Hospital de Envigado en Bogotá reconoció fallas en la atención de una adolescente que fue abusada sexualmente: “No activó el Código Fucsia”

La congresista Nataly Vélez exigió que se investigue el caso de la menor que no fue atendida en el Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado - crédito @NatalyVelezL/X

Guardar

La gerente del Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado, Martha Lucía Vélez Arango, se pronunció ante las críticas que surgieron luego de que se conociera el caso de una adolescente de 16 años que ingresó al centro de salud advirtiendo que requería de atención porque había sido víctima de abuso sexual.

De acuerdo con la denuncia pública que hizo una ciudadana que presenció lo ocurrido y que ayudó a la menor de edad a comunicarse con su madre, la víctima no fue atendida de manera inmediata porque no contaba con la compañía de un adulto y no tenía su documento de identidad.

PUBLICIDAD

“Mientras estábamos esperando que atendieran a Juanita, llega una niña de 14 años (16 años) a la que violaron. Niñas, yo no me la saco de la cabeza. Cómo llegó esa niña y estaba sin la mamá. Y la malparida de recepción dizque: ‘Necesita un adulto para poderla atender’. Vean, ustedes no saben lo que yo sentí. O sea, es que podía ser ella, podía ser cualquier persona, cualquier mujer y dizque: ‘Necesita una persona para poderla atender y el documento’”, señaló la denunciante.

La menor de edad no habría sido atendida por falta de un adulto responsable que la acompañara - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Según la mujer, la adolescente llegó desorientada, con sus prendas de vestir sucias y “llena de ramas”. A pesar de las condiciones en las que se presentó en el centro de salud y de la información que brindó sobre lo ocurrido, no fue atendida como correspondía. Ante la negativa de la prestación del servicio de manera inmediata, la menor decidió irse.

PUBLICIDAD

“Pa’ acabar de ajustar, le presté mi celular y llama a la mamá y me toca a mí decirle que viniera, que por qué habían abusado de la niña (…) Yo abracé a esa niña, y me dolió mucho verla así. Y esa mamá cómo gritaba por ese celular. Ay, no (…) ¿Por qué la gente es tan poco empática? ¿Cómo se le ocurre que es que sin documentos no la puedo atender? ¿Cómo se le ocurre que es que necesita un, un adulto para poderla atender?”, cuestionó la denunciante.

Al respecto, la gerente del Hospital Manuel Uribe Ángel de Envigado explicó qué fue lo que pasó cuando la menor de edad llegó al centro de salud y reconoció que no se actuó con diligencia ante la situación de violencia que expuso la adolescente. Según precisó, llegó a urgencias el domingo 18 de octubre, a las 4:59 a. m., y su caso se tramitó como una consulta habitual.

PUBLICIDAD

La menor fue atendida el día siguiente de la agresión sexual - crédito @heidy_up/X

Era necesario que el personal activara el Código Fucsia, que es un protocolo de atención médica inmediata y prioritaria para víctimas de violencia sexual.

“La recepcionista ingresó sus datos y le dijo que esperara la atención del médico. Luego, el médico, cuando ya la llamó, la adolescente se había ido. Quiero manifestar que en ese momento la recepcionista no activó el Código Fucsia. Les cuento que el Código Fucsia es que, en estos casos, debe darse una atención inmediata y haberla ingresado al servicio de urgencias”, precisó la funcionaria, citada por Teleantioquia.

Luego de eso, el hospital se comunicó con los padres de la víctima al día siguiente (lunes 19 de octubre). Ese mismo día, la adolescente fue atendida bajo el protocolo correspondiente.

PUBLICIDAD

“Ellos vinieron con la adolescente, hicimos toda la atención del caso, examinada por médico, acompañamiento de psicología y todos los exámenes que la ruta de Código Fucsia exige para poder evitar que tenga alguna infección u otro tipo de patología”, detalló la gerente del hospital.

La congresista anunció que desde la Comisión Legal de Infancia y Adolescencia del Congreso se hará seguimiento al caso de la menor - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Nataly Vélez, representante a la Cámara y exconcejala de Medellín, se pronunció al respecto y solicitó a las autoridades hacer una indagación sobre los hechos.

“Le solicitamos a las autoridades competentes esclarecer los hechos. Pero, además, haremos las alertas y el seguimiento pertinente desde la Comisión Legal de Infancia y Adolescencia del Congreso de la República para que este hecho no quede impune”, indicó.

PUBLICIDAD