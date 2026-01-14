Costa Rica

Fiscalía investiga amenaza de muerte contra el presidente Rodrigo Chaves

Jorge Torres, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) presentó una denuncia por una supuesta amenaza de muerte contra el mandatario

Guardar
La Dirección de Inteligencia y
La Dirección de Inteligencia y Seguridad presentó la denuncia en protección del mandatario. REUTERS/Mayela López

A tan solo 20 días de las elecciones nacionales, la seguridad del presidente Rodrigo Chaves se convirtió en tema central luego de que Jorge Torres, jefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), presentara ante la Fiscalía General de la República una denuncia por una supuesta amenaza de muerte contra el mandatario. Este caso se desarrolla en coincidencia con la visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien arribó este martes al país para conocer el proyecto de una nueva cárcel.

El fiscal general, Carlo Díaz, confirmó a los medios que la denuncia nombra como sospechosa a una mujer de apellidos Chinchilla Mora, reconocida por su activa presencia en redes. El Ministerio Público precisó este martes que el despacho trasladó la causa al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y solicitó a la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito que intervenga, de acuerdo con el procedimiento habitual ante delitos de amenazas. Desde la Fiscalía General enfatizaron: “Este caso se atenderá con la seriedad que corresponde y se realizarán todas las diligencias correspondientes para su resolución”.

El director de la DIS indicó a Noticias Repretel que la información surgió de “reportes confidenciales” recibidos y que existe “un pantallazo donde nos alertan sobre el pago de un sicario para atentar contra la vida del presidente”. Torres añadió que, por la gravedad del asunto y su carácter de funcionario público, concurrió de inmediato a la Fiscalía para acelerar el trámite y dejó en manos del Poder Judicial el desarrollo de la investigación.

En paralelo a la denuncia penal, la persona señalada, Stella Chinchilla, negó enfáticamente cualquier implicación y se presentó junto a su abogado, Ricardo Solís, ante la Fiscalía para exigir acceso a los expedientes y las pruebas mencionadas.

Es un montaje”, sostuvo Chinchilla al ser contactada por varios medios de comunicación costarricense, y calificó la acusación de “burdo” y “cochino”, añadiendo: “No sé de qué me acusan, la verdad, de que yo pagué, lo que entiendo es que me están acusando de que yo pagué para mandar a un sicario”. Asimismo, rechazó rotundamente haber enviado el mensaje atribuido por la DIS y enfatizó: “No, soy fiel defensora de los derechos humanos, no creo en la pena de muerte en cualquier sociedad del mundo”.

Stella Chinchilla aclaró que su labor es la de comunicadora, no periodista, y responsabilizó públicamente al gobierno por cualquier daño que reciba su familia. Al ser consultada sobre el momento en que se enteró de la denuncia, indicó que lo supo apenas minutos antes de presentarse con su abogado, tras salir de una actividad en la que tenía el teléfono apagado.

Comunicadora se presentó junto a
Comunicadora se presentó junto a su abogado a la Fiscalía para pedir pruebas.

El clima de tensión política se vio reflejado en la reacción inmediata del partido Frente Amplio. En un comunicado, la agrupación liderada por Ariel Robles condenó “cualquier acto de violencia o agresión contra la figura del mandatario o cualquier otra figura política”, y exigió que los hechos sean investigados “con todo el rigor por estas autoridades judiciales pertinentes”.

Este evento se da tras otros incidentes recientes que afectan a figuras del oficialismo. Apenas tres meses atrás, Laura Fernández, candidata oficialista, denunció un presunto caso de espionaje por un micrófono colocado en su oficina. Además, el propio presidente Chaves declaró en febrero de 2023: “Me amenazan de muerte todos los días”, haciendo alusión a represalias por sus políticas activas contra bandas narcotraficantes.

No es la primera vez que la DIS alerta sobre este tipo de amenazas. Torres recordó otro caso, donde una mujer de apellido Rueda escribió en redes sociales que “esto amerita un francotirador”, catalogándolo como una advertencia potencial. La coyuntura se agrava por la persistente desconfianza del presidente hacia el sistema judicial, al que ha tildado de ineficiente y corrupto.

Consultada la Presidencia sobre los pormenores de la denuncia, no ofreció ninguna respuesta.

Temas Relacionados

Rodrigo Chavesamenaza de muertefiscaliastella chinchilla

Últimas Noticias

El Observatorio de Amenazas advierte baja de temperaturas y vientos fuertes

Las autoridades han indicado que un sistema de alta presión asociado traerá ráfagas y cambios en las condiciones del clima en diversas regiones, especialmente en áreas elevadas del occidente y nororiente del país

El Observatorio de Amenazas advierte

Uniforme escolar de Costa Rica incluirá piezas más funcionales y adaptadas a la edad y las necesidades de los alumnos

Ministerio de Educación Pública de Costa Rica autorizó el uso de tenis y zapatos deportivos para los estudiantes durante su jornada escolar. También permitirá uso de traje tradicional para niños de comunidades indígenas.

Uniforme escolar de Costa Rica

Panamá adjudica el segundo contrato APP para rehabilitar la carretera Panamericana

El Consorcio APP Vías del Istmo obtuvo una concesión de 15 años para el mantenimiento del tramo

Panamá adjudica el segundo contrato

La cadena Super Selectos confirma la aplicación de la Ley de Quincena 25 para sus empleados en El Salvador

La reconocida cadena de supermercados salvadoreña, pionera en la implementación, enfatiza los beneficios previstos por la reciente regulación en materia de gestión monetaria para sus colaboradores

La cadena Super Selectos confirma

Dos candidatos presidenciales rechazaron debatir en canal de televisión

Los postulantes al Poder Ejecutivo no están de acuerdo en que la discusión sea grabada y no en vivo

Dos candidatos presidenciales rechazaron debatir

TECNO

Micron, proveedor de Sony y

Micron, proveedor de Sony y Nintendo, advierte que la escasez de RAM se extendería hasta 2028

Personal Intelligence de Google Gemini: la inteligencia artificial que entiende tu contexto y personaliza cada respuesta

El acuerdo entre Apple y Google desafía el liderazgo de OpenAI en inteligencia artificial

Cómo crear un prompt efectivo para hablar con ChatGPT y Gemini y lograr respuestas precisas

Cinco hábitos al tener una casa inteligente que están malgastando tu dinero

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Modelo de OnlyFans lo deja

Modelo de OnlyFans lo deja todo y se une a la comunidad Amish en busca de una nueva vida

Oprah Winfrey advirtió sobre las recaídas en su búsqueda del peso ideal: “El ruido en mi cabeza regresó”

“Euphoria”: Zendaya está de vuelta en el primer tráiler de la tercera temporada

David Harbour y su lucha contra el estigma de la salud mental: “Buscar ayuda es lo más valiente que puedes hacer”

La fan brasileña detenida por acosar a Jungkook padece de un trastorno mental, según su familia

MUNDO

Tensión en Francia: la Asamblea

Tensión en Francia: la Asamblea rechazó dos mociones de censura contra el Gobierno de Lecornu por el acuerdo UE-Mercosur

La primera ministra de Japón decidió disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas para renovar la coalición de gobierno

JD Vance y Marco Rubio recibieron a representantes de Dinamarca y Groenlandia en la Casa Blanca

Bolivia declaró la “emergencia energética y social” ante la crisis económica y el desabastecimiento de combustibles

Siria restringió el acceso civil y reforzó posiciones tras los choques con fuerzas kurdas al este de Alepo