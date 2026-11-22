Fernando Alfredo Estacio Enrique, soldado profesional con 16 años de servicio, denunció presuntas presiones laborales en el Batallón Tenerife de Neiva (@SARGENTOCHALA/X)

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El soldado profesional Fernando Alfredo Estacio Enrique, adscrito al Batallón de Artillería N.° 9 Tenerife, en Neiva, Huila, denunció presuntas presiones laborales, actos de discriminación y dificultades para que se respeten sus restricciones médicas.

La queja fue divulgada por el sargento retirado Alexander Chala Sáenz, que pidió la intervención de organismos de control y de la sanidad militar.

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Según la denuncia, el uniformado lleva 16 años de servicio en el Ejército Nacional y ha sido sometido a tres cirugías que le dejaron secuelas en un brazo y una mano. Estacio afirmó que su condición no habría sido considerada de manera adecuada en el contexto de su junta médica ni en la asignación de tareas dentro de la unidad.

“No me están respetando mi derecho de mi junta médica. Yo soy un soldado que tengo tres operaciones en el cuerpo. Tengo el brazo que no me sirve para nada, la mano, el hueso cartílago lo tengo abierto”, expresó el soldado en un video que acompañó la denuncia.

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El soldado señaló que fue destinado a labores de centinela en jornada diurna, pese a las limitaciones físicas que reportó (Ejercito Nacional)

Estacio responsabilizó de forma directa al mayor Fabio Vanegas Jaramillo, a quien identificó como ejecutivo y segundo comandante del Batallón Tenerife. Las acusaciones corresponden al relato del soldado y no incluyen, en el material divulgado, una respuesta del oficial ni del Ejército Nacional.

También dijo que lo asignaron a turnos de centinela de 6:00 a. m. a 6:00 p. m., pese a sus limitaciones físicas y sostuvo que el servicio diurno le impediría realizar actividades básicas como lavar su ropa o acceder a su alimentación.

“Hoy en día me encuentro de centinela de seis a seis, por capricho del ejecutivo y segundo comandante del Batallón de Artillería número nueve (...) Pasé diurno, donde no puedo ir a lavar, no puedo ir a buscar mi alimentación”, agregó.

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La denuncia menciona un presunto hostigamiento tras exponer su condición de salud

El soldado relató que durante una formación elevó la mano para advertir que no podía ejecutar determinadas labores debido a su condición médica. Después de ese episodio, aseguró haber enfrentado discriminación y hostigamiento laboral.

El uniformado afirmó que las secuelas de tres cirugías afectan la movilidad de uno de sus brazos y de una mano (@SARGENTOCHALA/X)

“Yo alcé la mano porque: ‘Vea, yo estoy mal’”, señaló. “Acá lo que están haciendo conmigo, yo me siento discriminado”, añadió.

De acuerdo con su testimonio, las presuntas presiones se han presentado durante cerca de tres meses. El uniformado indicó que solicitó garantías para ejercer su derecho a la salud y que esa petición habría generado reacciones adversas en la unidad.

También afirmó que ha recibido acusaciones sin sustento de ser un “infiltrado”, pese a su trayectoria en la institución. “Dicen que estoy infiltrado cuando llevo 16 años sirviéndole a la institución”, manifestó.

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Estacio dijo sentirse inseguro dentro de la unidad y solicitó ayuda ante lo que describió como una situación que afecta su estabilidad emocional. En el video, responsabilizó al mayor Vanegas Jaramillo si llega a ocurrirle algo.

“No me siento seguro aquí. Aquí en este batallón no me siento seguro”, afirmó el soldado profesional.

“Cuando no tienen pruebas hacia mí, me discriminan, siento percusión laboral. Ya no sé ni qué hacer con la vida mía. Por favor, ayúdenme. Y si algo me pasa, si algo me pasa, responsabilizo totalmente al ejecutivo y segundo comandante del batallón Tenerife, mayor Vanegas Jaramillo Fabio. Ya no sé ni qué hacer con la vida mía. Por favor, ayúdenme”, insistió.

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El uniformado afirmó que fue señalado sin pruebas de ser un supuesto “infiltrado” dentro de la unidad militar (@Ejercito_Div3/X)

Chala, por su parte, solicitó que la Defensoría del Pueblo, la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional y la Inspección General de la institución verifiquen los señalamientos, evalúen la situación médica del soldado y determinen si se requieren medidas de protección.

El sargento retirado aclaró que su pronunciamiento constituye una solicitud de verificación y control ciudadano, no una atribución de responsabilidad penal o disciplinaria.