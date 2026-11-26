La inversión destinada a la Aeronáutica Civil de Colombia se efectuará antes de que termine el 2026 (Álvaro Tavera / Colprensa)

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La ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció en Cartagena una inversión de USD 300 millones para renovar la tecnología de la Aeronáutica Civil y reforzar la seguridad aérea, tras reconocer debilidades institucionales y rezago tecnológico en la entidad.

De acuerdo con la jefa de cartera, la decisión se tomó después de una falla en las pantallas del aeropuerto El Dorado de Bogotá ocurrida hace dos semanas (4 de noviembre de 2026), un incidente que generó una alerta y llevó a contratar mantenimiento preventivo, una labor que no se realizaba desde hacía varios años.

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“La Aerocivil es una entidad que tiene todo tipo de problemas, mucha debilidad institucional, rezago tecnológico. Recordemos el impase que tuvimos hace un par de semanas en El Dorado, donde las pantallas, eh, dejaron de funcionar. Eso, por supuesto, generó una alerta”, indicó la funcionaria en una rueda de prensa.

Elsa Noguera aseguró que la Aerocivil presenta mucha debilidad institucional y rezago tecnológico (Ministerio de Transporte)

El plan contempla la adquisición de nuevos radares y la intervención de torres de control. Noguera señaló que estas medidas buscan garantizar la seguridad aérea, definida como la prioridad de la Aeronáutica Civil.

“Son 300 millones de dólares que van a ser invertidos próximamente, o sea, este mismo año. Ya iniciamos con todo el proceso para adquirir radares, nuevas tecnologías e intervenciones en las torres de control para poder estar, pues, garantizando lo que es la seguridad aérea, que hoy es la prioridad de la entidad”, dijo.

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Las fallas que se presentaron en los radares en El Dorado

El 4 de noviembre, la Aeronáutica Civil emitió un comunicado en el que informó que se presentó una novedad técnica en los sistemas de visualización radar utilizados para gestionar el tránsito aéreo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. La entidad activó entonces los protocolos operacionales y técnicos para preservar la seguridad y reducir el impacto en los pasajeros.

“La Aeronáutica Civil informa que las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá avanzan hacia su normalización, luego de que fuera superada la novedad técnica”, detalló.

La Aeronáutica Civil confirmó que hubo una novedad técnica en los sistemas de visualización radar de El Dorado (@AerocivilCol/X)

Un equipo especializado de controladores restableció y cargó nuevamente los planes de vuelo afectados. Informó que el personal de Control de Tránsito Aéreo y los equipos técnicos monitorearon la situación y recomendó a los pasajeros consultar con sus aerolíneas el estado actualizado de sus vuelos e itinerarios.

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De igual manera, aseguró que en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, los vuelos estaban operando con normalidad después del levantamiento de la separación ampliada entre aeronaves aplicada preventivamente en el espacio aéreo de Medellín mientras se estabilizaban los sistemas.

Fallas en la Aeronáutica Civil advertidas tiempo atrás

En mayo de 2026, la Procuraduría General de la Nación alertó sobre fallas administrativas y operativas en la Aeronáutica Civil de Colombia que estaban generando preocupación por la seguridad aérea. Esto, debido a la falta de personal certificado y el incumplimiento de turnos de los controladores, según informó la revista Semana.

La Procuraduría General de la Nación alertó sobre fallas administrativas y operativas en la Aeronáutica Civil (Catalina Olaya/Colprensa)

Un estudio interno de 2018 había recomendado una planta de 799 controladores, pero para 2025 hay 715 empleados, 84 vacantes y cerca de 50 trabajadores sin certificaciones médicas o de inglés vigentes. El informe de la Procuraduría señaló que la escasez se arrastra desde hace años y se ha agravado.

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Entre los riesgos identificados también figuran el pago de sobresueldos injustificados, posibles favoritismos en los procesos de selección, beneficios sindicales desproporcionados y barreras para el ingreso de nuevo personal.

Por otro lado, el aeropuerto El Dorado de Bogotá pasó de movilizar 30 millones de pasajeros anuales en 2018 a más de 50 millones, un crecimiento que, según expertos consultados por el informativo citado, exigiría elevar la plantilla a cerca de 1.400 controladores para garantizar la seguridad en las operaciones aéreas.