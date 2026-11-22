El mandatario colombiano fue captado por el público de la tribuna occidental, mientras cantaba el himno de Colombia en los actos protocolarios (@supershadai/X)

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La final de la Copa Sudamericana 2026 se convirtió en el evento más importante para el fútbol colombiano en el año, pues no solo fue la primera vez que la Conmebol organizaba ese encuentro en territorio colombiano, bajo el formato de partido en cancha neutral, sino que fue la oportunidad para reinaugurar el remodelado estadio Metropolitano de Barranquilla.

A ese encuentro entre Boca Juniors y Atlético Mineiro asistió nada menos que el presidente Abelardo de la Espriella, como parte de los invitados especiales de los organizadores para el encuentro que tuvo buena acogida de los aficionados provenientes de Brasil, Argentina y también en el país.

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Cabe recordar que el alcalde Alejandro Char había informado que envió la invitación al mandatario para asistir al compromiso, pues quería que presenciara la reapertura del que ahora es el principal escenario deportivo en Colombia y el éxito en la organización de la final de la Sudamericana.

Abelardo de la Espriella en el estadio Metropolitano

Barranquilla se convirtió el sábado 21 de noviembre en la capital del continente por el duelo entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, pues en pocas ocasiones una final de Copa Sudamericana tuvo tanta acogida entre los aficionados y todo fue por la historia de los clubes y la acogida en la “Arenosa”, así como en Cartagena, donde miles de hinchas también se hospedaron.

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A través de algunos videos en redes sociales, se conoció el momento en que el presidente Abelardo de la Espriella apareció en el estadio Metropolitano, primero con la llegada de su caravana de seguridad al escenario deportivo, previo al inicio del juego en horas de la tarde, que llamó la atención entre los hinchas.

La extensa caravana de seguridad del mandatario se hizo presente frente a los hinchas a las afueras del estadio Metropolitano (@CostaNoticiasTV/X)

Luego de eso, el jefe de Estado apareció en la tribuna de occidental, en el sector de los palcos VIP, y según el medio Caracol Radio, fue acompañado por el director del Dapre, Carlos Ríos, y el ministro de Comercio, Mauricio Gómez Amín, aunque no se tiene confirmación oficial.

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Además de eso, se conoció que algunos aficionados se tomaron fotos con Abelardo de la Espriella en el entretiempo, a lo que un usuario en la red social Instagram mencionó que fue un “fenómeno total” en el compromiso, pues encontró a varios de sus seguidores en las tribunas.

Algunos hinchas en la tribuna de occidental del estadio Metropolitano, aprovecharon la presencia del mandatario en el entretiempo (@realsantiagogiraldo/Instagram)

Otro hecho que llamó la atención de la aparición del mandatario fue en el momento en que sonó el himno nacional de Colombia en los actos protocolarios, pues uno de los aficionados en la tribuna de occidental lo enfocó en el momento en que lo estaba cantando.

Las cifras de Alejandro Char

De otro lado, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, destacó que la final de la Copa Sudamericana no solo permitió que la ciudad vuelva a ser foco del deporte en el continente, sino por las cifras que dejará el encuentro entre Atlético Mineiro y Boca Juniors en el Metropolitano.

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“Se estima que este gran evento dejará 60 millones de dólares en impacto económico, con una ocupación hotelera del 100 %, cerca de 9.000 personas trabajando y miles de visitantes internacionales que llegan a disfrutar de nuestra ciudad y del fútbol”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

El alcalde de Barranquilla destacó el impacto económico que tendrá la ciudad por la final de la Copa Sudamericana. (@AlejandroChar/X)

Char añadió que “el 75% de las entradas fueron adquiridas por hinchas de los clubes visitantes, que dinamizarán nuestra hotelería, gastronomía, comercio, transporte y entretenimiento. Y qué mejor escenario para esta fiesta que nuestro renovado Supermetro, que recibirá por primera vez una Final Única de CONMEBOL”.

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“¡Barranquilla demuestra que está preparada para los grandes eventos del mundo! Aquí gana el fútbol, gana nuestra gente y gana toda la ciudad. ¡Seguimos llevando a Barranquilla a otro nivel!”, finalizó el alcalde de la capital del Atlántico.