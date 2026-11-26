La denuncia en redes indica que el hombre habría intentado despojar de sus pertenencias a un adulto mayor (@ColombiaOscura/X)

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En redes sociales se viralizó un nuevo caso de justicia por mano propia en el centro de Popayán, capital del departamento del Cauca. Un hombre fue retenido por ciudadanos luego de que, según la denuncia, habría intentado quitarle sus pertenencias a un adulto mayor.

El hecho ocurrió hacia las 11.00 p. m. del martes 24 de noviembre de 2026, cuando el adulto mayor, al parecer, se dirigía a su vivienda.

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De acuerdo con una publicación de la cuenta informativa Colombia Oscura, varias personas alcanzaron al señalado a pocos metros del lugar donde se habría producido el presunto hurto. El registro indica que el hombre fue agredido por integrantes de la comunidad.

Las imágenes incluyeron tanto el momento del presunto atraco como el episodio de la “paloterapia”. En este último registro se escucharon golpes con palos y patadas que recibió el presunto delincuente.

La situación se presentó hacia las 11:00 p. m. del martes 24 de noviembre y se espera información de las autoridades (@ColombisOscura/X)

Tanto, que en los comentarios, usuarios resaltaron este detalle de audio: “esos traques que le metieron SONARON (sic)”.

“La cantidad de golpes que recibe, es proporcional a las veces que ha robado en el pasado y las veces que va a robar en el futuro, por eso la dosis es la adecuada para la rata 🐀."

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Video mostró agresión contra una mujer señalada de un presunto robo en Bogotá

En Bogotá se presentó una situación similar, el 17 de noviembre de 2026, cuando un grupo de mujeres atacó a una joven a la que señalaron de haber cometido un hurto cerca de una estación de servicio en Bogotá.

La grabación muestra a varias personas que rodean a la mujer y la llevan hacia una zona verde ubicada al costado de la vía. Allí, al menos cinco mujeres la golpean, la sujetan y le tiran del cabello frente a conductores y transeúntes.

Acusación de robo terminó en ataque colectivo contra una mujer junto a una Texaco (@horusperegrinus/X)

El hecho ocurrió junto a una estación de servicio de la marca Texaco, según las imágenes que circularon en redes sociales. En el video no se aprecian los momentos previos a la agresión ni elementos que permitan establecer si la mujer había participado en un robo.

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Una publicación que acompañó el audiovisual indicó que la mujer habría sido abandonada por quienes la acompañaban tras, supuestamente, quitarle pertenencias a otra joven. Esa versión no tuvo confirmación oficial.

El episodio volvió a exponer los riesgos de las agresiones colectivas contra personas acusadas de delitos en espacios públicos, cuando no existen elementos que permitan verificar los señalamientos.

Los comentarios en redes respaldaron la agresión física

La difusión del video generó mensajes que avalaron el ataque. Entre ellos, un usuario escribió: “Así sea mujer, si se pone a robar, que le den paloterapia”.

Otros comentarios propusieron castigos físicos contra la joven señalada, pese a que no hay una versión oficial que confirme la acusación de hurto. La circulación de estas reacciones ocurrió mientras el video acumulaba reproducciones en redes sociales.

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En un caso paralelo, cámaras de seguridad registraron a dos hombres que, al parecer, intentaban extraer piezas del motor de un vehículo estacionado en el sector de Santa Bárbara Central, en la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá.

Un vecino alertó a residentes de la zona, quienes frustraron el presunto robo. Los hombres huyeron sin llevarse las autopartes, según las imágenes difundidas.

Los dos presuntos ladrones huyeron del lugar de los hechos - crédito @PasaenBogota/X

Máicol González, líder de la localidad, afirmó a Citytv que los reportes de hurto de automóviles en Usaquén pasaron de 51 a 78 entre enero y octubre de 2026, frente al mismo período de 2025. En las motocicletas, las denuncias aumentaron de 88 a 103.

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Los habitantes del sector pidieron mayor presencia policial y estrategias preventivas en los puntos donde aseguran que se repiten los robos de vehículos y componentes.