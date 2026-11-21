América de Cali arrancó los cuadrangulares de la Liga BetPlay con empate ante el Bucaramanga por 2-2 - crédito Colprensa

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Los cuadrangulares de la Liga BetPlay dieron inicio el viernes 20 de noviembre, con tres encuentros de los cuatro en la primera jornada de los grupos A y B, que desde ya dejaron muchas emociones y el camino de cómo será la pelea por conocer a los dos finalistas del segundo semestre.

También hubo movimientos en la tabla de la reclasificación de la temporada 2026, pues la sumatoria de los puntos incluye los encuentros de las primeras fases e instancias definitivas de ambos semestres, así como las dos finales, para definir los clasificados a la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana de 2027.

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De esta manera, las próximas jornadas de los cuadrangulares serán claves en la tabla anual porque, entre los 10 primeros, hay una batalla cerrada por quiénes irán a los certámenes internacionales y cómo cambiarán las cosas con los campeones de Copa Colombia y Liga BetPlay.

La reclasificación en los cuadrangulares

Para definir los clasificados a los certámenes de la Conmebol, los seis encuentros de los cuadrangulares son determinantes para eso, pues así se irán conociendo los primeros equipos que irán a la Sudamericana y los que se vayan a quedar con los dos cupos a Libertadores por los primeros lugares de la tabla anual.

América de Cali salió beneficiado porque se mantuvo en la segunda posición de la reclasificación; pese a empatar 2-2 contra el Bucaramanga en la capital de Santander, tiene 72 puntos y, por ahora, es uno de los clasificados a la segunda fase previa de la Libertadores, siempre y cuando no sea campeón de liga.

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Así va la tabla de la reclasificación tras los partidos de los cuadrangulares el viernes 20 de noviembre (Dimayor)

Una de las razones por las que el cuadro escarlata sigue con esa chance es porque Santa Fe cedió terreno en la pelea, debido a la derrota 1-0 contra el Medellín en el estadio Atanasio Girardot, lo que provocó que la diferencia pasara de un punto a dos, que sigue siendo mínima para lo que queda de los cuadrangulares.

Cabe recordar que, para la Libertadores, el Junior de Barranquilla y Atlético Nacional ya están clasificados, pues el primero fue campeón de la Liga BetPlay 2026-I, pese a que no avanzó a estos cuadrangulares, y los antioqueños porque aseguraron el primer puesto de la reclasificación, pase lo que pase.

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Atlético Nacional logró el objetivo de llegar a la Copa Libertadores por la tabla de la reclasificación (David Jaramillo-Colprensa)

De otro lado, los cupos para ese certamen se definen con los dos campeones semestrales y los dos primeros de la tabla anual que no consiguieran la estrella, para premiar a los conjuntos con buena campaña a lo largo del año, pero no consiguieran salir ganadores de alguno de los trofeos de la liga.

Millonarios se aleja de la Sudamericana

De otro lado, la Copa Sudamericana entrega tres tiquetes al tercer, cuarto y quinto de la reclasificación en Colombia, siempre y cuando no consiguieran título en la temporada 2026, junto con el ganador de la copa entre el América de Cali y Once Caldas, que en diciembre se verían las caras en la final.

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Uno de los clubes a tener en cuenta es Millonarios, pues con su empate ante el Deportivo Cali empezó bien en los cuadrangulares, pero mal en la reclasificación porque se aleja de los lugares para la Sudamericana, que hasta el momento es para el Deportivo Cali, que es sexto con 63 puntos.

Deportivo Cali recibió a Millonarios en el estadio de Palmaseca, en la fecha 1 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay (Millonarios FC)

Los azules están en la décima casilla con 57 unidades, el objetivo es superar la barrera de los 64, que es lo que tiene el Tolima que no avanzó a estas semifinales, para estar tranquilos de asegurar torneo internacional en 2027, pues entienden que la Libertadores es un objetivo lejano por la tabla anual, a menos que salga campeón de Liga BetPlay.

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Los otros conjuntos en la pelea por la Sudamericana son Once Caldas, Medellín, Bucaramanga, Deportivo Cali y el mismo Tolima, aunque solo los cuatro primeros pueden pelear junto a los azules por esas tres casillas de la reclasificación.