El gobierno bonaerense habló de la vacunación de Mauricio Macri: “Ellos inoculan odio y nosotros amor”

Carlos Bianco habla sobre Mauricio Macri y su vacunación en Miami

El jefe de gabinete de Axel Kicillof, Carlos Bianco, fue consultado este martes sobre su opinión de que Mauricio Macri se haya vacunado en los Estados Unidos, luego de que el ex presidente había dicho que no se pensaba vacunar hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales lo hayan hecho: “Ellos inoculan odio y nosotros amor” , sentenció.

“Está en su derecho hacerlo pero es contradictorio con lo que dijo un tiempo antes. Como hacen los poderosos, por la prepotencia de su poder y riqueza, pueden tener algunos privilegios que en general la población no puede tener, como poder tomarse un avión e ir a otro país y poder pagar una vacuna, si es que la pagó. Pero no me extraña, es la forma en la que ha actuado toda su vida el ex presidente”, dijo Bianco.

Macri contó que se vacunó contra el coronavirus en Miami, durante un viaje que realizó la semana pasada. “Estando en EE.UU. pude comprobar que las vacunas se aplican en cualquier lado, desde las playas hasta los centros comerciales, e incluso en las farmacias. Yo mismo me he podido aplicar en una farmacia la vacuna monodosis de Johnson”, sostuvo en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Así, el ex mandatario ponderó el sistema de vacunación de los Estados Unidos y criticó al argentino.

Mauricio Macri FORO: “Defensa de la democracia en Las Américas” (Enrique Tubio)

Al respecto de la cantidad de vacunas, Bianco afirmó: “Quiero que mire los números. Tenemos millones de vacunas, ya hay más de 12 millones de vacunas que han llegado al país. En Provincia el viernes pasado anunciamos el vacunado número 3 millones y seguimos con un plan dinámico de vacunas en la provincia de Buenos Aires”, agregó Bianco.

Bianco aseguró que se trata de una chicana más de Macri. “ Es como cuando a los chicos o a los perritos los encontrás haciendo una macana, bajan la cola y quieren dar alguna excusa, bueno, es lo mismo . Lo engancharon en offside haciendo algo que dijo que ni iba a hacer y sale por la tangente. Intenta salir por arriba criticando la falta de vacunas que él debería agradecer”, sostuvo.

En tal sentido, el funcionario bonaerense mencionó que ayer un ex diputado de Cambiemos contaba al mismo tiempo que Macri decía que faltaban vacunas, que a él ya los habían vacunado en la Provincia de Buenos Aires. “No faltan vacunas. Obviamente se podría ir más rápido, pero sus propios correligionarios o camaradas, no sé cómo se los llaman a los del PRO, están diciendo que los vacuna Kicillof en el Estadio de La Plata”, añadió.

“Ya lo vimos desde que empezó: siempre estuvo en contra de las medidas de cuidado, del aislamiento, estuvo en contra de las vacunas él y otros referentes de su partido como Patricia Bullrich o Elisa Carrió que dijeron que la vacuna era trucha o veneno; ahora el argumento es que faltan vacunas. Ellos hace un año y dos meses que inoculan odio y nosotros desde el 29 de diciembre inoculamos vacunas, que es inocular amor ”, concluyó Bianco.

(Prensa PBA)

Seguir leyendo: