Sebastián Villa fue protagonista en la consagración de Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026, contribuyendo con una asistencia (Luisa Gonzalez/REUTERS)

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Sebastián Villa fue la gran figura de la final de la Copa Sudamericana 2026, disputada este domingo en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El extremo colombiano desequilibró por la banda izquierda durante los 77 minutos que estuvo en cancha y participó de manera directa en los dos goles con los que Boca Juniors venció 2-0 a Atlético Mineiro para quedarse con el primer título internacional del club desde la Recopa Sudamericana de 2008.

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El colombiano abrió el marcador a los once minutos con una asistencia a Francisco Ascacibar, aunque la jugada fue invalidada por posición adelantada del volante. Dos minutos antes ya había generado otra ocasión clara: un centro que el arquero Everson no pudo controlar y que terminó en el travesaño. La insistencia tuvo premio sobre el cierre del primer tiempo, cuando Ascacibar convirtió el 1-0 definitivo para esa etapa, en una jugada gestada tras una nueva incursión del extremo por el costado.

El gol que sentenció la final

En el inicio del segundo tiempo, a los 47 minutos, Villa volvió a quebrar a su marcador en velocidad y asistió a Miguel Merentiel, que llegó por el centro del área y definió sin margen para el arquero brasileño. El 2-0 encaminó el título para el Xeneize y dejó al colombiano como el futbolista con mayor incidencia ofensiva entre los dirigidos por Rodolfo Arruabarena.

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El atacante tuvo además al menos dos remates propios de peligro en la segunda mitad. A los 69 minutos recortó hacia el centro y probó al primer palo, pero Everson contuvo el disparo. Dos minutos más tarde repitió la jugada y habilitó a Enner Valencia, aunque el arquero volvió a sacar el balón al tiro de esquina. Villa fue reemplazado a los 77 minutos por Leonel Flores y salió ovacionado por el estadio.

“Muy feliz, gracias a Dios se me dio. Quiero aprovechar y darle gracias a Independiente de Rivadavia, que fue mi renacer. Y bueno, volví a Boca Juniors con mucha ilusión, con ganas de título y gracias a Dios he mandado ya dos títulos seguidos, y más este, que es tan importante”, manifestó el extremo a ESPN en declaraciones postpartido.

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El partido de Álvaro Montero

Montero fue titular en el Xeneize, teniendo intervenciones puntuales durante el compromiso (Luisa Gonzalez/REUTERS)

Álvaro Montero fue el otro jugador colombiano con participación relevante en la final. El guardameta de Boca Juniors tuvo poco trabajo durante buena parte del primer tiempo, pero se mostró seguro en las intervenciones que debió resolver en la segunda mitad.

A los 59 minutos atajó sin dificultades el primer remate a puerta de Mineiro en todo el partido, un disparo de larga distancia, y tres minutos más tarde se lanzó para atrapar un cabezazo de Bernard tras un centro desde la derecha.

Castaño y Cassierra, con menor protagonismo en Mineiro

Kevin Castaño fue titular con Mineiro, pero le costó tener protagonismo en el partido (Luisa Gonzalez/REUTERS)

Del lado de Atlético Mineiro, los colombianos tuvieron un rendimiento más discreto. Kevin Castaño mostró dificultades en la primera etapa para contener las incursiones de Boca por el centro del campo, al punto de que el equipo argentino le filtró dos balones a su espalda antes de la pausa de hidratación del primer tiempo.

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El volante mejoró su claridad en los pases en el inicio de la segunda mitad y ayudó a que el Galho generara dos acercamientos tras el segundo gol en contra, aunque no alcanzó para revertir el resultado. Fue sustituido a los 83 minutos.

En su reemplazo ingresó el también colombiano Mateo Cassierra, exjugador de River Plate, que tuvo participación en el inicio de algunas jugadas, pero no tuvo tiempo suficiente para destacar en el partido..

Con el triunfo, Boca Juniors levantó la Copa Sudamericana por tercera vez en su historia y sumó un nuevo título internacional 18 años después de su última conquista continental, tras consagrarse en la Recopa Sudamericana de 2008.

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