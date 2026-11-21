Kevin Londoño fue protagonista de un fallo increíble para el Bucaramanga contra Fortaleza, por la Copa Libertadores - crédito Carlos Ortega/EFE

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El Bucaramanga desperdició una oportunidad única de arrancar los cuadrangulares con tres puntos y líder del grupo B, luego de empatar por 2-2 ante el América de Cali en el estadio Américo Montanini, además de que se quedó con 10 hombres por la expulsión de Kevin Londoño en los últimos minutos.

De hecho, el jugador se pronunció por la tarjeta roja y le pidió disculpas a los aficionados por lo ocurrido, ya que la razón por la que salió del encuentro fue por una serie de gestos que provocaron que el juez central le mostrara la cartulina, en medio de un choque entre todos los futbolistas.

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Ese hecho también fue tema de conversación en la rueda de prensa del técnico David González, del América: “Es un gesto que no va. Yo creo que es más de él, de ver cómo se siente luego de lo que hizo, no es un tema que me corresponde a mí”.

Las disculpas de Kevin Londoño

A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, el atacante se pronunció por sus gestos previo a ver la tarjeta roja, ya que primero provocó a un jugador al mover uno de sus brazo, como si diera la impresión de querer golpearlo, y luego, con sus dedos, hizo la letra “B”, en alusión a los cinco años que el América jugó en la segunda división.

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“Soy consciente de que, con mi expulsión en el partido de ayer frente al América de Cali, terminé perjudicando al equipo y dejando a mis compañeros en un momento del partido en el que estábamos volcados al ataque y buscando nuestro objetivo. Sé que mi responsabilidad también está en saber manejar esos momentos y hoy reconozco que me equivoqué”, dijo.

Este fue el comunicado de Kevin Londoño sobre la expulsión y sus disculpas, tanto al Bucaramanga como al América de Cali (@kevin6londono/Instagram)

Londoño también envió un mensaje al América de Cali por lo ocurrido: “Fue un momento de mucha tensión, en el que entré en un juego de provocaciones buscando desestabilizar mentalmente al rival y terminé haciendo gestos que pudieron generar molestia. Entiendo que el fútbol se vive con pasión, que las rivalidades hacen parte de este deporte y que dentro de la cancha las emociones muchas veces están a flor de piel, pero eso nunca debe hacernos perder de vista el respeto por los demás”

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“Soy consciente de la historia que tiene el América de Cali en nuestro fútbol colombiano, de lo que representa para su gente y del respeto que merecen todas las instituciones que han construido una historia en este deporte. Por eso, quiero expresarles mis disculpas y dejar claro que mi intención nunca ha sido desconocer ni menospreciar esa trayectoria”, añadió.

Los gestos de Kevin Londoño que causaron escándalo en el partido Bucaramanga vs. América generaron su expulsión (Captura de video Win Sports)

“Mi entrega nunca será negociable”

Londoño continuó su comunicado al señalar que “soy un hombre y considero que también es de hombres reconocer los errores, dar la cara y asumir las consecuencias de nuestros actos. Hoy lo hago con humildad, sin buscar excusas y entendiendo que siempre hay cosas por mejorar”.

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Luego de eso, el atacante les dejó claro a los aficionados que nunca quiso perjudicar al Bucaramanga en un partido de esa importancia: “Mi entrega nunca será negociable. Puede que haya partidos en los que las cosas me salgan mejor que en otros, que tenga buenas actuaciones y otras no tanto, porque somos seres humanos y estamos expuestos a equivocarnos, pero jamás voy a poner en duda mi compromiso con esta camiseta”.

Este fue el momento en el que Kevin Londoño recibe la tarjeta roja y muestra su enojo en el partido de Bucaramanga vs. América (Captura de video Win Sports)

“Al Atlético Bucaramanga le tengo un cariño enorme. Es un equipo que quiero, una ciudad que siento y respeto, y jamás haría algo con la intención de perjudicarlos. Quienes me conocen y han compartido conmigo saben que siempre intento aportar la mejor energía, disposición y compromiso, sin importar si me toca jugar desde el inicio, entrar desde el banco o apoyar desde donde el equipo me necesite”.

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Kevin Londoño finalizó al decir que asume la responsabilidad de lo ocurrido y pagará la suspensión correspondiente contra Millonarios: “Seguiré trabajando, entregándolo todo y defendiendo estos colores con el mismo compromiso de siempre. Porque equivocarse también hace parte del camino, pero reconocerlo y hacerse responsable es lo que nos permite crecer”.