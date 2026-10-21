Los padres de José Escorcia relataron entre lágrimas cómo tuvieron que separarse de él cuando tenía 10 años para cumplir su sueño de jugar fútbol profesional

José Escorcia tuvo que superar los obstáculos de precariedad económica y distancia de su familia para convertirse en futbolista profesional - crédito Conmebol/Atlético Nacional

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Eliana de la Cruz, mamá de José Escorcia, jugador de Atlético Nacional que hizo su debut profesional en un partido oficial el sábado 17 de octubre de 2026 y se consagró campeón del Suramericano Sub-17 de 2026 con la selección Colombia, relató a Infobae Colombia el mayor sacrificio de la familia para alcanzar el sueño del fútbol profesional: separarse cuando él apenas tenía 10 años.

José Escorcia nació el 4 de julio de 2009 en Cartagena, Colombia, y recibió el mismo nombre de su padre, José Rafael Escorcia. Rafael no tenía un equipo favorito en el fútbol profesional colombiano; le gustaban más los que disputaban la Copa Libertadores.

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“Siempre he admirado a Nacional, los jugadores que ha tenido, pero no pensé en ningún momento que me iba a meter de fondo así por medio de mi hijo. A Nacional lo veía normal y lo apoyaba en la Libertadores, pero ahora que mi hijo está aquí, ya tenemos cien por ciento de Nacional”, relató Rafael en entrevista con este medio.

Los comienzos de José Escorcia en el fútbol

Eliana relató que el primer equipo de fútbol en el que jugó José Escorcia fue en la escuela de formación Unión Real, de Cartagena, cuando apenas tenía 3 años.

A pesar de que la posición en la que debutó tanto en Atlético Nacional como en la selección Colombia fue de extremo, Rafael explicó que no fue el lugar dentro del campo en el que comenzó.

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Entre sus logros durante el 2026, José Escorica recibió de las manos de Ramón Jesurún el trofeo que lo distingue como el máximo goleador del Suramericano 2026 - crédito Conmebol

“Comenzó de defensa, después lo pasaron al mediocampo a recuperar, lo subieron un poquito más y ahí sucesivamente hasta que vieron que la posición donde se encuentra actualmente. Fue donde les gustó tenerlo ahí por su agilidad, velocidad y las ganas que metía, y ahí se sostuvo hasta la actualidad”, explicó el papá de Escorcia.

Después de unos años, la escuela Elite Sport se fijó en él para llevarlo a una casa hogar en Medellín, a 12 horas de Cartagena, donde vivía con su familia. “A Atlético Nacional llegó por medio de un veedor que lo estaba siguiendo y lo contactan con nosotros, la familia. Llegó el dueño del club, que deseaba tenerlo acá en la escuela, nos reunimos con él, con la persona que se encargaba y habló con nosotros, y ahí se dieron las cosas”, relató Eliana.

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Ese fue el comienzo en Atlético Nacional, el equipo con más títulos del fútbol profesional colombiano. Escorcia firmó su contrato como futbolista profesional el 25 de noviembre de 2025 y, menos de un año después, debutó ante Boyacá Chicó en un partido válido por la fecha uno de la Liga BetPlay 2026-II. Además, aportó una asistencia en el tercer gol del triunfo de Atlético Nacional por 4-1.

José Escorcia, volante de la selección Colombia sub-17 que le marcó dos goles a Brasil en Asunción - crédito FCF

Los obstáculos: económicos y de distancia

Sin embargo, ese proceso no fue rápido y sencillo. A la familia Escorcia de la Cruz le tocó superar la distancia y las complejidades económicas para lograr el debut como futbolista profesional de José. Su papá, explicó el económico en entrevista con Infobae Colombia.

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“A nosotros nos tocó hacer muchas cosas. Aveces la situación, con el salario mínimo que en este país no alcanza, fue díficil. Nos tocaba hacer rifas, préstamos de alguien, familiares que nos colaboraban con implementos deportivos, guayos, uniformes, todo eso nos tocaba costearlo a nosotros. Y con mi esposa, entre los dos trabajando, le dimos duro hasta que gracias a Dios se le han ido dando las cosas a mi hijo”, relató Rafael, con la chaqueta de Atlético Nacional puesta.

Ese no fue el más difícil. La distancia, que su la señora Eliana de la Cruz relató entre lágrimas en diálogo con este medio, los hizo acudir incluso a un acompañamiento psicológico.

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“Cuando hablábamos por teléfono, que le hacía videollamada, él no me daba la cara, siempre buscaba no mirarme porque lloraba. Entonces, hicimos una reunión con la psicóloga y él lloró, dijo que le hacia falta su papá, mamá, hermana y familia. Eso fue duro para nosotros, verlo así porque la verdad nunca nos habíamos separado. Fui a conocer dónde se iba a quedar en Medellín y al despedirnos, me fui llorando con el corazón hecho pedazos de dejar mi hijo ahí sentado, solo. Un año después, tuve que irme para Medellín con él para acompañarlo, y eso fue algo que él afrontó, a veces no sabemos cómo ha seguido, de pie y adelante, dándole. Yo creo que lo motivó más para seguir adelante”, explicó Eliana.

A pesar de esas barreras, Eliana concluyó el diálogo confesando que nunca dudó que su hijo iba a cumplir el sueño de ser futbolista profesional: “Nunca vi un momento en el que dijera que no lo íbamos a alcanzar, siempre le vi su talento y creí que lo iba a lograr, nunca nos fijamos la meta de que fuera en algún equipo específico, pero mira, se le dio en el más grande”.

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