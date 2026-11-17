Jayson Tatum y Nikola Jokić encabezarán el cruce en el Ball Arena, que será el miércoles 18 de noviembre a partir de las 9:30 p. m. - (@jaytatum0/Instagram@andrea.sabattini.ph)

Guardar

Boston Celtics y Denver Nuggets se enfrentarán el miércoles 18 de noviembre de 2026 en un partido de temporada regular de la NBA, la liga profesional de baloncesto de Estados Unidos y Canadá.

El encuentro se disputará en Denver, Colorado, donde los Nuggets serán locales, y reunirá a Jayson Tatum, figura de Boston, con Nikola Jokić, pívot serbio y referente del equipo local.

PUBLICIDAD

El partido comenzará a las 7:30 p. m., hora local, y a las 9:30 p. m. en Colombia y en la costa este de Estados Unidos. El escenario será el Ball Arena, recinto ubicado en la capital de Colorado y casa de los Nuggets.

La transmisión internacional estará a cargo de ESPN. En Colombia, los aficionados podrán consultar la disponibilidad de la señal con su operador de televisión o a través de Disney+, según el plan contratado. Otra opción será NBA League Pass, la plataforma oficial de la liga, que ofrece partidos en directo y bajo demanda, aunque algunas transmisiones pueden estar sujetas a restricciones regionales.

PUBLICIDAD

Jayson Tatum llega al partido con promedios de 26,8 puntos, 6,1 rebotes y 7,3 asistencias por encuentro en la temporada 2026-2027 - (Chris Young/The Canadian Press via AP)

Boston busca sostener su posición en la Conferencia Este

Boston llegará al partido con un registro de 11 victorias y tres derrotas en la temporada 2026-2027. El equipo ocupa el segundo puesto de la Conferencia Este, una de las dos divisiones geográficas de la NBA. La otra es la Conferencia Oeste, a la que pertenece Denver.

La fase regular de la NBA consta de 82 partidos para cada franquicia. Al terminar ese calendario, los equipos con mejor rendimiento de cada conferencia avanzan a los playoffs, la instancia de eliminación directa que define al campeón.

Por eso, aunque el duelo entre Celtics y Nuggets no enfrenta a rivales directos por la clasificación en una misma conferencia, el resultado puede influir en la ubicación general de ambos durante los primeros meses de competencia.

PUBLICIDAD

En el historial general de la NBA, los Boston Celtics dominan la serie ante los Denver Nuggets con 62 victorias y 42 derrotas en 104 partidos de temporada regular disputados hasta la fecha - EFE/Karen Pulfer Focht

Los Celtics vienen de perder 115-105 ante Orlando Magic el lunes 16 de noviembre de 2026. En ese partido, Jayson Tatum anotó 24 puntos, mientras que Paul George sumó 22 y Payton Pritchard aportó 21. La derrota cortó una racha de seis triunfos consecutivos de Boston, que ahora iniciará una gira como visitante por Denver, Sacramento y San Francisco.

Tatum será uno de los jugadores a seguir. El alero estadounidense es el principal conductor ofensivo de Boston y llega al compromiso como uno de los máximos anotadores del plantel. Su capacidad para sumar puntos, repartir asistencias y tomar rebotes lo convierte en una pieza central para un equipo que busca mantenerse entre los primeros puestos del Este.

PUBLICIDAD

Nikola Jokić promedia 24,1 puntos, 10,9 rebotes y 8,9 asistencias por partido en la temporada 2026-2027 - Stephen Lew-Imagn Images

Denver y el desafío de jugar ante Nikola Jokić

Denver, por su parte, tiene siete victorias y cinco derrotas y ocupa el octavo lugar de la Conferencia Oeste. Los Nuggets también perdieron en su presentación más reciente: cayeron 117-105 frente a Phoenix Suns el lunes 16 de noviembre. Nikola Jokić terminó ese encuentro con 28 puntos, 15 rebotes y siete asistencias, mientras que Jamal Murray anotó otros 28 puntos.

Jokić, pívot serbio de Denver, será el principal foco de atención del equipo local. El tres veces ganador del premio al Jugador Más Valioso de la NBA se distingue por una combinación poco habitual para su posición: anota cerca del aro y desde media distancia, captura rebotes y organiza el ataque con pases que suelen iniciar las jugadas de sus compañeros.

PUBLICIDAD

El rendimiento de Murray también será determinante. El base canadiense forma una sociedad ofensiva consolidada con Jokić, especialmente en acciones de bloqueo directo, una jugada en la que un jugador bloquea al defensor de su compañero para generar espacio. Aaron Gordon, Christian Braun y Cameron Johnson completan un grupo que buscará aprovechar la localía ante uno de los equipos más fuertes del inicio de la campaña.