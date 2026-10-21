Se ‘apretaron’ las cosas en la Primera B: 10 de los 16 equipos pelearán por los últimos cupos a los cuadrangulares

La Primera B en Colombia tendrá una definición de infarto para conocer los ocho clasificados a los cuadrangulares porque más de la mitad de los equipos siguen con vida - crédito Bogotá FC

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Mientras la mayoría de los aficionados del fútbol colombiano sigue la Liga BetPlay, en medio de los problemas de calendario por los partidos aplazados, la Primera B vive una definición abierta en la recta final de la fase de Todos contra Todos, a la que le falta una fecha para terminar.

Diez de los 16 equipos de la segunda división pelearán por entrar a los cuadrangulares semifinales, luego de que la fecha 14 dejara un panorama poco habitual en el país: tantos clubes aún tienen opciones serias de avanzar a la siguiente ronda.

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Además, cada punto cuenta en la temporada 2026 de la Primera B para la tabla de reclasificación, que también puede definir uno de los dos ascensos a la primera categoría si no se resuelve en las finales semestrales o en la gran final anual del campeonato.

Definición de infarto en la Primera B

La jornada 14 del Torneo BetPlay 2026-II le dio un nuevo rumbo al campeonato en el segundo semestre, pues se esperaba que fuera el escenario para conocer más clubes eliminados, pero solo dejó a Orsomarso, Leones y el Barranquilla, que está en cuartos de Copa Colombia, sin opciones de nada.

Real Cartagena, Deportes Quindío, Real Santander, Boca Juniors de Cali, Patriotas, Atlético FC, Envigado, Unión Magdalena, Bogotá e Internacional de Palmira siguen vivos en la Primera B, pues en la tabla de posiciones solo se sacan apenas cuatro puntos entre el cuarto y el que ocupa la posición 13.

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Tabla de posiciones de la Primera B, previo a la última fecha de la fase de Todos contra Todos - crédito Dimayor

Por su parte, Independiente Valle del Cauca terminará la primera fase como líder con 28 puntos y lugar asegurado como cabeza de serie en los cuadrangulares, mientras que Real Cundinamarca y Tigres pelearán por la segunda casilla, para ser la escuadra que tenga la ventaja deportiva en las semifinales, pues en caso de igualdad en puntos en esa instancia, el desempate será a su favor.

Una de las sorpresas de la fecha 14 fue el Bogotá FC, conjunto que venía de una campaña irregular, pero venció a Orsomarso en los últimos minutos por 1-0 en Yumbo, con anotación de Nezareth Segura, para mantener vivos a los capitalinos que, en el primer semestre, también llegaron a segunda fase.

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Bogotá FC es uno de los 10 equipos que siguen en la pelea por entrar a los cuadrangulares con 17 puntos, a uno del octavo puesto - crédito Bogotá FC

De esta manera, se espera una definición de infarto el sábado 24 de octubre, cuando se disputen todos los encuentros a la misma hora, por fair play, y sean ocho encuentros llenos de emociones, suspenso y tensión de principio a fin para los clasificados, así como la sumatoria en la reclasificación.

Quindío también sigue vivo

Deportes Quindío venció 1-0 a Atlético este martes en el estadio Raúl Miranda de Yumbo, Valle del Cauca, y quedó cerca de avanzar a los cuadrangulares semifinales del Torneo de Ascenso 2-2026. El equipo de Armenia selló el triunfo en el tiempo añadido de la decimocuarta y penúltima jornada de la fase regular.

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El gol llegó a los 90 minutos y 3 segundos por medio del delantero José David Lloreda, después de un partido en el que Quindío mantuvo la presión hasta el cierre. El encuentro fue dirigido por el árbitro tolimense Nicolás Salazar, con Nicolás Ico y Mateo Posada como asistentes, y Óscar Manzano como cuarto árbitro.

Junto con Real Cundinamarca son los dos equipos de la segunda división con cupo asegurado en los octavos de final de la Copa Colombia - crédito Deportes Quindío

En los otros partidos de la jornada, Tigres y Real Cundinamarca empataron 0-0 en el estadio Enrique Olaya Herrera de Bogotá. Independiente Valle del Cauca derrotó 3-0 a Boca Juniors de Cali en el estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira.

Quindío recibirá a Tigres desde las 3:30 p. m. del 24 de octubre en el estadio Centenario. Una victoria le garantizará el boleto a las semifinales; tras el triunfo en Yumbo, el conjunto ocupa el quinto lugar con 20 puntos.

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