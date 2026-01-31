Primer votante emite su sufragio en Australia para las elecciones generales de Costa Rica 2026

Primer costarricense que vota en el extranjero

Los costarricenses residentes en Australia han iniciado la jornada electoral para elegir al próximo presidente de Costa Rica este domingo 1 de febrero desde Canberra, donde se habilitó la única mesa de votación en ese país.

El proceso arrancó a las nueve de la mañana, hora local, equivalentes a las cuatro de la tarde del sábado 31 de enero en Costa Rica, y se extenderá hasta las siete de la noche australianas, momento en que se cerrará la votación para los 181 ciudadanos empadronados.

El primer ciudadano en ejercer su voto fue Andrés Cordero Montero, quien fue el primer ciudadano tico en realizar el sufragio.

La decisión de instalar una mesa electoral en Australia responde al esfuerzo continuado de Costa Rica por garantizar el voto de la diáspora y reforzar la participación política más allá de sus fronteras.

El crecimiento de la comunidad costarricense en Oceanía ha impulsado la necesidad de extender mecanismos de sufragio, en sintonía con la tradición democrática del país centroamericano.

Este despliegue logístico da continuidad a una política de Estado que ha priorizado el acceso al voto en el exterior, como parte fundamental de la identidad nacional y la proyección política de Costa Rica en el mundo.

Una jornada de fiesta patria en Canberra

De acuerdo con relatos de los asistentes, la apertura de la mesa tuvo lugar en un ambiente de convivencia y símbolos costarricenses. Cordero Montero, responsable de parte de la organización y primer votante registrado, relató que desde las siete y media de la mañana llegó a la embajada costarricense con una gran olla de tamales, para compartirlos entre los compatriotas que acudieron a sufragar.

Según sus palabras, se vivió una “verdadera fiesta patriótica en Australia”.

La votación se lleva a cabo en la capital australiana, Canberra, donde se habilitó un espacio con dos mamparas para agilizar el proceso y facilitar que dos ciudadanos pudieran ejercer el voto de forma simultánea. El total de personas empadronadas alcanza 181, de las cuales 98 son mujeres y 83, hombres. La mesa permanecerá abierta hasta culminar la jornada, para dar oportunidad a todos los inscritos.

El voto de costarricenses en el exterior refuerza la participación política y la tradición democrática del país centroamericano. (Cortesía: La Tejada)

Entre las historias personales compartidas destaca la de Silvia Villalta, quien durante sus vacaciones en Australia decidió registrarse a tiempo como votante. Villalta recorrió 3.520 kilómetros a lo largo de la costa del país para llegar a Canberra y participar en las elecciones presidenciales.

Experiencias y compromiso con la democracia

La motivación de los votantes reúne elementos de identidad nacional y conciencia cívica. Silvia Villalta compartió que en su infancia comprendió, gracias a sus padres, el valor de la democracia en Costa Rica y la importancia de aprovechar la oportunidad de elegir libremente al presidente de la República.

Juan Carlos Leiva, originario de Puntarenas, expresó su satisfacción al participar en el proceso tras casi cuatro años de residencia en Australia.

La jornada de votación en Australia se desarrolla en un clima de celebración y pertenencia, acompañada de tradiciones gastronómicas y el encuentro entre costarricenses, que reafirman su compromiso con el país y su sistema democrático.

Crece la participación de costarricenses en el extranjero para las elecciones 2026

Un total de 67,270 costarricenses se encuentran habilitados para votar desde el extranjero en las elecciones generales de 2026.

Esta cifra representa un incremento del 24.4% en comparación con los registrados para sufragar fuera del país en los comicios de 2022. Los ciudadanos que votan desde el exterior únicamente pueden elegir la fórmula presidencial, sin participar en la elección de diputados.