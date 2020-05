“Los estudios del hogar son tranquilizadores porque incluso si hay muchos niños infectados, no se van a casa e infectan a otros”, explica Munro. Pero Wong argumenta que dicha investigación es parcial, porque los hogares no fueron seleccionados al azar sino elegidos porque ya había un adulto infectado conocido allí. Por lo tanto, también es muy difícil establecer quién introdujo el virus, dice. El cierre de escuelas y guarderías también podría explicar por qué los niños a menudo no son la principal fuente de infección con SARS-CoV-2. Otros virus respiratorios pueden transmitirse de adultos a niños y viceversa, por lo que “no creo que este virus sea una excepción”.