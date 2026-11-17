La plenaria de la Cámara de Representantes archivó en segundo debate el proyecto de acto legislativo que buscaba establecer nuevas restricciones presidenciales para quienes ejercieran la Alcaldía Mayor de Bogotá (Presidencia - Alcaldía de Bogotá)

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La plenaria de la Cámara de Representantes archivó en segundo debate el proyecto de acto legislativo que buscaba modificar la Constitución Política para impedir que quienes ejerzan la Alcaldía Mayor de Bogotá aspiren a la Presidencia o Vicepresidencia de la República en las elecciones inmediatamente posteriores a su mandato.

La decisión legislativa se produjo el martes 17 de noviembre de 2026 durante la discusión en plenaria, luego de que los congresistas votaran favorablemente una proposición de archivo presentada en medio del debate, hundiendo la reforma que había superado su primer trámite en la Comisión Primera de la corporación.

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Tras conocerse el resultado de la votación en el recinto legislativo, la representante a la Cámara por Bogotá del partido Salvación Nacional Carol Borda, que actuó como ponente de la iniciativa, aceptó el cierre de la discusión y respaldó la continuidad de la agenda parlamentaria.

“Por esa razón, querido presidente, reconocemos la votación; ya no se está dando esta discusión porque solicitaron el archivo. También me sumo a la moción de procedimiento del representante Cardona para que continuemos con el orden del día, gracias”, expresó la congresista.

La representante Carol Borda, ponente del proyecto, reconoció el resultado de la votación y respaldó la continuidad del orden del día en la plenaria de la Cámara (Cámara de Representantes/YouTube)

De acuerdo con el texto aprobado inicialmente en comisión, la reforma contemplaba un régimen de transición para entrar en vigencia a partir de los comicios presidenciales de 2034, disposición diseñada para no afectar los derechos políticos del actual mandatario distrital, Carlos Fernando Galán.

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La propuesta legislativa había sido impulsada por representantes de distintas bancadas, entre ellos Daniel Briceño y José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, junto con Mauricio Toro, de la Alianza Verde, quienes argumentaban la necesidad de evitar que la administración de la capital se utilice como plataforma electoral hacia la Casa de Nariño.

Al sustentar el propósito de la iniciativa durante su trámite previo, el representante Daniel Briceño sostuvo que los dirigentes que compiten por el Palacio de Liévano deben enfocarse “para solucionar los problemas de transporte y seguridad y no para catapultar una campaña de la Alcaldía a la Presidencia, que es lo que ha pasado en los últimos años”.

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La inhabilidad buscaba aplicarse en las elecciones presidenciales cuya primera vuelta se realice desde 2034 (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esa misma línea, el documento de ponencia firmado por la congresista Carol Borda advertía sobre las dificultades administrativas que surgen cuando un mandatario local proyecta una candidatura nacional mientras gobierna la ciudad.

“Cuando ambas agendas concurren, existe el riesgo de que la atención del titular se distribuya de acuerdo con las necesidades de su proyección nacional y se debilite el seguimiento efectivo de la gestión de la ciudad”, señaló la representante en su momento.

La regla que seguirá vigente para los exalcaldes de Bogotá

El texto justificativo recordaba además que el ordenamiento jurídico ya contempla reglas electorales particulares para la capital del país, el que señala que “la Constitución ya admite un diseño electoral diferenciado para la capital, sin que por ello se desconozca la igualdad de sus ciudadanos”, en referencia al mecanismo de segunda vuelta distrital aplicable cuando ningún candidato alcanza el 40% de los votos y una ventaja de 10 puntos porcentuales.

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Con el archivo de la reforma, continuará vigente la inhabilidad constitucional de un año para quienes hayan ejercido la Alcaldía Mayor de Bogotá y aspiren a la Presidencia de la República (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con el archivo del proyecto en la Cámara de Representantes, se mantiene vigente la norma constitucional actual, la cual establece una inhabilidad de un año previo a la elección presidencial para quienes hayan ejercido cargos como alcalde mayor de Bogotá, gobernador de departamento, ministro, director de departamento administrativo, magistrado de altas cortes, fiscal general, procurador, contralor, defensor del Pueblo o registrador nacional.

Esta regulación ha permitido en décadas anteriores que exmandatarios distritales compitan por la jefatura del Estado tras cumplir el periodo de un año fuera del cargo, trayectoria recorrida por Andrés Pastrana tras gobernar Bogotá entre 1988 y 1990, por Gustavo Petro luego de su administración entre 2012 y 2015, y por Claudia López tras finalizar su periodo en la capital del país (2019-2023).

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