En un momento de alta sensibilidad, es fundamental saber qué tan creíbles son quienes dicen tener grandes soluciones para una enfermedad que -para la OMS- es diez veces más letal que la influenza H1N1. El Doctor Ricardo García Mónaco es Profesor Titular de Diagnóstico por Imágenes (UBA) y ocupó los cargos de Presidente de la International Society of Radiology y Jefe de Servicio de dicha especialidad en el Hospital Italiano de Buenos Aires. En diálogo con Infobae dejó dos conceptos centrales: “Un estudio por imágenes no descarta ni confirma la infección por Covid-19, sobre todo en los primeros 3 días de la enfermedad, donde hasta un 50% de los pacientes pueden no mostrar hallazgos. Es decir, una Radiografía de Tórax es frecuentemente normal en pacientes asintomáticos, y aun en muchos pacientes sintomáticos, por lo tanto no puede ser de utilidad para testeo o detección temprana en general”.