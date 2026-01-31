Costa Rica

Primer votante emite su sufragio en Australia para las elecciones generales de Costa Rica 2026

La apertura de las elecciones generales de Costa Rica 2026 se registró con el voto del primer ciudadano en Australia, país donde inició oficialmente el proceso electoral antes que en el territorio nacional debido a la diferencia horaria.

Guardar
Primer costarricense que vota en el extranjero

Los costarricenses residentes en Australia han iniciado la jornada electoral para elegir al próximo presidente de Costa Rica este domingo 1 de febrero desde Canberra, donde se habilitó la única mesa de votación en ese país.

El proceso arrancó a las nueve de la mañana, hora local, equivalentes a las cuatro de la tarde del sábado 31 de enero en Costa Rica, y se extenderá hasta las siete de la noche australianas, momento en que se cerrará la votación para los 181 ciudadanos empadronados.

El primer ciudadano en ejercer su voto fue Andrés Cordero Montero, quien fue el primer ciudadano tico en realizar el sufragio.

La decisión de instalar una mesa electoral en Australia responde al esfuerzo continuado de Costa Rica por garantizar el voto de la diáspora y reforzar la participación política más allá de sus fronteras.

El crecimiento de la comunidad costarricense en Oceanía ha impulsado la necesidad de extender mecanismos de sufragio, en sintonía con la tradición democrática del país centroamericano.

Este despliegue logístico da continuidad a una política de Estado que ha priorizado el acceso al voto en el exterior, como parte fundamental de la identidad nacional y la proyección política de Costa Rica en el mundo.

Una jornada de fiesta patria en Canberra

De acuerdo con relatos de los asistentes, la apertura de la mesa tuvo lugar en un ambiente de convivencia y símbolos costarricenses. Cordero Montero, responsable de parte de la organización y primer votante registrado, relató que desde las siete y media de la mañana llegó a la embajada costarricense con una gran olla de tamales, para compartirlos entre los compatriotas que acudieron a sufragar.

Según sus palabras, se vivió una “verdadera fiesta patriótica en Australia”.

La votación se lleva a cabo en la capital australiana, Canberra, donde se habilitó un espacio con dos mamparas para agilizar el proceso y facilitar que dos ciudadanos pudieran ejercer el voto de forma simultánea. El total de personas empadronadas alcanza 181, de las cuales 98 son mujeres y 83, hombres. La mesa permanecerá abierta hasta culminar la jornada, para dar oportunidad a todos los inscritos.

El voto de costarricenses en
El voto de costarricenses en el exterior refuerza la participación política y la tradición democrática del país centroamericano. (Cortesía: La Tejada)

Entre las historias personales compartidas destaca la de Silvia Villalta, quien durante sus vacaciones en Australia decidió registrarse a tiempo como votante. Villalta recorrió 3.520 kilómetros a lo largo de la costa del país para llegar a Canberra y participar en las elecciones presidenciales.

Experiencias y compromiso con la democracia

La motivación de los votantes reúne elementos de identidad nacional y conciencia cívica. Silvia Villalta compartió que en su infancia comprendió, gracias a sus padres, el valor de la democracia en Costa Rica y la importancia de aprovechar la oportunidad de elegir libremente al presidente de la República.

Juan Carlos Leiva, originario de Puntarenas, expresó su satisfacción al participar en el proceso tras casi cuatro años de residencia en Australia.

La jornada de votación en Australia se desarrolla en un clima de celebración y pertenencia, acompañada de tradiciones gastronómicas y el encuentro entre costarricenses, que reafirman su compromiso con el país y su sistema democrático.

Crece la participación de costarricenses en el extranjero para las elecciones 2026

Un total de 67,270 costarricenses se encuentran habilitados para votar desde el extranjero en las elecciones generales de 2026.

Esta cifra representa un incremento del 24.4% en comparación con los registrados para sufragar fuera del país en los comicios de 2022. Los ciudadanos que votan desde el exterior únicamente pueden elegir la fórmula presidencial, sin participar en la elección de diputados.

Temas Relacionados

Costa RicaAustraliaAndrés Cordero MonteroJuan Carlos LeivaVotación exteriorEmbajada de Costa Rica

Últimas Noticias

La Asociación Guatemalteca de Exportadores pide al Gobierno ampliar una segunda fase de negociaciones con EE.UU.

La entidad solicitó que se inicien gestiones para suprimir el impuesto que aún impacta a productos agrícolas y manufacturados, señalando riesgos para la inversión, el empleo y la posición del país frente a competidores externos

La Asociación Guatemalteca de Exportadores

Fe y tradición movilizan a millones de peregrinos en Honduras por el aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa

Cada 3 de febrero, miles de hondureños llegan a la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa movidos por la devoción y las promesas cumplidas. Para este año se espera la llegada de hasta 1.5 millones de fieles, mientras autoridades activan operativos de seguridad, atención humanitaria y logística ante una de las concentraciones religiosas más multitudinarias del país.

Fe y tradición movilizan a

El Salvador lidera la cantidad de personas buscadas por Interpol en Centroamérica

Varios de los individuos listados enfrentan acusaciones que van desde tráfico ilícito hasta violaciones graves, mientras la colaboración judicial internacional se mantiene en constante revisión

El Salvador lidera la cantidad

República Dominicana celebra el Día Nacional de la Juventud con homenajes y políticas de inclusión

El Día Nacional de la Juventud, instaurado en 1993, reúne a instituciones públicas y privadas en torno a homenajes y programas que impulsan la participación y el bienestar de las nuevas generaciones en el país

República Dominicana celebra el Día

El Gobierno de El Salvador impulsa jornadas de presentación del nuevo Currículo Nacional de Primera Infancia

Educadores de todo el país asisten a jornadas de formación organizadas por el Ministerio de Educación y el Instituto Crecer Juntos, en una apuesta por la actualización pedagógica y la inclusión de enfoques integrales en la enseñanza.

El Gobierno de El Salvador

TECNO

Pasó 27 años en prisión

Pasó 27 años en prisión injustamente y lo primero que hace en libertad es jugar en la PS5: “Voy a probar GTA 5”

Streamer gastó USD 160.000 para crear videojuego: ya recuperó el dinero e invertirá todo en su nuevo proyecto

El día en que The Beatles ganó un premio Grammy por revivir a John Lennon con IA

Perros, ratas y otros animales que ya superan a los robots en tareas clave para los humanos

Este es el carro eléctrico que llega a Gran Turismo 7 en la actualización 1.67

ENTRETENIMIENTO

Charlie Heaton reaccionó con humor

Charlie Heaton reaccionó con humor a las comparaciones con Harry Styles

El filme favorito de Millie Bobby Brown, los recuerdos con suegros y la inspiración detrás del desenlace de “Stranger Things”

Detrás de la crisis matrimonial más fuerte de Bianca Censori y Kanye West: “Ella trató de dejarlo varias veces”

Bad Bunny fue la estrella pop más grande de 2025, según Billboard

El último proyecto que Catherine O’Hara no pudo filmar: qué pasó con la temporada 2 de “The Studio”

MUNDO

Donald Trump confirmó conversaciones con

Donald Trump confirmó conversaciones con el régimen de Irán para rebajar las tensiones: “Veremos qué pasa”

José Antonio Kast será expositor principal en la Cumbre Transatlántica por la Libertad de Expresión en Bruselas

Un alto funcionario del régimen iraní reconoció que hay en marcha “un marco de negociación” con EEUU

Túnel de Simplón, el histórico paso ferroviario que es un símbolo europeo

El enviado de Donald Trump dijo que mantuvo conversaciones “constructivas” con Rusia sobre Ucrania en Florida