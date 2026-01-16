Cámara Nacional de Turismo advierte rezago en crecimiento turístico de Costa Rica durante el 2025

Turismo en Costa Rica solo creció un 1% al cerrar el 2025.España, Europa, Madrid, Instituto Costarricense de Turismo

El sector turístico de Costa Rica cerró el año 2025 con un crecimiento del 1% en la llegada de turistas por vía aérea, un resultado que la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) calificó como un alivio moderado, pero claramente insuficiente frente a los retos estructurales que siguen limitando el desarrollo pleno de la actividad.

La cifra representa un leve repunte tras varios meses con números negativos acumulados hasta noviembre, lo que evidencia la presión existente para mejorar la competitividad del país y fortalecer el entorno en el que opera el sector, según declaró Shirley Calvo, directora ejecutiva de Canatur.

De acuerdo con la vocera, si bien el resultado permitió cerrar el año en terreno positivo, no logra revertir la tendencia de desaceleración que ha afectado al turismo costarricense durante los últimos meses.

Esta situación contrasta con el comportamiento del turismo internacional, que continuó mostrando señales de recuperación y crecimiento sostenido en diversas regiones del mundo, lo que deja en evidencia una pérdida relativa de dinamismo del país como destino turístico.

En la comparación regional, Costa Rica quedó por debajo de otros países latinoamericanos que mostraron desempeños más sólidos en la llegada de visitantes internacionales.

Colombia registró un crecimiento del 4%, República Dominicana alcanzó un 5%, México reportó un aumento del 6% y Guatemala lideró con un 10%.

Para Canatur, estas cifras reflejan que el país enfrenta desventajas competitivas frente a destinos que han logrado adaptarse mejor a las nuevas condiciones del mercado turístico global.

Costa Rica quedó por debajo muy por debajo en comparación a otros países de la región en el ingreso de turistas. EFE/Jeffrey Arguedas

Calvo subrayó que uno de los principales factores internos que afectan al sector es la depreciación del tipo de cambio, que ha reducido la competitividad del destino y ha impactado directamente en el gasto promedio de los turistas.

A esto se suman problemas históricos de infraestructura, deficiencias en conectividad vial, percepción de inseguridad y un crecimiento acelerado de la competencia informal, especialmente en el segmento de alojamiento ofrecido a través de plataformas digitales, lo que ha fragmentado aún más el mercado.

El comportamiento de los principales mercados emisores de turistas también mostró resultados desiguales durante 2025.

Países y regiones que más visitaron Costa Rica

Norteamérica se consolidó como la región más importante, con cerca de 2 millones de visitantes, manteniendo su peso estratégico para la industria nacional.

Sin embargo, Estados Unidos, principal mercado individual, apenas incrementó el flujo hacia Costa Rica en un 0.5%, lo que evidencia un estancamiento en uno de los pilares tradicionales del turismo costarricense.

Europa, por su parte, cerró el año con una disminución del 2.1% en la llegada de turistas.

La nota positiva provino de Suramérica, que registró un crecimiento anual del 14.5%, convirtiéndose en el mercado de mayor dinamismo y aportando de forma significativa al resultado final del año.

Canatur destacó este desempeño como una señal clara del potencial existente en mercados alternativos que podrían jugar un papel clave en la diversificación de la demanda turística.

A pesar del repunte observado en los últimos meses del año, la Cámara advirtió que este no fue suficiente para compensar la situación general del sector. Miles de empleos se han perdido como consecuencia de la caída en los ingresos, el cierre de empresas y la redistribución de la demanda, mientras el turismo global crecía a ritmos cercanos al 5% anual hasta septiembre de 2025, según datos de ONU Turismo.

Expertos consideran importante y urgente rediseñar políticas costarricenses para la atracción de turismo. EFE/ Jeffrey Arguedas

Ante este panorama, Calvo fue enfática en la necesidad de replantear la estrategia nacional de turismo. Propuso priorizar la promoción en mercados con mayor potencial de crecimiento y establecer como objetivo alcanzar o superar un 5% anual en la llegada de turistas.

La directiva aseguró que el país cuenta con la capacidad instalada para recibir una mayor demanda, siempre y cuando se logre alinear la estrategia pública y privada para revertir el rezago frente al avance del turismo internacional.