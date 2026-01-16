Costa Rica

Proyecto de ley para contratar médicos extranjeros sufre retrasos en la Asamblea Legislativa

Enfrentamientos entre bancadas y prolongadas sesiones, dificulta el avance de la norma para cubrir la falta de especialistas en centros médicos

Guardar
Fracción Liberacionista y del Frente
Fracción Liberacionista y del Frente Amplio ponen resistencia al proyecto.

El proyecto legislativo que busca regular la contratación de médicos especialistas extranjeros enfrenta una demora considerable en su avance dentro de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, en medio de una disputa entre fracciones parlamentarias y advertencias sobre su impacto directo en el sistema de salud público. La ministra de Salud, Mary Munive, informó que la tramitación podría extenderse hasta tres meses, lo que, prolongará la espera de miles de costarricenses por consultas, cirugías y atención especializada.

En las últimas horas de debate, la Asamblea cerró la opción de someter el actual texto del expediente 24.015 a consulta de entidades gremiales y académicas del sector médico, como los colegios profesionales, sindicatos y la escuela de medicina de la Universidad de Costa Rica.

Esta decisión se tomó tras votaciones sucesivas que alteraron el desenlace inicial: primero, una moción fue aprobada por 21 diputados frente a 20; luego, tras una revisión y cambios en la presencia de legisladores, 22 votaron en contra y solo 20 a favor. De este modo, el parlamento decidió avanzar sin el beneplácito de los gremios especializados.

“No puedo hablarle con calma al país, tengo total indignación, una vez más los diputados de Liberación Nacional y el Frente Amplio bloquearon un proyecto de ley urgente para contar con más especialistas en clínicas y hospitales. Un proyecto clave para reducir listas de espera y atender así mejorar a los asegurados” mencionó Munive en un video posteado en sus redes sociales.

Ministra de Salud critica accionar
Ministra de Salud critica accionar de diputados al retrasar el proyecto

La autora inicial de la propuesta, la socialcristiana María Marta Carballo, cedió protagonismo tras la aprobación en diciembre de un texto sustitutivo. Este fue pactado entre el PUSC, el oficialismo, los liberales progresistas y Nueva República. El objetivo central, como está plasmado en el texto actualizado, es permitir la declaración de inopia en la Caja Costarricense del Seguro Social y así facilitar la llegada de especialistas del exterior para paliar la escasez que afecta a los hospitales del país.

La tramitación ha encontrado resistencia por parte de Liberación Nacional y el Frente Amplio. Según detalló Munive, las diputadas Montserrat Ruíz y Sofía Guillén, de ambas fracciones, han presentado alrededor de 150 mociones que, en la práctica, podrían consumir hasta 50 horas de debate, ya que cada moción requiere hasta 20 minutos de discusión. El ritmo parlamentario, con solo dos horas diarias dedicadas a estos temas y sin sesiones los viernes, implicaría que el trámite de estas observaciones ocupará al menos 25 sesiones legislativas.

Munive calificó la situación como un bloqueo político que prioriza intereses partidarios por encima del derecho a la salud. La ministra manifestó para la prensa: “Liberación Nacional y el Frente Amplio siguen bloqueando el proyecto para nombrar médicos especialistas. Cada moción puede consumir hasta 20 minutos, lo que obliga a dedicar al menos 50 horas de discusión”.

El futuro inmediato del expediente legisltivo quedó aún más incierto después de que la diputada independiente Kattia Cambronero y la frenteamplista Sofía Guillén anunciaran que se reservan el derecho de presentar nuevas mociones en las siguientes etapas de la discusión. Mientras tanto, la ministra Munive fue enfática al señalar que “el proyecto no se va a votar antes de dos o tres meses, si no es que se presentan más atrasos o nuevas mociones”.

Proyecto declararía inopia de especialistas
Proyecto declararía inopia de especialistas en la CCSS (Imagen Ilustrativa Infobae)

A raíz del retraso, la funcionaria advirtió sobre las consecuencias para los usuarios del sistema: “El mensaje es claro para los costarricenses, se está priorizando el bloqueo político sobre el derecho a la salud. Recuérdenlo cuando les den una cita para dentro de un año o más”. Entre las voces que mantienen objeciones a la reforma están, además de las fracciones del Frente Amplio y el Partido Liberación Nacional, diputaciones independientes como la de Cambronero

Temas Relacionados

Costa Ricaproyecto de leyespecialistasmédicos extranjerosasamblea legislativa

Últimas Noticias

La ministra de Vivienda confirma medidas tras inundación en Ciudad Marsella ll

Un análisis técnico determinó que la inundación reciente fue causada por falta de protección en las obras y obstrucción de drenajes, mientras que la reforestación y otras obligaciones ambientales permanecen en supervisión oficial

La ministra de Vivienda confirma

Rodrigo Chaves asegura que amenazas de muerte están basadas en el odio

Mandatario hizo las declaraciones durante el encuentro que tuvo con el presidente salvadoreño Nayib Bukele

Rodrigo Chaves asegura que amenazas

Candidato presidencial José Aguilar gana popularidad y pide asistir a debates

Aspirante del Partido Avanza fue uno de los mejores calificados en redes sociales tras presentación en el TSE

Candidato presidencial José Aguilar gana

Más de 8.5 millones de neonatos de tortuga marina han sido liberados en las playas de El Salvador

Las iniciativas coordinadas por FIAES, en conjunto con organizaciones aliadas y comunidades, generan impactos positivos en la protección de especies marinas y en el fomento de la restauración ambiental en zonas costeras salvadoreñas

Más de 8.5 millones de

Embajada de Estados Unidos en El Salvador suspende labores el 19 de enero por asueto oficial

Un comunicado institucional emitido con anticipación informó que los trámites y servicios consulares permanecerán inactivos durante la jornada, en cumplimiento de la conmemoración nacional estadounidense

Embajada de Estados Unidos en

TECNO

Este es el electrodoméstico con

Este es el electrodoméstico con mayor riesgo de provocar incendios si no se utiliza correctamente

Usuarios de WhatsApp podrán elegir pronto dos fotos diferentes para su perfil

Epic Games Store ofrece Dumb Ways to Die gratis para dispositivos móviles

Cómo la actualización One UI 8.5 de Samsung hará que tu Galaxy sea más rápido

ChatGPT deja de funcionar en WhatsApp en todos los países de América Latina, excepto uno

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Pamela Anderson señala a la

Pamela Anderson señala a la actual esposa de su ex Tommy Lee de complicar su relación: “Lo extraño”

Esta es la exigente rutina de ejercicio que Hudson Williams siguió para protagonizar ‘Heated Rivalry’

Melissa Gilbert reaparece en redes al mostrar lo qué hay en su refrigerador mientras su esposo es acusado de abuso sexual

Los detalles de la denuncia contra Kiefer Sutherland por parte de un taxista de aplicación: “Lo habría amenazado de muerte”

Harry Styles desató la locura global con el anuncio de su nuevo álbum “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”

MUNDO

9.200 quejas: aplicaciones para mayores

9.200 quejas: aplicaciones para mayores que esconden trampas, precios poco competitivos y una brecha digital que todavía nadie resuelve

La Unión Europea ratificó su respaldo al pueblo iraní y evalúa ampliar las sanciones contra los responsables de la represión

Israel elevó al máximo la alerta de su sistema de defensa aérea ante las amenazas del régimen de Irán

Estados Unidos desestimó los llamados al diálogo de Irán: “Sus acciones demuestran lo contrario”

La Federación Venezolana de Maestros exigió la liberación de todos los presos políticos y el “fin de la persecución” en el país