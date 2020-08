La funcionaria expresó: “ La utilización del dióxido de cloro para el tratamiento de Covid-19 u otras enfermedades no cuenta con estudios que demuestren su eficacia, no posee autorización alguna por parte del Ministerio de Salud de la Nación o de la ANMAT para su comercialización y uso . La ingesta de dióxido de cloro puede causar irritación del esófago, del estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas, intoxicaciones severas y entre otras complicaciones, puede incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales. Es muy importante recordar que en caso de síntomas compatibles con Covid-19 no hay que automedicarse y deben reportarlo al sistema sanitario para su atención”.