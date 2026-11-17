Los ocho clasificados a los cuadrangulares de la Liga BetPlay conocieron la programación de las primeras fechas de los cuadrangulares, que no se disputaran en días domingo, desatando críticas de los hinchas por los horarios escogidos - crédito Deportes Tolima

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Con el final de la fase regular de la Liga BetPlay 2026/II, los ocho clasificados fueron sorteados para la fase de cuadrangulares. De igual modo, se anunciaron las fechas de los primeros dos partidos de esta fase, entre los que destacan una primera fecha entre Millonarios y Deportivo Cali, y los clásicos antioqueño entre Atlético Nacional e Independiente Medellín, y el valluno entre América y Cali, en la segunda.

Uno de los aspectos que llamó la atención y detonó críticas de las hinchadas en redes sociales, fue el hecho de que los partidos fueron programados los días martes-míercoles y viernes-sábado en horarios complejos para asistir a los encuentros por coincidir con horario laboral o por las dificultades que esto generaba para movilizarse dentro de las respectivas ciudades.

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Ante las inquetudes sobre el motivo para programar de esa manera los partidos, la periodista Carolina Castellanos dio el motivo en el programa digital La Titular. Tras consultar con la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) las razones detrás de esta programación.

Según explicó la comunicadora, la razón de fondo es un calendario que no da espacio para mantener la jornada dominical habitual: “El torneo sí o sí de la liga tiene que terminar antes del 16 de diciembre. Contando las seis fechas de cuadrangulares y contando las dos finales, ahí ya tendríamos ocho fechas que tienen que programarse”, explicó, añadiendo la complejidad de que se podrían cruzar con los partidos de Copa BetPlay —que disputan sus semifinales este martes 17 de noviembre— y todavía tienen pendiente disputar la final.

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La comunicadora hizo la cuenta de las fechas que quedan por disputar —ocho de liga y tres de copa—, y remarcó la falta de margen en el cronograma: “No tenemos once semanas para poder terminar con toda esta competencia. En Dimayor me dicen: ‘estamos tratando de priorizar que se juegue cada cuatro días y estamos tratando de priorizar el descanso en esta recta final, pero entendiendo lo apretado que está el calendario, nos toca programar viernes, porque si programábamos domingo, es decir, domingo 22, se iba a afectar todo el calendario de ahí pa’ allá’”, citó.

El sorteo de la Copa Libertadores, la razón de fondo

El campeonato de liga debe concluir antes del 16 de diciembre para completar las fechas de cuadrangulares y finales, antes de que se realice el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores 2027 - crédito Vizzor Image

Más allá del cruce de fechas entre liga y Copa BetPlay, Castellanos identificó un factor externo como el verdadero detonante de la premura: el sorteo de la fase previa de la Copa Libertadores, puesto que el 18 de diciembre se celebra el sorteo de la fase previa.

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La periodista explicó que, de no conocerse a los clasificados colombianos a tiempo, los equipos del país quedarían en desventaja frente al ranking continental. “Si Colombia llega como ‘Colombia 3′ y ‘Colombia 4′ al sorteo, no se le puede poner ranking. Es decir, que en la fase previa, según ese sorteo, al no tener en cuenta el ranking, podría estar quedando en fases previas con equipos argentinos o con equipos brasileros”, advirtió.

En cambio, si se hace valer el ranking y se llega al sorteo con los cupos decididos, “daría la posibilidad que el sorteofavorezca a los equipos colombianos y les quede un rival un poco accesible, entendiendo lo que se viene para fases previas y entendiendo el camino para llegar a fase de grupos”, concluyó sobre ese punto.

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Esa lógica se refleja en los horarios ya confirmados: la segunda fecha arranca el martes 24 de noviembre con Millonarios de local ante Bucaramanga a las 6:20 p. m., y el clásico vallecaucano entre América y Cali a las 8:30 p. m. Esos mismos horarios se repetirán el miércoles 25, respectivamente, cuando Independiente Santa Fe reciba a Once Caldas en El Campín, y en el clásico entre Atlético Nacional e Independiente Medellín en el Atanasio Girardot.

Programación de la primera fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II

Programación de la primera fecha de los cuadrangulares semifinales en la Liga BetPlay 2026-II - (@Dimayor/X)

Grupo A

Independiente Medellín vs. Independiente Santa Fe: viernes 20 de noviembre, 4:30 p. m. Estadio Atanasio Girardot.

Once Caldas vs. Atlético Nacional: sábado 21 de noviembre, 8:15 p. m. Estadio Palogrande.

Grupo B

Atlético Bucaramanga vs. América de Cali: viernes 20 de noviembre, 6:35 p. m. Estadio Américo Montanini.

Deportivo Cali vs. Millonarios: viernes 20 de noviembre, 8:40 p. m. Estadio Deportivo Cali.

Programación de la primera fecha de los cuadrangulares semifinales en la Liga BetPlay 2026-II - (@Dimayor/X)

Programación de la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II

Programación de la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-II - (@Dimayor/X)

Grupo A

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas: miércoles 25 de noviembre, 6:20 p. m. - estadio El Campín.

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín: miércoles 25 de noviembre, 8:30 p. m. - estadio Atanasio Girardot.

Grupo B

Millonarios vs. Atlético Bucaramanga: martes 24 de noviembre, 6:20 p. m. - estadio El Campín.

América de Cali vs. Deportivo Cali: martes 24 de noviembre, 8:30 p. m. - estadio Pascual Guerrero.