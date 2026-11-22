El músico británico Tricky canta frente a un micrófono durante una presentación musical en vivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Tricky se presenta este martes 21 de noviembre en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán de Bogotá, en su primera visita al país en una década y su primer paso por Norteamérica y Latinoamérica en ocho años.

El concierto forma parte de la gira que respalda Different When It’s Silent, el álbum de estudio número 15 del artista británico y su primer trabajo bajo su propio nombre en seis años.

PUBLICIDAD

El cantante, rapero y productor estará acompañado en escena por Marta Zlakowska, cantante polaca y colaboradora habitual que también participa en el nuevo disco. La gira latinoamericana continuará el 26 de noviembre en Sao Paulo, con una fecha en el Cine Joia, y cerrará el 28 de noviembre en Santiago de Chile y el primero de diciembre en Buenos Aires, donde Tricky compartirá escenario con New Order —quienes visitarán Colombia en diciembre— en el Mandarine Park.

El artista ya se presentó dos veces en la capital colombiana

Tricky pisó Bogotá por primera vez el 25 de mayo de 2011, en el desaparecido Teatro Metro, durante la gira de su noveno álbum, Mixed Race. Volvió el 26 de abril de 2018, esta vez en el mismo Teatro Jorge Eliécer Gaitán, para presentar Ununiform y repasar los puntos más altos de su trayectoria.

PUBLICIDAD

La gira actual arrancó en festivales de Reino Unido y Europa durante el verano boreal, con paradas en el Green Man Festival y el Forwards Festival de Bristol, la ciudad donde nació el músico. Desde septiembre, el recorrido se trasladó a Estados Unidos y Canadá, con fechas en Dallas, Los Ángeles, Brooklyn y Toronto, antes de desembarcar en Sudamérica.

De Massive Attack al trip-hop en solitario

Tricky inició su carrera en Massive Attack y luego desarrolló una exitosa carrera en solitario, transformándose en una de las figuras más influyentes del trip-hop - crédito Anton Corbijn @trickyofficial/Instagram

Adrian Nicholas Matthews Thaws, conocido como Tricky, surgió de la escena de Bristol a finales de los años 80. Su participación en el colectivo The Wild Bunch, germen de lo que luego sería Massive Attack, resultó determinante para la consolidación del trip-hop, género definido por ritmos lentos, atmósferas envolventes y la fusión de elementos electrónicos con hip-hop, soul y dub. Puso su voz en el tema que da título al debut de Massive Attack, Blue Lines (1991), además de las canciones Daydreaming y Five Man Army.

PUBLICIDAD

En 1995 llegó Maxinquaye, su álbum debut en solitario y el que marcó un punto de inflexión en la música alternativa de la época, impulsado por el sencillo Hell Is Round the Corner. El disco, bautizado con el nombre de su madre fallecida, recibió una nominación al Mercury Prize y hoy se considera una de las obras bisagra en la historia del género. También consolidó su asociación con la vocalista Martina Topley-Bird, cuya voz contrastó con los susurros y la entrega vocal cruda de Tricky en temas sobre paranoia, consumo de drogas e identidad fragmentada.

La canción que definió el estilo de su aclamado LP 'Maxinquaye', es reconocida como una de las más importantes de los años 90 - crédito @TrickyOfficial/YouTube

Durante la segunda mitad de los años 90, el músico mantuvo un ritmo de producción constante con Pre-Millennium Tension y Nearly God, ambos de 1996, mientras colaboraba con artistas como Björk y PJ Harvey. Ya en el nuevo siglo, continuó su trayectoria de forma independiente a través de su propio sello, False Idols, y en 2016 volvió puntualmente a los escenarios junto a Massive Attack tras dos décadas de distanciamiento.

PUBLICIDAD

Different When It’s Silent, publicado en julio a través de False Idols, cuenta con la participación recurrente del cantante de Bristol, Mitch Sanders, en la mayoría de los temas, y la crítica lo recibió como un retorno a la intensidad y la densidad atmosférica de sus discos más influyentes.

Las entradas están disponibles desde $139.000 más cargos por servicio a través de Tuboleta, con localidades distribuidas en cinco zonas: platea delantera, platea posterior, palco, balcón delantero y balcón posterior.

Este fue el repertorio de sus últimas presentaciones

Move Me (Lonely Guest cover)

Because I Don’t Know

Moving Through Water (Marta cover)

I’m Yours

Black Steel (Public Enemy cover)

I Still See Me There

Here My Dear

Aftermath

Attends

Overcome

Way Up In (Marta cover)

Pumpkin

Tribal Drums

Encore:

Lucien (Young Magic cover)

Piano

Nothing’s Changed

Vent