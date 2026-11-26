El manjar blanco, un dulce tradicional del Valle del Cauca, combina leche, arroz, panela y canela en una preparación cremosa y llena de memoria (VisualesIA)

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El manjar blanco es uno de esos postres que saben a reunión familiar, Navidad y cocina de fogón lento. Su textura cremosa, el aroma de la canela y la dulzura de la panela lo convierten en un favorito para acompañar buñuelos, pandebonos o una taza de café colombiano.

En Colombia, esta preparación está especialmente ligada al Valle del Cauca, donde hace parte de la tradición dulcera de la región. La receta combina leche, arroz, azúcar o panela y una cocción prolongada en paila, hasta conseguir una crema espesa que luego se sirve en recipientes individuales.

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Receta de manjar blanco

El manjar blanco es un dulce lácteo de textura firme y cremosa. Se prepara por concentración: la leche pierde parte de su agua mientras se cocina con arroz molido, azúcar y canela. La mezcla debe revolverse con frecuencia para evitar que se pegue y alcanzar el punto adecuado.

Tiempo de preparación

Preparación: 20 minutos.

Cocción: 1 hora y 30 minutos.

Reposo y enfriamiento: 2 horas.

Tiempo total: 3 horas y 50 minutos.

Ingredientes

2 litros de leche entera. 250 gramos de arroz blanco. 500 gramos de azúcar blanca o azúcar morena. 150 gramos de panela rallada. 2 ramas de canela. 1 pizca de sal. 100 gramos de azúcar blanca adicional para formar la superficie crocante. ½ taza de agua para remojar el arroz.

Con pocos ingredientes y mucha paciencia, este postre colombiano se cocina a fuego lento hasta alcanzar una textura suave y consistente (VisualesIA)

Cómo hacer manjar blanco, paso a paso

Lave el arroz hasta que el agua salga más clara. Póngalo en un recipiente con la ½ taza de agua y déjelo reposar durante 2 horas. Escurra el arroz y licúelo con 1 taza de leche. Procese hasta obtener una mezcla fina, sin grumos grandes. Cuele la preparación para retirar las partes más gruesas del arroz. Este paso ayuda a conseguir una textura más suave. Vierta el resto de la leche en una paila amplia y de fondo grueso. Agregue la canela, la pizca de sal, el azúcar y la panela rallada. Caliente la mezcla a fuego medio. Revuelva hasta que el azúcar y la panela se disuelvan por completo. Añada el arroz licuado. Baje el fuego cuando la preparación empiece a tomar temperatura. Cocine durante 1 hora y 30 minutos. Revuelva con una cuchara de madera cada pocos minutos. Mantenga el fuego bajo y no deje de revisar el fondo de la paila. El arroz puede asentarse y pegarse si la mezcla permanece quieta. Retire las ramas de canela cuando el dulce esté espeso. El punto correcto llega cuando se puede ver el fondo de la paila durante unos segundos al pasar la cuchara. Vierta el manjar blanco en recipientes de vidrio, totumos o moldes individuales resistentes al calor. Deje reposar durante 20 minutos a temperatura ambiente. Después, lleve los recipientes a la nevera. Para la cubierta tradicional, espolvoree una capa fina de azúcar blanca sobre cada porción. Puede caramelizarla con un soplete o dejarla secar sobre el dulce hasta formar una superficie ligeramente crocante.

Consejo técnico: la mezcla continúa espesando mientras se enfría. Por eso, no espere a que quede completamente firme durante la cocción.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde aproximadamente 10 porciones de 150 gramos cada una.

El sabor de la Navidad colombiana se concentra en una paila con leche, azúcar, arroz y canela: así se prepara el tradicional manjar blanco. (VisualesIA)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por porción:

Calorías: 300 kcal.

Carbohidratos: 53 gramos.

Proteínas: 7 gramos.

Grasas: 7 gramos.

Azúcares: 42 gramos.

Calcio: 190 miligramos aproximadamente.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarde el manjar blanco en recipientes herméticos dentro de la nevera. Puede conservarse durante 5 días, siempre que se mantenga refrigerado y no permanezca varias horas a temperatura ambiente.

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Cremoso, dulce y aromático, el manjar blanco es una de las preparaciones más representativas de la cocina valluna. (VisualesIA)

También puede congelarse durante 1 mes. Para consumirlo, páselo del congelador a la nevera y déjelo descongelar lentamente. La textura puede cambiar un poco después de este proceso.