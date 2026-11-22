La remodelación del Estadio Metropolitano de Barranquilla ha sido de orgullo para la Federación Colombiana de Fútbol para organizar más eventos internacionales de fútbol (Alcaldía de Barranquilla)

Guardar

La remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla fue todo un éxito porque se realizó en solo 10 meses, con gestión de la alcaldía, y dejó un escenario con capacidad para 65.000 personas, el más grande del país y con mayor modernidad en camerinos, accesos, tableros electrónicos y palcos.

Debido a eso, la Federación Colombiana de Fútbol volvió a proponer la idea de realizar una Copa del Mundo de la FIFA, la cual solo prosperó con el certamen masculino sub-20 de 2011 y el femenino sub-20 de 2024, pero nunca logró un torneo de mayores desde que renunció a la edición de 1986.

PUBLICIDAD

Sin embargo, para que esa propuesta llegue a buen puerto, el presidente Ramón Jesurún mencionó la alternativa que la FIFA aprobó en los últimos años para los candidatos a realizar sus torneos, al tomar como ejemplo el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

“Con dos o tres estadios más como el Metropolitano”

El presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, sostuvo que Colombia necesita “cinco o seis estadios para ya pedir torneos que vuelvan, exclusivamente, a todo el país”, ante la apertura este sábado del Metropolitano para la final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro y Boca Juniors. El dirigente hizo estas declaraciones en diálogos con Caracol Radio y AS Colombia.

PUBLICIDAD

Al describir la distribución urbana del país, Jesurún afirmó: “Hay que reconocer que nos hemos quedado cortos en estadios, pese a que Colombia es un país de ciudades, con siete u ocho ciudades muy importantes y dinámicas. Necesitamos que todas tengan escenarios que nos permitan aspirar a torneos internacionales de alta envergadura”.

Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, aseguró que Colombia puede aspirar a un Mundial de la FIFA con más estadios como el del Metropolitano (Luisa Gonzalez/REUTERS / @AlejandroChar/X)

El dirigente mencionó las obras proyectadas en Medellín y Bogotá, y planteó que una red de recintos podría permitirle al país postularse junto con Venezuela, Ecuador o Perú para una Copa del Mundo. “Con dos o tres estadios más como el Metropolitano en Colombia, y con el modelo de la FIFA de asociarse con otros países, podríamos aspirar”, señaló.

PUBLICIDAD

Jesurún también incluyó a Bucaramanga, Cartagena, Pereira y Cali entre las ciudades que requieren obras. Sobre el Pascual Guerrero, indicó que el alcalde de Cali manifestó interés en aplicar una tecnología similar a la usada en Barranquilla: “No creció un metro lineal, creció hacia abajo, que se convierte en altura”.

El Estadio Metropolitano de Barranquilla pasó a tener 65.000 espectadores, que lo pone con opción de recibir certámenes de la FIFA (@JulianCaperaB/X)

Tras la final de la Copa Sudamericana, la Federación Colombiana de Fútbol buscará que el Metropolitano reciba otros eventos internacionales. “Vamos por la Copa Libertadores y vamos por otros eventos”, dijo Jesurún.

“Puedan imitar lo que acaba de hacer Barranquilla”

Previo a la final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol dijo que el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, tras diez meses de obras, es “un estadio de talla mundial”, en una entrevista exclusiva con Gol Caracol y Blu Radio.

PUBLICIDAD

La reapertura del recinto incluyó un homenaje al dirigente: una de las salas principales fue bautizada con su nombre. Jesurún relató que acudió al evento sin conocer el reconocimiento previsto: “Me llevaron al evento sin tener idea de lo que iba a pasar. Es un reconocimiento de mucho agradecimiento”.

El estadio Metropolitano recibió con éxito la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro (Boca Juniors)

Al referirse al desarrollo de escenarios deportivos en la región, el presidente de la Federación mencionó el trabajo con el alcalde Alejandro Char y sostuvo que Colombia perdió una distancia de 20-30 años frente a otros países sudamericanos. “En Sudamérica tuvimos escenarios muy buenos y nos quedamos”, afirmó.

PUBLICIDAD

Jesurún también abordó los proyectos en otras capitales del país. “Todas las ciudades merecen este tipo de honores que hoy tiene Barranquilla, que se lo merece por el esfuerzo que ha hecho. Medellín va muy encaminado, esperemos que Bogotá también y ojalá que otras ciudades del país que también tienen aficiones maravillosas puedan imitar lo que acaba de hacer Barranquilla”.