han reportado incidentes relevantes, destacando la ausencia de irregularidades en la votación de candidatos como Laura Fernández.

También reafirmó que el registro electoral fue actualizado previamente, depurando datos de personas fallecidas y fortaleciendo la confiabilidad del padrón. Sobre la seguridad del proceso, Abarca afirmó que el blindaje del sistema y la papelería electoral es integral en todas las etapas del proceso, garantizando así la transparencia y legalidad.

A man votes at a
A man votes at a polling station during the presidential election in San Jose on February 1, 2026. Costa Rica, a beacon of stability in Central America that is battling a surge in violence related to drug trafficking, goes to the polls on February 1 in elections that are expected to bring a tough-on-crime right-winger to power. (Photo by Marvin RECINOS / AFP)

El despliegue logístico, detalló contempló 21,086 juntas receptoras de votos en todo el país, con 2.186 en el cantón central de San José, 1.399 en Alajuela, 795 en Cartago, 676 en Heredia, 620 en Guanacaste, 762 en Puntarenas y 615 en Limón.

La presidenta del TSE, Eugenia Zamora Chavarría, resaltó el impacto que puede tener el clima frío —con temperaturas entre 13 y 19 ℃— en la decisión de acudir a votar, pero exhortó a la ciudadanía a no dejarse intimidar por las condiciones y reconoció el esfuerzo de los adultos mayores que asistieron temprano a los centros electorales.

Con respecto a la integración de las mesas, participaron más de 100 mil personas, entre funcionarios y voluntarios, en labores de apertura y desarrollo de la jornada.

Entrega de cédulas para privados de libertad

En el ámbito carcelario, la presidenta del TSE destacó que se habilitaron 29 juntas receptoras en los centros penitenciarios, apoyadas por delegados y personal del TSE para asegurar la participación de personas privadas de libertad y la entrega oportuna de cédulas de identidad.

También se informó que durante la semana previa a los comicios se entregaron más de 2,000 cédulas de identidad, cuando lo habitual para el mes es una cantidad similar, pero la demanda se incrementó considerablemente cerca del día de la elección.

Las oficinas del TSE estarán abiertas hasta las 18:00 de este domingo para la entrega de documentos, y solo quienes obtengan su cédula antes del cierre podrán ejercer su derecho al voto.

Zamora Chavarría reconoció los desafíos que persisten respecto al abstencionismo en regiones costeras y detalló que, en respuesta, se reforzaron los mecanismos logísticos y las campañas informativas para facilitar la participación en esas zonas.

A man prepares to cast
A man prepares to cast his vote at a polling station during the presidential election in San Antonio de Escazu, San Jose province, on February 1, 2026. Costa Rica, a beacon of stability in Central America that is battling a surge in violence related to drug trafficking, goes to the polls on February 1 in elections that are expected to bring a tough-on-crime right-winger to power. (Photo by EZEQUIEL BECERRA / AFP)

Al cierre de la votación, el proceso de “puesta en cero” del sistema electoral será completado entre las 17:00 y 18:00 y notificado a todos los partidos. A continuación, se pondrán en marcha los protocolos de seguridad para iniciar el escrutinio oficial tras la transmisión de datos desde más de 7,000 juntas instaladas en todo el territorio nacional.

