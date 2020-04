Según adelantó este medio la semana pasada, los médicos cubanos no deberán cumplir con los 14 días de cuarentena obligatoria, viajarán con una declaración jurada avalada por el régimen castrista que garantiza que no registraron síntomas de COVID-19 y están sanos, y llegarían en condiciones de prestar servicio en forma inmediata. La medida no fue aún oficializada pero el gobierno nacional por el momento avaló la iniciativa a pesar de las reacciones en contra que generó.