La lavandina es un poderoso desinfectante que es económico, fácil de obtener y lo suficientemente fuerte como para matar gérmenes peligrosos. Antes de comenzar a usarla en todas partes, es importante saber que el cloro es cáustico y puede emitir humos potencialmente letales. Por eso es importante diluirla y asegurarse de que no se use con toda su fuerza y no mezclarlo con otras soluciones y productos químicos.