El aumento del salario mínimo para 2026, de 23,7%, impactó la inflación en Colombia - (Colprensa)

Guardar

Colombia entró en estanflación, una situación económica en la que coinciden al mismo tiempo un estancamiento económico (crecimiento nulo o muy bajo, con aumento del desempleo) y una inflación elevada (subida sostenida de los precios). Lo anterior, debido a que en el tercer trimestre de 2026 registró, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) un crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) de apenas 0,5%, el menor en tres años, y una inflación de 6,3%.

Con esto, Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá dice que se dio ante la combinación de menor actividad y precios persistentes, algo que generó dudas ante el próximo aumento del salario mínimo, la política fiscal del Gobierno de Abelardo de la Espriella y la tasa de interés del Banco de la República.

PUBLICIDAD

“Colombia enfrenta estanflación porque el crecimiento se frenó con fuerza mientras los precios siguieron al alza: el PIB pasó de crecer 3,6% en el segundo trimestre a 0,5% en el tercero, y la inflación avanzó de 6,1% a 6,3%”, indicó al recordar que el equipo técnico del Emisor elevó sus previsiones de inflación y recortó sus cálculos de crecimiento para 2026 y 2027: el crecimiento para 2026 pasó de 2,5% a 2,0%, y para 2027, de 1,9% a 1,7%. Para inflación pasó de 6,9% a 7,1% en 2026 y para 2027 de 4,3% a 4,8%.

El Producto Interno Bruto de Colombia registró un crecimiento de 0,5% en el tercer trimestre de 2026 según el Dane. (Dane)

Ante esto, advirtió que la economía necesita recuperar la inversión para abandonar un patrón de expansión sustentado en el gasto.

Estanflación con menor crecimiento del PIB y mayor inflación

Describió el resultado del tercer trimestre como la entrada de la economía a una fase de bajo crecimiento y alta inflación al comparar la caída del ritmo de actividad con el aumento de los precios. Ahora, la entidad proyecta un crecimiento de 2,0% en 2026 y de 1,5% en 2027. Para esta, la desaceleración actual refleja un ajuste más amplio de una economía cuyo dinamismo dependió durante años del consumo de los hogares y del gasto estatal, sin un repunte equivalente de la inversión.

PUBLICIDAD

Y es que el terremoto del 10 de agosto agravó el deterioro, aunque no se considera como la única explicación del resultado. Calcula que el sismo restó entre 0,4 y 0,8 puntos porcentuales (pp) al crecimiento anual del PIB en el tercer trimestre. “Sin el terremoto la economía habría crecido entre 1,0% y 1,3%, una tasa todavía débil frente al trimestre anterior. El sismo de magnitud 7,4 afectó con mayor intensidad a Risaralda, Valle del Cauca, Caldas, Chocó y Quindío, regiones donde la actividad retrocedió en agosto más que en el agregado nacional”, anotó.

Añadió que la agricultura y la manufactura sufrieron las mayores contracciones durante ese mes. También registró una caída mensual de 11% en el sector de entretenimiento, aunque atribuyó ese descenso al cierre de la Copa Mundial de la Fifa 2026 y a su efecto sobre las apuestas en línea, no al terremoto.

PUBLICIDAD

Según el informe, la debilidad de fondo está en una menor expansión del gasto público, el enfriamiento del consumo, condiciones financieras restrictivas y un entorno externo menos favorable. Agregó que el ajuste fiscal previsto, la incertidumbre y el menor crecimiento de los socios comerciales limitarían la actividad durante 2027.

El terremoto del 10 de agosto de 2026 impactó la economía del suroccidente de Colombia - (Reuters)

Consumo e inversión explican la debilidad de la economía

El gasto de los hogares perdió impulso y creció 1,7% en el tercer trimestre, frente al 2,7% registrado durante el primer semestre, según el banco, que detectó caídas anuales en:

Vestuario.

Comunicaciones.

Educación.

Restaurantes.

Mientras tanto, los hogares concentraron una mayor proporción de sus recursos en alimentos, vivienda y salud. El Banco de Bogotá vinculó esa moderación con una menor creación de empleo en las principales ciudades, las elevadas tasas de interés, el debilitamiento de las remesas y la pérdida de dinamismo de las exportaciones de servicios. Señaló que el encarecimiento de algunos bienes y servicios básicos redujo el margen de gasto de las familias y extendió la cautela hacia el cierre de 2027.

PUBLICIDAD

Otras alarmas que indicó fueron:

Gasto público: se moderó y pasó de crecer 13,4% en el primer semestre a 4,2% en el tercer trimestre. En términos desestacionalizados, ese componente cayó 2,6% frente al trimestre previo, en medio de la política de austeridad del nuevo Gobierno y de una menor ejecución presupuestal.

inversión: creció 2,1% en el tercer trimestre, muy por debajo del 7,1 % del período anterior. La caída de la inversión en vivienda y el freno de maquinaria y equipo, que pasó de crecer 13% en el primer semestre a 0,4%, explicaron buena parte de la desaceleración.

Indicó que la inversión en infraestructura y grandes obras conservó una trayectoria positiva por proyectos como el metro de Bogotá y el Regiotram de Occidente. Sin embargo, las altas tasas de interés, la debilidad de la demanda interna y las dificultades para reconstruir la confianza siguen frenando una recuperación más amplia de la inversión.

Añadió que el sector externo sumó presión al escenario. Informó que las exportaciones cayeron 1,8%, su peor resultado desde 2021, mientras las importaciones aumentaron 9,8%, lo que amplió el déficit externo en un contexto de apreciación del peso colombiano y menor producción interna.

PUBLICIDAD

El aumento del salario mínimo de 2026 habría generado sobrecostos laborales en las empresas de Colombia, tanto grandes como pequeñas y medianas - (Colprensa)

Salario mínimo y ajuste fiscal condicionan la salida de la crisis

El banco atribuyó el repunte de la inflación principalmente a choques de oferta, entre ellos el fenómeno de El Niño, el encarecimiento de alimentos, gas y electricidad, mayores precios internacionales del petróleo y costos globales de transporte. “Las mayores presiones inflacionarias provendrían más de factores de oferta que de demanda”, sostuvo.

Insistió en que el equipo técnico del Banco de la República prevé que la inflación retorne al rango meta de entre 2% y 4% durante el primer trimestre de 2028, pero que “esa trayectoria depende de que el salario mínimo de 2027 aumente bajo criterios técnicos que combinen inflación observada o esperada con productividad, para limitar la indexación de arriendos, transporte urbano, educación, peajes y parqueaderos”.

PUBLICIDAD

Recordó que la junta directiva del Emisor mantuvo la tasa de interés en 12,25% en la reunión de finales de octubre y se estima que el techo del ciclo alcista estaría entre 12,25% y 12,50%, aunque señaló que tres de los siete codirectores respaldaron un alza de 25 puntos básicos en octubre.

Bajo el escenario técnico del Banco de la República, el Banco de Bogotá calcula que podrían comenzar recortes de la tasa de interés desde abril de 2027, con una reducción acumulada de hasta 200 puntos básicos y un cierre cercano a 10,25%. “Ese camino dependerá de que cedan las presiones inflacionarias, se profundice la debilidad de la actividad y se cumplan los supuestos fiscales y salariales”, precisó.

PUBLICIDAD