Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, destacó hoy el avance de la campaña de vacunación para quienes esperan completar el esquema en los próximos días y adelantó que esta semana empezarán a convocar a los porteños vacunados con Sinopharm para que reciban la segunda dosis.

“Todas las personas que han recibido Sinopharm entre el día 21 y el 28 van a ser invitadas a vacunarse. Entre el miércoles y el viernes de esta semana invitaremos a un grupo de cerca de 50 mil personas que cumplen este criterio en estos días”, aseguró durante la habitual conferencia de prensa de los días martes.

Asimismo, el funcionario explicó que todas aquellas persona que estén cumpliendo los 56 día de intervalo entre la primera y segunda dosis de AstraZeneca, es decir las 8 semanas, “cuando estén alcanzando ese valor estaremos invitándolas a vacunarse. Pero todavía no tenemos grandes grupos de personas que estén cumpliendo la octava semana” .

Son cerca de 50 mil personas que iniciaron el esquema de vacunación hace 21 días

Al mismo tiempo, Quirós resaltó que ayer llegaron al país una importante cantidad de diferentes vacunas y sobre todo el segundo componente de las Sputnik V. “No hemos sido informados de la cantidad que nos corresponde, pero serían unas 35.000 dosis. Estimamos que entre mañana y pasado estaremos invitando a los ciudadanos que esperan la segunda dosis de esa vacuna”, afirmó.

Según señaló el ministro de Salud, en la Ciudad de Buenos Aires hay cerca de 60 mil personas que han cumplido más de 90 días de haber recibido la primera dosis de la vacuna rusa. “ Esperamos la resolución de las próximas entregas para completar la vacunación de los que quedan pendientes ”, concluyó.

Por otra parte, al ser consultado sobre la combinación de vacunas, el funcionario explicó que el viernes de la semana anterior se completó la inclusión de voluntarios y todos recibieron las segundas dosis. “Tenemos el seguimiento de la reacción que tuvieron las diferentes vacunas, los datos no están analizados, no podemos decir mucho pero hay buena aceptación y ninguna problemática particular. Esperaremos a las próximas semanas para ver el efecto y la respuesta de la inmunidad. Hasta hoy la información es alentadora ”, destacó.

Ayer informaron 9 nuevos casos de la variante Delta en la Argentina

En este marco, en las últimas hora se detectaron nueve nuevos casos de variante Delta en viajeros. En tal sentido, Quirós admitió que “la variante Delta está viniendo a la Argentina con las personas que están retornando” al país del exterior.

“Sabemos que (la variante Delta) es mucho más transmisible, y es probable que llegue a la Argentina. Hemos identificado un número de personas que al llegar a la Argentina no tenían síntoma de la enfermedad y tenían PCR negativo, pero en los siguientes siete días desarrollaron síntomas o identificamos que dieron positivo ”, explicó Quirós.

En este sentido, agregó: “Toda persona que vuelva al país debe cumplir los siete días de cuarentena estricta aislado de su propia familia porque a pesar de que no sientan síntomas, hemos detectado que muchas personas al séptimo día dieron positivo”.

