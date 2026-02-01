Costa Rica

Elecciones Costa Rica 2026: uno por uno, quiénes son los principales candidatos a la presidencia

De los 20 espacios que se presentan en los comicios de este domingo, cinco asoman como los aspirantes con mayores chances de llegar al balotaje de abril. La oficialista Laura Fernández encabeza todas las encuestas y busca imponerse en primera vuelta

De entre 20 candidatos, ellos
De entre 20 candidatos, ellos están entre las principales figuras que buscan el apoyo de los ciudadanos costarricenses. (Fotos Reuter)

La definición del próximo Gobierno de Costa Rica se presenta como un desafío abierto, marcado por la competencia entre veinte candidaturas presidenciales y la presencia de un electorado donde 28 % permanece indeciso, una situación que puede alterar la correlación de fuerzas en la votación de este domingo.

El desenlace de esta jornada, expresado en los últimos datos del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica difundidos el 28 de enero de 2026, podría requerir una segunda vuelta el 5 de abril si ningún aspirante supera el 40 % de los votos válidos.

Esta fragmentación de apoyos anticipa una contienda donde no solo estará en juego la Presidencia, sino también la orientación de las políticas estatales y el perfil del sistema democrático nacional.

A continuación, los principales candidatos a la presidencia:

Laura Fernández, la figura más fuerte

Laura Fernández, de 39 años, encabeza la oferta del Partido Pueblo Soberano (PPSO), agrupación de derecha asociada al mandatario Rodrigo Chaves. Su perfil técnico incluye una licenciatura en Ciencias Políticas y una especialidad en Políticas Públicas por la Universidad de Costa Rica. Destacó en dos ministerios durante la administración vigente.

La estrategia de Fernández se basa en lograr una resolución inmediata con mayoría absoluta en primera ronda, un objetivo que articula en torno al mensaje de “garantizar la continuidad” del actual proyecto político, profundizando propuestas como la venta de activos estatales —entre ellos el Banco de Costa Rica—, la construcción de un tren eléctrico metropolitano y la creación de una prisión de máxima seguridad (“mega cárcel”) inspirada en modelos regionales.

La oficialista Laura Fernández llega
La oficialista Laura Fernández llega a las elecciones de este domingo como la favorita a encabezar la contienda (REUTERS/Mayela Lopez)

Entre sus principales postulados aparece además la solicitud de una mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, meta que exige más de 38 diputados, lo que le permitiría impulsar reformas estructurales que redefinan el funcionamiento del Estado.

Su candidatura ha sido calificada de autoritaria por adversarios, quienes subrayan los riesgos de erosión institucional con la continuidad del oficialismo.

Un economista, segundo en la contienda

Álvaro Ramos, economista y académico de 42 años, se postula por el Partido Liberación Nacional (PLN). Con un doctorado en Economía de la Universidad de California, Berkeley, y experiencia en el sector público como expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social y exviceministro de Hacienda.

Ramos centra su propuesta en fortalecer la clase media y reorientar la educación pública como respuesta al narcotráfico. Tras diferencias con Chaves en materia de gestión, fue destituido de su cargo en la seguridad social.

Álvaro Ramos, economista y académico
Álvaro Ramos, economista y académico de 42 años, se postula por el Partido Liberación Nacional (PLN).

Ramos marca distancia de las alternativas orientadas hacia la concentración del poder, advirtiendo sobre el “riesgo que representan para la libertad de expresión, el diálogo y la institucionalidad”. Su campaña se apoya en la defensa del equilibrio institucional y en políticas inclusivas orientadas a la mejora del bienestar social.

La ex-primera dama que quiere gobernar

Claudia Dobles, de 45 años, arquitecta y ex primera dama (2018-2022), quien lidera la Coalición Agenda Ciudadana formada por el PAC y Agenda Democrática Nacional. Dobles apuesta por reinstalar a Costa Rica como referente en materia de democracia, paz y desarrollo sostenible.

Claudia Dobles fue primera dama
Claudia Dobles fue primera dama de Costa Rica entre 2018 y 2022 (REUTERS/Mayela Lopez)

Su experiencia se forjó en el diseño del Plan Nacional de Descarbonización y en la modernización del sistema de transporte público. Propone una estrategia dual contra el crimen: la realización de “mega operativos” policiales y una mayor inversión educativa y comunitaria. Su perfil técnico está respaldado por títulos del Massachusetts Institute of Technology y la Universidad de Harvard.

El más joven de la contienda

Ariel Robles Barrantes, candidato del Frente Amplio y el más joven de la contienda, quien percibe la masa de indecisos como clave para su propuesta de transformación social y ampliación estatal.

Según estimaciones recientes publicadas por el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional y el CIEP, Robles oscila entre el 3.5 % y el 4 % de respaldo, cifra corroborada por Demoscopia a finales de enero.

Ariel Robles, candidato del Frente
Ariel Robles, candidato del Frente Amplio (REUTERS/Mayela Lopez)

Robles articula su campaña bajo el lema “Justicia, solidaridad y desarrollo: Un país para su gente”, defendiendo el fortalecimiento de derechos sociales y económicos en el marco institucional, sin rupturas autoritarias.

Entre sus iniciativas se encuentra la postulación de Costa Rica como sede de los Gay Games 2030, coincidiendo con el décimo aniversario del matrimonio igualitario.

A nivel de proyección pública, Ariel Robles suma relevancia por su activismo en derechos humanos, igualdad de género y justicia social, posiciones reforzadas en la Asamblea Legislativa desde 2022, donde ha impulsado reformas laborales y el robustecimiento de la red de servicios públicos.

José Aguilar Berrocal, con las redes sociales como aliadas

José Aguilar Berrocal, candidato del Partido Avanza y único entre los principales ocho aspirantes con predominio de menciones positivas en redes sociales, experimentó un repunte notorio en los últimos días.

De los 10.821 mensajes analizados por el Reporte 32, 41.9 % resultó favorable, mientras que 32.8 % mostró una valoración desfavorable y 25.3 % se situó como neutral.

Según la firma Boson Planning, Aguilar logró un incremento de seguidores virtuales del 479,8 % tras la actividad organizada por el TSE: 20.481 nuevos seguidores en Instagram, 11.799 en Facebook, 8.972 en TikTok y 108 en X, conforme datos difundidos por Infobae.

José Aguilar, candidato por el
José Aguilar, candidato por el partido Avanza (EFE/Jeffrey Arguedas)

El propio José Aguilar expresó, al ser consultado por Infobae: “Primero agradecer a Dios por el apoyo y el respaldo y todo esto tan positivo que estamos viviendo. Lo segundo es que estamos con mucha esperanza, con mucha convicción, esforzándonos. No quiero caer en el error de estar triunfalista y quitar el pie del acelerador, pero definitivamente sabemos que todas las personas que han venido escuchando el mensaje de Avanza, nuestra visión, es un mensaje que les motiva, que les gusta”.

Aguilar instó además a sus seguidores a dar seguimiento a las plataformas digitales y a las entrevistas, enfatizando: “Hay que cuidarnos, apoyarnos y nunca olvidar que somos compatriotas y eso es lo más importante de todo. Muchas gracias y les pedimos que sigan atentos a las redes sociales y las entrevistas, ahí vamos a estar compartiendo nuestra visión”.

El resto de candidatos

El mosaico electoral de Costa Rica para 2026 se compone de veinte figuras que reflejan la diversidad política y social del país. El abanico de aspirantes incluye a líderes de partidos históricos, formaciones emergentes y movimientos con enfoques sectoriales.

El partido Unidad Social Cristiana (PUSC), fundado en 1983, apuesta por Juan Carlos Hidalgo Bogantes, economista con experiencia internacional.

En el espectro conservador, Fabricio Alvarado Muñoz encabeza Nueva República (PNR), defendiendo valores tradicionales. El campo liberal tiene como figura a Eliécer Feinzaig Mintz de Liberal Progresista (PLP).

El abanico de nombres y
El abanico de nombres y partidos abarca a 20 aspirantes.

Otros perfiles destacados son Natalia Díaz Quintana de Unidos Podemos (UP), exministra y publicista; Fernando Zamora Castellanos de Nueva Generación (PNG), doctor en derecho constitucional, y Ana Virginia Calzada Miranda de Centro Democrático y Social (PCDS).

El oficialismo está representado por Luz Mary Alpízar Loaiza de Progreso Social Democrático (PPSD), mientras que los intereses sindicales encuentran voz en David Hernández Brenes de De la Clase Trabajadora (PT).

Entre las nuevas propuestas, Claudio Alpízar Otoya compite desde Esperanza Nacional (PEN), y Luis Amador Jiménez por Integración Nacional (PIN).

La lista se completa con Boris Molina Acevedo de Unión Costarricense Democrática (PUCD), Walter Rubén Hernández Juárez de Justicia Social Costarricense, Marco Rodríguez Padilla de Esperanza y Libertad (PEL), Douglas Caamaño Quirós de Alianza Costa Rica Primero (CR1) y Ronny Castillo González de Aquí Costa Rica Manda (ACRM), quien promueve las finanzas regenerativas.

Este conjunto de aspirantes configura un escenario donde la pluralidad de propuestas y trayectorias promete mantener la incertidumbre y la apertura en la contienda, sin que hasta ahora alguno haya sido descartado

