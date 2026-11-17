Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, mostró cómo hace running junto a Ana Lucía Pineda, primera dama del país - (@delaespriella_style/Instagram)

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El presidente Abelardo de la Espriella y su esposa Ana Lucía Pineda comenzaron el lunes festivo 16 de noviembre de 2026 con una rutina de ejercicio al aire libre. La pareja compartió en redes sociales un video en el que aparece corriendo y conversando mientras mantiene el ritmo de la jornada, en una publicación que mostró una faceta cotidiana del jefe de Estado y de la primera dama de Colombia.

En las imágenes, De la Espriella se dirige a su esposa entre risas y respiraciones agitadas. “Entonces, primera dama”, se escucha decir al mandatario, antes de que Pineda responda: “Dándola toda. Feliz inicio de semana, presidente”. El intercambio continuó con un mensaje de ánimo durante el entrenamiento: “Con toda, no podemos bajar el ritmo, ¿sí o qué?”, preguntó el presidente. “Con toda”, contestó ella.

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La secuencia incluyó una broma de De la Espriella sobre el paso que llevaba la primera dama. “Seguirle el ritmo a la primera dama no es fácil. Amore”, afirmó mientras corrían. Ana Lucía Pineda respondió: “Vamos bien. Excelente, amor mío”. El mandatario volvió a insistir en la importancia de la actividad física: “Con toda. Mente sana, cuerpo sano, ¿no?”. Ella completó la idea con otra frase: “Con toda. Fuerza en la mente y en el cuerpo”.

La pareja ya había compartido otro momento personal en redes sociales el 8 de octubre de 2026, cuando Ana Lucía Pineda celebró su cumpleaños número 39. En aquella ocasión, el presidente publicó un video en el que ambos bailaron de manera cariñosa al ritmo de Bonito, bonito, una canción creada con inteligencia artificial. La celebración incluyó una serenata de mariachis previa al baile y una dedicatoria de De la Espriella: “Feliz cumpleaños, vida mía. ¡Estoy orgulloso y enamorado de ti más que nunca!”.

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El presidente Abelardo de la Espriella bailando junto a la primera dama, Ana Lucía Pineda - (@analu_pineda/Instagram)

La actividad física como mensaje de bienestar

El video se centró en una rutina de carrera y ejercicio sin anuncios de gobierno ni referencias a una actividad oficial. La publicación mostró a la pareja en movimiento y convirtió las expresiones de apoyo mutuo en el eje de la grabación. El presidente utilizó la frase sobre una “mente sana” y un “cuerpo sano” para vincular el entrenamiento con hábitos de bienestar.

La referencia a una “mente sana” y un “cuerpo sano” coincide con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que el 25 de noviembre de 2020 publicó sus directrices mundiales sobre actividad física y comportamiento sedentario.

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En su ficha informativa actualizada el 4 de noviembre de 2026, el organismo señaló que los adultos deberían realizar entre 150 y 300 minutos semanales de actividad aeróbica moderada, o entre 75 y 150 minutos de actividad vigorosa, además de ejercicios de fortalecimiento muscular al menos dos días por semana.

La OMS incluye correr entre las formas de ejercicio que pueden contribuir a mejorar la salud cardiorrespiratoria, el bienestar mental y la calidad del sueño, así como a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión y algunos tipos de cáncer. La intensidad, sin embargo, depende del ritmo, la condición física y el estado de salud de cada persona.

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Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, mostró cómo hace running junto a Ana María Pineda, primera dama del país - (@delaespriella_style/Instagram/AFP)

Uno de los proyectos que continuó el Gobierno De la Espriella

La aparición ocurre mientras el deporte escolar reúne a miles de jóvenes en Bogotá. La capital es sede de la final nacional de los Juegos Intercolegiados entre el 13 y el 30 de noviembre de 2026, una competencia que congrega a 5.957 estudiantes deportistas de los 32 departamentos del país. La edición del 2026 convocó a cerca de 687.000 deportistas y entrenadores de 9.522 instituciones educativas en 1.104 municipios.

En ese contexto, el Ministerio del Deporte mantiene presencia en la agenda deportiva nacional a través de los Juegos Intercolegiados, cuya fase final reúne competencias individuales, de conjunto, paradeportivas y festivales escolares.

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La publicación de De la Espriella y Pineda no estuvo relacionada con esa programación, pero coincidió con una semana marcada por actividades deportivas en Bogotá y con la participación de delegaciones estudiantiles procedentes de distintas regiones del país.

El Ministerio del Deporte también se mueve para hablar en las regiones sobre el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Ministerio del Deporte