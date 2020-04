“Siempre los Castro intentaron producir un efecto mundial para sustentar la economía cubana. Por eso no podemos entender que en un país como Argentina que valora la libertad y la democracia no entienda que las dictaduras son todas iguales. No hay dictaduras buenas o malas son todas iguales. Si necesitaran ayuda médica en esta pandemia es preferible que vayan médicos de buena voluntad y no con intereses ideológicos detrás de ello”, expresó Ramírez Reyes en ese video.