Las fuertes lluvias en Medellín provocaron una emergencia en la quebrada Santa Elena por dos jóvenes atrapados en el lugar (@FicoGutierrez/X)

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Las lluvias de la tarde del sábado 21 de noviembre en Medellín obligaron a activar varias emergencias, entre ellas el rescate de dos jóvenes que quedaron atrapados al otro lado de la quebrada Santa Elena, en el sector de La Cascada. Según las autoridades, ambos se encontraban en buen estado de salud.

Unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos Medellín desplegaron maniobras con cuerdas para llegar hasta los jóvenes y acompañarlos hacia una zona segura, luego de que aumentara el caudal del afluente.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que la operación continuaba durante la tarde y aseguró que los dos ciudadanos no presentaban afectaciones. “Los dos están bien y nuestros equipos los acompañan mientras los llevan a un lugar seguro”, señaló.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio un parte de tranquilidad por el rescate de dos jóvenes atrapados en una quebrada (@FicoGutierrez/X)

Más de 80 llamadas al 123 por las lluvias en Medellín

Las precipitaciones también dejaron más de 80 llamados a la línea de emergencias 123, de acuerdo con el balance preliminar entregado por la Alcaldía de Medellín.

La mayor parte de los reportes estuvo vinculada con inundaciones en vía pública. Los sectores de Monterrey y Patio Bonito concentraron las alertas por acumulación de agua en las calles. Hasta el momento del informe oficial, las autoridades no habían registrado personas lesionadas como consecuencia de las lluvias.

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Buena parte de las vías en Medellín sufrieron afectaciones en el tráfico por cuenta de las fuertes lluvias el 21 de noviembre (@movilidad_med/X) (VisualesIA)

Los organismos de emergencia también atendieron la caída de un árbol en la avenida San Juan con la carrera 88, donde permanecían equipos encargados del corte y retiro del material vegetal.

Las labores buscaban habilitar la circulación en ese tramo vial. La Alcaldía recomendó a los conductores y peatones movilizarse con precaución durante las lluvias y reportar situaciones de riesgo a través de la línea 123.

Tormenta eléctrica en Medellín

La tormenta eléctrica provocó caos en Medellín y el Valle de Aburrá durante la tarde y la noche del viernes 20 de noviembre, con lluvias, granizo, emergencias viales y la suspensión del partido programado en el estadio Atanasio Girardot. El fenómeno se extendió desde las 14:30 hasta la 01:18 y descargó 449 rayos, según el balance final del Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (Siata) y el Área Metropolitana.

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El aumento repentino de los caudales generó 20 reportes de alerta por niveles críticos en distintos afluentes. Ocho puntos llegaron a alerta roja, entre ellos las quebradas El Tablazo, La Jabalcona, La Madera, La Loca, La García y Malpaso; otros doce quedaron en alerta naranja por el incremento del río Medellín y de las quebradas Santa Elena, La Iguaná, Doña María y La Guayabala.

La tormenta eléctrica también causó emergencia en Medellín en la tarde del sábado 21 de noviembre (@DAGRDMedellin/X)

La mayor acumulación de lluvia se registró en la vereda La Montaña, en Medellín, con 95,25 milímetros y una intensidad máxima de 280,42 milímetros por hora a las 15:42. En el norte del distrito también se superaron los 60 milímetros, mientras que en la vereda Montañita, en San Antonio de Prado, se reportó granizo entre las 15:50 y las 16:00.

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La actividad eléctrica se concentró principalmente en Medellín, con 256 descargas, seguida por Caldas con 107 e Itagüí con 35. Las lluvias comenzaron con un núcleo en el nororiente de la capital antioqueña, avanzaron hacia Bello y Copacabana, y luego se extendieron desde San Antonio de Prado, La Estrella e Itagüí hacia el sur del valle y otras zonas de la ciudad.

El monitoreo hidrológico incluyó diez interacciones directas con habitantes de zonas ribereñas, una comunicación operativa con los Bomberos y el Dagrd, y siete activaciones del Sistema de Alerta Temprana Comunitario. Las autoridades recomiendan precaución en los desplazamientos y atención a los reportes oficiales.

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“Activamos nuestro protocolo de lluvias con 25 agentes en las vías, realizando cierres preventivos, atención de emergencias y gestión de la movilidad en diferentes puntos. Monitoreamos la ciudad para atender cualquier eventualidad. ¡Seguimos trabajando para cuidar la vida!”, informó la Secretaría de Movilidad de Medellín en la noche del 21 de noviembre.