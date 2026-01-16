Costa Rica

Cámara Nacional de Turismo advierte rezago en crecimiento turístico de Costa Rica durante el 2025

Aunque hubo un leve incremento en visitantes por vía aérea, el desempeño sigue por debajo del promedio regional y persisten retos como la depreciación del tipo de cambio y carencias de infraestructura

Guardar
Turismo en Costa Rica solo
Turismo en Costa Rica solo creció un 1% al cerrar el 2025.España, Europa, Madrid, Instituto Costarricense de Turismo

El sector turístico de Costa Rica cerró el año 2025 con un crecimiento del 1% en la llegada de turistas por vía aérea, un resultado que la Cámara Nacional de Turismo (Canatur) calificó como un alivio moderado, pero claramente insuficiente frente a los retos estructurales que siguen limitando el desarrollo pleno de la actividad.

La cifra representa un leve repunte tras varios meses con números negativos acumulados hasta noviembre, lo que evidencia la presión existente para mejorar la competitividad del país y fortalecer el entorno en el que opera el sector, según declaró Shirley Calvo, directora ejecutiva de Canatur.

De acuerdo con la vocera, si bien el resultado permitió cerrar el año en terreno positivo, no logra revertir la tendencia de desaceleración que ha afectado al turismo costarricense durante los últimos meses.

Esta situación contrasta con el comportamiento del turismo internacional, que continuó mostrando señales de recuperación y crecimiento sostenido en diversas regiones del mundo, lo que deja en evidencia una pérdida relativa de dinamismo del país como destino turístico.

En la comparación regional, Costa Rica quedó por debajo de otros países latinoamericanos que mostraron desempeños más sólidos en la llegada de visitantes internacionales.

Colombia registró un crecimiento del 4%, República Dominicana alcanzó un 5%, México reportó un aumento del 6% y Guatemala lideró con un 10%.

Para Canatur, estas cifras reflejan que el país enfrenta desventajas competitivas frente a destinos que han logrado adaptarse mejor a las nuevas condiciones del mercado turístico global.

Costa Rica quedó por debajo
Costa Rica quedó por debajo muy por debajo en comparación a otros países de la región en el ingreso de turistas. EFE/Jeffrey Arguedas

Calvo subrayó que uno de los principales factores internos que afectan al sector es la depreciación del tipo de cambio, que ha reducido la competitividad del destino y ha impactado directamente en el gasto promedio de los turistas.

A esto se suman problemas históricos de infraestructura, deficiencias en conectividad vial, percepción de inseguridad y un crecimiento acelerado de la competencia informal, especialmente en el segmento de alojamiento ofrecido a través de plataformas digitales, lo que ha fragmentado aún más el mercado.

El comportamiento de los principales mercados emisores de turistas también mostró resultados desiguales durante 2025.

Países y regiones que más visitaron Costa Rica

Norteamérica se consolidó como la región más importante, con cerca de 2 millones de visitantes, manteniendo su peso estratégico para la industria nacional.

Sin embargo, Estados Unidos, principal mercado individual, apenas incrementó el flujo hacia Costa Rica en un 0.5%, lo que evidencia un estancamiento en uno de los pilares tradicionales del turismo costarricense.

Europa, por su parte, cerró el año con una disminución del 2.1% en la llegada de turistas.

La nota positiva provino de Suramérica, que registró un crecimiento anual del 14.5%, convirtiéndose en el mercado de mayor dinamismo y aportando de forma significativa al resultado final del año.

Canatur destacó este desempeño como una señal clara del potencial existente en mercados alternativos que podrían jugar un papel clave en la diversificación de la demanda turística.

A pesar del repunte observado en los últimos meses del año, la Cámara advirtió que este no fue suficiente para compensar la situación general del sector. Miles de empleos se han perdido como consecuencia de la caída en los ingresos, el cierre de empresas y la redistribución de la demanda, mientras el turismo global crecía a ritmos cercanos al 5% anual hasta septiembre de 2025, según datos de ONU Turismo.

Expertos consideran importante y urgente
Expertos consideran importante y urgente rediseñar políticas costarricenses para la atracción de turismo. EFE/ Jeffrey Arguedas

Ante este panorama, Calvo fue enfática en la necesidad de replantear la estrategia nacional de turismo. Propuso priorizar la promoción en mercados con mayor potencial de crecimiento y establecer como objetivo alcanzar o superar un 5% anual en la llegada de turistas.

La directiva aseguró que el país cuenta con la capacidad instalada para recibir una mayor demanda, siempre y cuando se logre alinear la estrategia pública y privada para revertir el rezago frente al avance del turismo internacional.

Temas Relacionados

Cámara Nacional de Turismorezagoturismo

Últimas Noticias

Exportaciones en Centroamérica: récord histórico de Honduras y crecimiento sostenido de El Salvador

El acelerado aumento de las ventas hondureñas reconfigura el mapa centroamericano, mientras el mercado salvadoreño sorprende con avances significativos en sectores no tradicionales. Las previsiones para 2026 dejan incógnitas abiertas

Exportaciones en Centroamérica: récord histórico

Subsidios, alzas salariales y prestaciones: la estrategia de Nayib Bukele para fortalecer su popularidad

Según una encuesta de CID Gallup de diciembre de 2025, el mandatario presenta el 90% de aprobación en el país. Datos internacionales publicados en noviembre por World of Statistics lo posicionan con el 91%, situándolo como el líder mundial con mayor respaldo ciudadano en ese momento

Subsidios, alzas salariales y prestaciones:

Semana decisiva para el Congreso de Honduras: bipartidismo entra en fase final de negociaciones por la nueva directiva

Esta semana se convierte en una etapa determinante para las principales fuerzas políticas de Honduras, marcada por la instalación de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional, que deberá quedar integrada el próximo 21 de enero y asumir funciones formalmente el día 25, con el arranque del periodo legislativo 2026-2030

Semana decisiva para el Congreso

Luto nacional por agentes caídos en fin de semana violento en Guatemala

Ocho agentes de la Policía Nacional Civil de Guatemala fallecieron en dos días violentos con motines carcelarios y ataques directos contra las autoridades. Esta es la historia de algunas de las víctimas.

Luto nacional por agentes caídos

El estado de sitio en Guatemala: por qué y cómo se aplica

La suspensión temporal de libertades busca controlar situaciones que amenazan la seguridad y requieren medidas fuera de lo común

El estado de sitio en

TECNO

Ethereum: cuál es la cotización

Ethereum: cuál es la cotización de esta criptomoneda

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este 19 de enero

Los correos falsos de reservas: así se roban los datos de los consumidores

Así es el ataque silencioso por Bluetooth que permite robar datos de tu móvil sin que lo notes

WhatsApp cambia completamente la regla de juego con tu foto: conoce la nueva función

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Priscilla Presley reveló cómo se

Priscilla Presley reveló cómo se imagina a Elvis si estuviera vivo en 2026

5 canciones que escribieron los Bee Gees y se convirtieron en grandes éxitos en la voz de otros artistas

La escena escatológica de ‘El caballero de los Siete Reinos’ que marca la diferencia de tono con ‘Juego de Tronos’: “Todo es artesanal, el culo es real”

Audrey Hepburn y Hubert de Givenchy: la historia real detrás de una alianza que redefinió la elegancia

Pamela Anderson habla de su relación con Tommy Lee y el reencuentro que espera en la boda de su hijo

MUNDO

Pese a la campaña de

Pese a la campaña de Xi Jinping, la natalidad en China cayó a su mínimo histórico

La primera ministra de Japón disolverá el Parlamento y adelantará las elecciones

Naufragio, ciencia y leyenda: cómo unos patitos de goma en medio del mar redefinieron el estudio de las corrientes oceánicas

EN VIVO | A tres semanas del inicio de las protestas en Irán, reportan que el número de muertos por la represión ascendió a casi 4.000

Asesinas victorianas y el sesgo de género que marcó los crímenes más oscuros del siglo XIX