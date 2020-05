Por su lado, en el Frente de Todos coinciden la necesidad de una Ley de Emergencia en la Ciudad de Buenos Aires, dada las necesidades sanitarias y sociales que atrae aparejado el coronavirus. La Capital Federal es uno los distritos donde más cantidad de contagios se registraron. Por el momento, desde la oposición no hubo señal de acercamiento para que no vote por separado el próximo jueves 7 de mayo. Sin embargo, en “Vamos Juntos” esperan una votación con menor tensión a la prevista. De no haber dado marcha atrás con el escalonamiento, en el espectro sindical evaluaban a viva voz una convocatoria a protestas.