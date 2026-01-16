Proyecto de ley para contratar médicos extranjeros sufre retrasos en la Asamblea Legislativa

Fracción Liberacionista y del Frente Amplio ponen resistencia al proyecto.

El proyecto legislativo que busca regular la contratación de médicos especialistas extranjeros enfrenta una demora considerable en su avance dentro de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en medio de una disputa entre fracciones parlamentarias y advertencias sobre su impacto directo en el sistema de salud público. La ministra de Salud, Mary Munive, informó que la tramitación podría extenderse hasta tres meses, lo que, prolongará la espera de miles de costarricenses por consultas, cirugías y atención especializada.

En las últimas horas de debate, la Asamblea cerró la opción de someter el actual texto del expediente 24.015 a consulta de entidades gremiales y académicas del sector médico, como los colegios profesionales, sindicatos y la escuela de medicina de la Universidad de Costa Rica.

Esta decisión se tomó tras votaciones sucesivas que alteraron el desenlace inicial: primero, una moción fue aprobada por 21 diputados frente a 20; luego, tras una revisión y cambios en la presencia de legisladores, 22 votaron en contra y solo 20 a favor. De este modo, el parlamento decidió avanzar sin el beneplácito de los gremios especializados.

“No puedo hablarle con calma al país, tengo total indignación, una vez más los diputados de Liberación Nacional y el Frente Amplio bloquearon un proyecto de ley urgente para contar con más especialistas en clínicas y hospitales. Un proyecto clave para reducir listas de espera y atender así mejorar a los asegurados” mencionó Munive en un video posteado en sus redes sociales.

Ministra de Salud critica accionar de diputados al retrasar el proyecto

La autora inicial de la propuesta, la socialcristiana María Marta Carballo, cedió protagonismo tras la aprobación en diciembre de un texto sustitutivo. Este fue pactado entre el PUSC, el oficialismo, los liberales progresistas y Nueva República. El objetivo central, como está plasmado en el texto actualizado, es permitir la declaración de inopia en la Caja Costarricense del Seguro Social y así facilitar la llegada de especialistas del exterior para paliar la escasez que afecta a los hospitales del país.

La tramitación ha encontrado resistencia por parte de Liberación Nacional y el Frente Amplio. Según detalló Munive, las diputadas Montserrat Ruíz y Sofía Guillén, de ambas fracciones, han presentado alrededor de 150 mociones que, en la práctica, podrían consumir hasta 50 horas de debate, ya que cada moción requiere hasta 20 minutos de discusión. El ritmo parlamentario, con solo dos horas diarias dedicadas a estos temas y sin sesiones los viernes, implicaría que el trámite de estas observaciones ocupará al menos 25 sesiones legislativas.

Munive calificó la situación como un bloqueo político que prioriza intereses partidarios por encima del derecho a la salud. La ministra manifestó para la prensa: “Liberación Nacional y el Frente Amplio siguen bloqueando el proyecto para nombrar médicos especialistas. Cada moción puede consumir hasta 20 minutos, lo que obliga a dedicar al menos 50 horas de discusión”.

El futuro inmediato del expediente legisltivo quedó aún más incierto después de que la diputada independiente Kattia Cambronero y la frenteamplista Sofía Guillén anunciaran que se reservan el derecho de presentar nuevas mociones en las siguientes etapas de la discusión. Mientras tanto, la ministra Munive fue enfática al señalar que “el proyecto no se va a votar antes de dos o tres meses, si no es que se presentan más atrasos o nuevas mociones”.

Proyecto declararía inopia de especialistas en la CCSS (Imagen Ilustrativa Infobae)

A raíz del retraso, la funcionaria advirtió sobre las consecuencias para los usuarios del sistema: “El mensaje es claro para los costarricenses, se está priorizando el bloqueo político sobre el derecho a la salud. Recuérdenlo cuando les den una cita para dentro de un año o más”. Entre las voces que mantienen objeciones a la reforma están, además de las fracciones del Frente Amplio y el Partido Liberación Nacional, diputaciones independientes como la de Cambronero