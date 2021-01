Un estudio publicado en agosto pasado en la revista Journal of the American Medical Association reveló que cerca del 30 por ciento de los pacientes que dan positivo con el coronavirus son asintomáticos. Los investigadores descubrieron que a pesar de no presentar síntomas, los pacientes son portadores de la misma cantidad de virus que los pacientes con síntomas y ambos permanecen con esa carga viral durante el mismo tiempo.