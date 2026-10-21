Miguel Uribe Londoño agradeció a Abelardo de la Espriella por su “firmeza” en la investigación sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Uribe Londoño agradeció a De la Espriella por sus aportes en la investigación sobre el magnicidio - crédito Colprensa - Miguel Uribe Londoño prensa

Guardar

Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, se pronunció oficialmente para respaldar el llamado del presidente Abelardo de La Espriella a identificar a los autores intelectuales del asesinato de su hijo. Además, sostuvo que la investigación no debe limitarse a quienes ejecutaron el crimen, sino a los autores intelectuales.

En un comunicado que divulgó el miércoles 20 de octubre de 2026, Uribe Londoño reclamó avances para establecer responsabilidades por el homicidio del excandidato presidencial.

PUBLICIDAD

“Apoyamos la firmeza del presidente Abelardo de la Espriella para que la verdad acerca del asesinato de mi hijo Miguel Uribe Turbay no se quede en la ejecución del crimen. Respaldamos el compromiso expresado por el presidente Abelardo de la Espriella de esclarecer el asesinato de mi hijo Miguel: ‘¿Quién dio la orden de matarlo?’”, se lee en el documento.

Miguel Uribe Londoño pide que se esclarezca "quién dio la orden de matarlo" a Miguel Uribe Turbay - crédito Miguel Uribe Londoño

El comunicado también incluyó acusaciones contra el anterior gobierno de Gustavo Petro, al que Uribe Londoño atribuyó una presunta complicidad en los hechos. “Colombia y el mundo tienen que conocer la verdad sobre este crimen de Estado con la complicidad del gobierno de Petro”, dijo textualmente.

PUBLICIDAD

Uribe Londoño cerró su mensaje con una referencia al legado de su hijo: “Mataron a mi hijo Miguel, pero nunca podrán matar ni sus principios ni sus valores”.

María Claudia Tarazona había planteado hipótesis sobre el crimen

La viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, afirmó que “Enrique Marulanda” —presunto cabecilla de la Segunda Marquetalia— habría dado y coordinado la orden material para asesinar al entonces aspirante presidencial, según información que, de acuerdo con su versión, llegó a la Fiscalía General de la Nación a mediados de octubre de 2026.

Tarazona hizo los señalamientos en una entrevista con el diario El Tiempo, en la que sostuvo que “Marulanda” sería hijo biológico de Manuel Marulanda Vélez, alias Tirofijo, e hijo de crianza de la excongresista Sandra Ramírez, ambos lideres de las extintas guerrillas de las Farc-EP.

PUBLICIDAD

Según Tarazona, el hijo de la senadora Sandra Ramírez, exesposa de alias Manuel Marulanda o “Tirofijo” habría ordenado el magnicidio —máximo comandante de las extintas Farc - crédito @valen20011/X

“‘Enrique Marulanda’ dio la orden, no la intelectual, sino la material. Dio la orden y la coordinó”, manifestó Tarazona.

“Ayer llegó una información muy importante a la Fiscalía que próximamente será revelada. Le adelanto: resulta que en Vaupés o en Guainía, no estoy segura, pero en uno de estos dos lugares, hay una mina ilegal que está a cargo de un personaje que se llama ‘Enrique Marulanda’. ‘Enrique Marulanda’ es el hijo de crianza de Sandra Ramírez, la excongresista, y es hijo biológico de alias Tirofijo. Él es el encargado de custodiar y gerenciar esa mina ilegal. Que le pertenece a ‘John 40’, que hace parte de la Segunda Marquetalia”, dijo en su momento al medio en mención.

PUBLICIDAD

También afirmó que los recursos para ejecutar el crimen habrían provenido de Venezuela y que la organización habría contratado a los responsables a través de una red que operaba en Bogotá. Estas versiones no fueron acompañadas de elementos probatorios en la información suministrada.

“Cuando a mí me dicen que la orden salió del Congreso y me están diciendo que el hijo de ‘Tirofijo’ es hijo de crianza de Sandra Ramírez, quien hizo parte del Congreso, pues me parece que este rompecabezas empieza a tomar una forma distinta”, dijo.

María Claudia Tarazona habló sobre Sandra Ramírez sobre la orden de asesinar a Miguel Uribe - crédito Reuters

La esposa del dirigente político asesinado también mencionó a alias el Viejo como supuesto coordinador de una estructura criminal en Bogotá y aseguró que esta persona, privada de la libertad, habría entregado información sobre los pagos y los responsables de la operación.

PUBLICIDAD

Además, dijo que los abogados de la familia solicitarán interrogar en Estados Unidos a alias Araña y alias Águila, ambos extraditados, para establecer si tienen información sobre la financiación y coordinación del asesinato.

La viuda del senador Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, dijo que la Fiscalía le había dado la información - crédito @migueluribet/Instagram

Tarazona rechazó la hipótesis que atribuye el atentado al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y afirmó que, según su conocimiento, esa línea no tendría respaldo dentro de las actuaciones de la Fiscalía.

La viuda de Miguel Uribe Turbay también formuló señalamientos contra figuras políticas, entre ellas el expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda, aunque aclaró que no les atribuye responsabilidad intelectual, dado que esa definición corresponde al ente investigador y a la justicia.

PUBLICIDAD